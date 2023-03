O motivo das escolas continuarem oferecendo laboratórios de informática remotos

Os laboratórios de informática continuam em ascenção, mesmo com a reabertura dos campus

Enquanto educadores e administradores de TI se preparam para o regresso da aprendizagem no campus, apercebem-se de que querem - e precisam - manter algumas das novas práticas que adoptaram no último ano para melhorar os seus programas de educação para a aprendizagem à distância. Um exemplo é a oferta de acesso remoto aos computadores de laboratório no campus para que os alunos e os membros do corpo docente possam continuar a trabalhar após as horas de laboratório, a partir de qualquer lugar. Ouvimos professores e funcionários de escolas e universidades de todo o mundo falar das vantagens de manter estes laboratórios de computadores remotos como uma prática permanente para a aprendizagem remota e híbrida.

O que eles aprenderam durante a pandemia

Alunos remotos precisam acessar os laboratórios de informática da escola para usar programas de software poderosos (como 3D modeling, CAD, design gráfico e ferramentas de edição de vídeo) já que muitos deles não conseguem rodar esses programas em seus computadores domésticos. Muitos dos alunos também não podem pagar suas próprias licenças de software individuais. Estes são alguns dos problemas que os administradores de TI tiveram que resolver durante a pandemia.

Com o Splashtop Enterprise, os administradores de TI conseguiram disponibilizar os laboratórios de informática para todos os alunos de maneira remota. Com o recurso de agendamento, eles também podem separar intervalos de tempo para grupos de alunos específicos acessarem determinados laboratórios com base nos seus horários de aula.

Os alunos agora são capazes de controlar os computadores do laboratório remotamente, como se estivessem presentes fisicamente no laboratório de informática. Os alunos podem até mesmo editar vídeos remotamente, pois a Splashtop oferece a capacidade de enviar o som do computador remoto para o dispositivo local do aluno.

Há muitas ferramentas para facilitar o nosso trabalho, mas a compra da solução Splashtop foi a ferramenta que salvou o nosso ano letivo. - Chris Gilbert, Universidade Estadual de Wayne

Por que os laboratórios de informática remotos estão aqui para ficar?

Educadores e profissionais de TI estão querem continuar disponibilizando os laboratórios remotos aos alunos. É algo benéfico para os alunos, professores e administradores de TI. Os alunos que se passarem por qualquer situação que os impeça de ir até o campus fisicamente - uma criança doente, um pneu furado ou uma consulta médica - ainda podem participar da aula acessando os computadores do laboratório, mesmo recebendo instruções via Zoom, como se estivessem participando da aula pessoalmente. Com a capacidade de oferecer laboratórios de informática remotos, eles podem estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, não apenas no horário do laboratório; os alunos não são mais obrigados a agendar um horário durante os horários disponíveis atualmente.

Os alunos podem acessar os computadores (do laboratório de informática) em outros horários. É algo muito, muito prático. -Natalia Milanesi, Abbey Road Institute

Notas extras

