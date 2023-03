Como as escolas podem aproveitar os Chromebooks no ensino à distância

Escolas e universidades podem usar o software de acesso remoto da Splashtop para permitir que seus alunos controlem os computadores de laboratório remotamente usando seus Chromebooks.

Após a sua estreia em 2011, os Chromebooks tornaram-se um elemento presente nas escolas e salas de aula. Muitos modelos duráveis e de baixo custo são fabricados especificamente para uso em sala de aula.

Seu sistema operacional simplificado os mantém livres de vírus e economiza tempo para os departamentos de TI já sobrecarregados. Eles são uma ferramenta excelente e econômica para alunos.

Mas como escolas e faculdades podem aproveitar melhor os Chromebooks em ambientes de aprendizagem remota e aprendizagem híbrida?

Embora os Chromebooks possam ser ótimos para tarefas simples, eles não podem substituir laboratórios de informática escolares que os alunos usam para estudar design gráfico, edição de vídeo, produção de áudio, modelagem 3D e outros aplicativos de uso intensivo de recursos usados em programas CTE.

Ofereça aos alunos acesso remoto aos computadores de laboratório a partir de seus Chromebooks

Com o Splashtop para Laboratórios Remotos, escolas e faculdades podem permitir que os alunos acessem remotamente os computadores de laboratório mais poderosos diretamente de seus Chromebooks. Durante as conexões de desktop remoto, os alunos podem ver a tela do computador remoto em tempo real e controlá-lo remotamente como se estivessem sentados na frente dele.

Isso possibilita aos alunos o acesso aos recursos de computação de que precisam em seus próprios dispositivos Chromebook durante o aprendizado remoto. Alunos podem acessar computadores de laboratório Windows e Mac remotamente sem sair de casa ou em qualquer lugar do mundo! Tudo o que eles precisam é de uma conexão com a internet e de seu Chromebook.

“Queríamos aproveitar a nossa infraestrutura atual. Se eles tivessem um Chromebook, queríamos ter certeza de que os aplicativos iam funcionar mesmo ao se conectar com um Chromebook.” — Nicholas Adams, Distrito Escolar Intermediário de Lenawee. Leia o estudo de caso

A Splashtop é fácil de usar. Com apenas um clique, os alunos podem iniciar uma sessão de desktop remoto em um computador de laboratório e começar a controlá-lo remotamente. A Splashtop fornece conexões HD extremamente rápidas e os mais altos níveis de segurança.

“Existe um programa estadual que fornece computadores aos alunos, é por isso que nós oferecemos Chromebooks a eles. Eles não conseguem usar o SolidWorks com seus Chromebooks. Porém, os Chromebooks fornecem acesso aos nossos laboratórios de informática onde eles podem usá-lo. Os instrutores adoraram isso. Eles não conseguem acreditar, estão chocados, juro que não estou exagerando.” — Gerald Casey, Faculdade de Laney. Leia o estudo de caso

Saiba mais sobre o Splashtop for Remote Labs

O Splashtop para Laboratórios Remotos permite que os alunos acessem os computadores escolares remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chrome OS. A TI pode facilmente implantar, gerenciar e agendar o acesso a partir de um console central.

