Fim da vida útil do ShareConnect — Por que o Splashtop é o melhor substituto

O fim da vida do ShareConnect é 30 de junho de 2020. Com base na funcionalidade, preço e recursos, o Splashtop Business Access é o melhor substituto para o ShareConnect.

Quando a Citrix se retirar do ShareConnect na data de fim de vida, em 30 de junho de 2020, todas as versões do ShareConnect vão deixar de funcionar. O ShareConnect não funcionará depois dessa data.

Se és utilizador do ShareConnect, dá uma olhadela rápida para o Splashtop Business Access é o melhor substituto para o ShareConnect.

Splashtop Business Access

O Splashtop Business Access é uma ferramenta de desktop remoto que te permite aceder remotamente aos teus computadores a partir de qualquer dispositivo. Como o ShareConnect, vais poder controlar o computador remoto ao qual estás ligado e abrir os teus ficheiros e aplicações.

Ao contrário do ShareConnect, o Splashtop oferece mais em termos de funcionalidade. Além de iPads, tablets Android e smartphones Android, os utilizadores do Splashtop também podem aceder remotamente a& controlar os seus computadores a partir de dispositivos Windows, Mac, iPhone e Chromebook.

O Splashtop também vem com mais recursos que te ajudam a ser mais produtivo enquanto trabalha num computador remotamente.

É por isso que o Splashtop Business Access é mais do que apenas software de acesso remoto. É a melhor solução para trabalhar em casa ou na estrada.

Porque é que o Splashtop é o Melhor Substituto no ShareConnect

Quando comparado com outros produtos, o Splashtop custa menos, vem com as características principais e oferece um desempenho de alta qualidade.

Embora a Citrix recomende que os usuários do ShareConnect mudem paraGoToMyPC (um produto criado originalmente pelo Citrix), existem algumas razões pelas quais o Splashtop é uma opção melhor:

O plano GoToMyPC pessoal começa em €336 /ano para acesso a 1 computador. O plano Splashtop Business Access Pro começa €90 com/ano para acesso a 10 computadores.

Splashtop inclui as mesmas características principais encontradas no GotomyPC, incluindo transferência de arquivos, impressão remota, suporte para vários monitores e muito mais.

O Splashtop Business Access Pro também inclui recursos adicionais que custam mais no GotomyPC, como reativação remota, reinicialização remota e gestão de utilizadores.

Com o Splashtop, podes gravar as tuas sessões remotas. Dois usuários também podem remotamente no mesmo computador simultaneamente. Os dois recursos não estão disponíveis noGoToMyPC.

Splashtop dá-te conexões remotas rápidas com qualidade e som HD.

Leia o nosso Splashtop vsGoToMyPC comparação completo.

O Splashtop surge como a melhor escolha também quando comparado com outras ferramentas de acesso remoto, e é por isso que o Splashtop é utilizado por mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo.

