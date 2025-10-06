Gerir múltiplos endpoints remotos um de cada vez pode ser demorado e suscetível a erros humanos. Para manter todos os dispositivos seguros e atualizados, as equipas de TI precisam de uma abordagem mais rápida e inteligente. É aí que entra o Scripts & Tasks da Splashtop (anteriormente conhecido como ações 1-to-many).
Os Scripts & Tasks permitem executar comandos, implementar atualizações e executar ações automatizadas em múltiplos endpoints simultaneamente. Desde distribuições de patches a alterações de configuração, a execução de scripts em grande escala ajuda a melhorar a produtividade, reforçar a segurança e manter a consistência em toda a frota de dispositivos.
Neste guia, vamos explorar como o Scripts & Tasks funciona, porque é essencial para a gestão moderna de endpoints e como o Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a automatizar operações com precisão e controlo.
O que é a automação do Scripts & Tasks
Scripts & Tasks é uma funcionalidade do Splashtop AEM que permite às equipas de TI automatizar comandos, ações e atualizações em múltiplos endpoints simultaneamente. Em vez de gerir cada dispositivo individualmente, podes realizar ações em massa simultaneamente para poupar tempo e reduzir a chance de erro humano.
Esta automação ajuda as organizações a gerir, atualizar e proteger todo o ambiente de dispositivos a partir de uma única interface. Podes agendar scripts, executar tarefas de manutenção, implementar patches, e aplicar políticas de configuração em dispositivos Windows e macOS com apenas alguns cliques.
O Scripts & Tasks suporta opções de script flexíveis, permitindo que as equipas de TI padronizem processos, mantenham a conformidade e melhorem a eficiência operacional em forças de trabalho distribuídas e híbridas.
Impulsionar o Crescimento do Negócio com Scripts & Tasks
Quando as equipas de TI utilizam o Scripts & Tasks de forma eficaz, podem otimizar as operações diárias e criar mais valor para o negócio.
Os principais benefícios incluem:
Produtividade melhorada: O Scripts & Tasks elimina o esforço manual ao permitir que equipas executem comandos, implantar atualizações ou instalem software em muitos endpoints de uma só vez. Isto ajuda a equipa de TI a focar-se em iniciativas de maior valor em vez de manutenção rotineira.
Redução do tempo de inatividade: A execução automatizada de atualizações e patches mantém os endpoints a funcionar sem grandes interrupções. Menos passos manuais significam menos erros e uma recuperação mais rápida quando surgem problemas.
Segurança reforçada: Ao automatizar a implantação de patches e a aplicação de políticas, o Scripts & Tasks ajuda a manter padrões de segurança consistentes em todos os dispositivos. Cada endpoint pode permanecer alinhado com os requisitos de conformidade da empresa e as bases de segurança.
Reduzir custos: A automação reduz a necessidade de supervisão manual e minimiza as horas de trabalho necessárias para manter os ambientes de endpoints. As equipas de TI podem aumentar as operações sem adicionar mais pessoal ou complexidade.
6 Passos para Escalar com Scripts & Tasks
O Scripts & Tasks pode transformar a forma como as equipas de TI gerem ambientes grandes, mas escalar a automação requer planeamento claro e execução consistente. Siga estas melhores práticas para tirar o máximo proveito do Splashtop AEM.
1. Padronize a Gestão de Endpoints
Utilize o Scripts & Tasks para aplicar políticas consistentes a todos os dispositivos. A padronização da gestão ajuda a fazer cumprir os requisitos de antivírus, normas de encriptação e controlos de acesso. Isto garante a conformidade e reduz a divergência de configuração em endpoints remotos ou híbridos.
2. Identifique Tarefas Repetitivas de Alto Impacto
Comece com as tarefas que consomem mais tempo. A instalação de patches, atualizações de aplicações, limpeza de ficheiros temporários e recolha de logs são candidatos ideais para script. Automatizar isto poupa horas de trabalho manual a cada semana.
3. Automatize com Ações Orientadas por Políticas
Baseia a tua automação nas políticas da empresa em vez de ações pontuais. Define scripts que refletem os teus padrões de segurança e operacionais, para que cada dispositivo se mantenha alinhado sem supervisão manual constante.
4. Orquestrar Fluxos de Trabalho
Vá além de tarefas individuais e desenhe fluxos de trabalho de ponta a ponta. Combine múltiplos scripts e gatilhos para lidar com processos complexos como testes de patches, implantação de software ou manutenção programada.
5. Monitorizar e Impor a Conformidade
A automação ainda requer supervisão. Use a monitorização e relatórios em tempo real do AEM para confirmar que os dispositivos estão em conformidade, os patches estão aplicados e nenhum endpoint fica para trás. Revisões regulares ajudam a refinar a sua estratégia de script.
6. Otimizar e Escalar
À medida que o teu ambiente cresce, revê os teus scripts e cronogramas de automação para garantir que continuam eficientes. O Splashtop AEM escala facilmente para gerir um número crescente de dispositivos à medida que a tua organização se expande, garantindo operações seguras e consistentes.
Consulta o nosso artigo de suporte sobre Scripts & Tasks para mais informações.
Splashtop AEM: Automação de Endpoints Segura, Conformativa e Escalável
Splashtop AEM fornece às equipas de TI as ferramentas para automatizar, monitorizar e gerir cada endpoint a partir de um único dashboard unificado. Com o Scripts & Tasks, as equipas podem executar comandos, implantar patches e aplicar políticas rapidamente e de forma segura em todos os dispositivos.
O AEM combina visibilidade em tempo real, automação e gestão de conformidade para manter as operações a funcionar sem problemas. Desde o rastreamento de ativos até aos insights de vulnerabilidade, ajuda os departamentos de TI a permanecerem proativos em vez de reativos.
Capacidades chave incluem:
A aplicação automática de patches para Windows, MacOS e aplicações de terceiros suportadas.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE para identificar e priorizar riscos críticos.
Estruturas baseadas em políticas para automatizar atualizações e aplicar padrões de conformidade.
Monitorização em tempo real do inventário de hardware e software.
Alertas e fluxos de trabalho de remediação que resolvem problemas antes que eles escalem.
Ações em segundo plano que permitem aos técnicos de TI gerir dispositivos sem perturbar os utilizadores.
O Splashtop AEM permite que as equipas escalem operações com confiança. Seja a gerir algumas dezenas de dispositivos ou vários milhares, pode automatizar trabalho repetitivo, manter segurança consistente e reduzir o esforço manual, tudo a partir de uma plataforma única e fácil de usar.
Comece hoje mesmo com a nossa versão de testes gratuita!