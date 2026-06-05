Fim da vida útil do ShareConnect — Por que o Splashtop é o melhor substituto

O fim da vida útil do ShareConnect é 30 de junho de 2020. Com base na funcionalidade, preço e caraterísticas, o Splashtop Remote Access é o melhor substituto para o ShareConnect.
Quando a Citrix se retirar do ShareConnect na data de fim de vida, em 30 de junho de 2020, todas as versões do ShareConnect vão deixar de funcionar. O ShareConnect não funcionará depois dessa data.
Se fores um utilizador do ShareConnect, eis uma breve descrição da razão pela qual o Splashtop Remote Access é o melhor substituto do ShareConnect.
Acesso Remoto Splashtop
O Splashtop Remote Access é uma ferramenta de desktop remoto que te permite aceder remotamente aos teus computadores a partir de qualquer dispositivo. Tal como o ShareConnect, poderás controlar o computador remoto ao qual estás ligado e abrir qualquer um dos teus ficheiros e aplicações.
Ao contrário do ShareConnect, o Splashtop oferece mais em termos de funcionalidade. Além de iPads, tablets Android e smartphones Android, os utilizadores do Splashtop também podem aceder remotamente a& controlar os seus computadores a partir de dispositivos Windows, Mac, iPhone e Chromebook.
O Splashtop também vem com mais recursos que te ajudam a ser mais produtivo enquanto trabalha num computador remotamente.
É por isso que o Splashtop Remote Access é mais do que um simples software de acesso remoto. É a melhor solução para trabalhar a partir de casa ou em viagem.
Porque é que o Splashtop é o Melhor Substituto no ShareConnect
Quando comparado com outros produtos, o Splashtop custa menos, vem com as características principais e oferece um desempenho de alta qualidade.
Embora a Citrix recomende que os usuários do ShareConnect mudem paraGoToMyPC (um produto criado originalmente pelo Citrix), existem algumas razões pelas quais o Splashtop é uma opção melhor:
O plano GoToMyPC Personal começa em US$ 420/ano para acesso a 1 computador. O plano Splashtop Remote Access Pro começa em R$ 390/ano para acesso a 10 computadores.
Splashtop inclui as mesmas características principais encontradas no GotomyPC, incluindo transferência de arquivos, impressão remota, suporte para vários monitores e muito mais.
O Splashtop Remote Access Pro também inclui funcionalidades adicionais que custam mais no GoToMyPC, como o despertar remoto, o reinício remoto e a gestão de utilizadores.
Com o Splashtop, podes gravar as tuas sessões remotas. Dois usuários também podem remotamente no mesmo computador simultaneamente. Os dois recursos não estão disponíveis noGoToMyPC.
Splashtop dá-te conexões remotas rápidas com qualidade e som HD.
Pelos motivos listados acima, Splashtop é a melhor alternativa ao GoToMyPC.
O Splashtop surge como a melhor escolha também quando comparado com outras ferramentas de acesso remoto, e é por isso que o Splashtop é utilizado por mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo.
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