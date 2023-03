O Remote Learning e os Laboratórios de Computação Remotos estão aqui para ficar

Um recente artigo Forbes afirmou, "COVID-19 trouxe para casa a realidade de que a tecnologia educativa que fornece grandes conteúdos e envolve estudantes e professores nunca foi tão importante". É especialmente verdade para as instituições académicas que se transformaram em instituições online num curto espaço de tempo durante a pandemia. Como resultado, um número crescente de escolas tem recorrido ao software de acesso remoto Splashtop para permitir uma aprendizagem remota melhorada.

O Acesso Remoto aos Laboratórios de Computadores pode melhorar a Aprendizagem Remota ⬇

O software de acesso remoto também conhecido como software de controlo remoto ou desktop remoto, permite ao corpo docente e aos alunos entrar e utilizar remotamente máquinas de laboratório de computadores, tal como se estivessem sentados no computador. Se os alunos localizados remotamente precisarem de aceder a software que só está disponível nos computadores do laboratório, ou se apenas os computadores do laboratório estiverem ligados a um equipamento como um telescópio controlado por computador para uma aula de astronomia, Splashtop é uma óptima solução para o acesso remoto a esses computadores.

Para gerir os computadores do laboratório, O acesso remoto Splashtop permite às equipas de TI da faculdade e da escola gerir remotamente todas as máquinas do laboratório de informática, monitorizar e assistir remotamente alunos e professores que necessitem de acesso ao laboratório de informática.

Além disso, reduz a carga de TI e os custos administrativos associados à instalação de licenças de software adicionais em computadores individuais dos alunos. Imagina ter de estender as licenças do AutoCAD ou do Adobe Creative Software a todos os alunos de um campus? Com Splashtop Remote Access, não há necessidade e configurar o acesso remoto com Splashtop é muito simples.

O software de acesso remoto Splashtop consiste em dois componentes: uma aplicação streamer e uma aplicação cliente. A aplicação streamer é instalada nas máquinas de laboratório do computador e a aplicação cliente nos dispositivos do aluno ou do corpo docente (computadores portáteis pessoais, tablets, e smartphones). Uma vez tudo preparado, estudantes e professores podem executar programas académicos nos seus aparelhos, tal como fariam em estações de trabalho convencionais da universidade!

Embora existam muitas soluções de software de acesso remoto por aí, muitas instituições de ensino superior escolheram o Splashtop para satisfazer as suas necessidades pois o Splashtop é muito fácil de usar, seguro e acessível.

Além disso, o Splashtop suporta sessões remotas com multi-monitor 4k streaming a 40 frames por segundo (fps) e estações de trabalho Retina 5k iMac Pro 27" em baixa latência. Isto permite aos estudantes da indústria do entretenimento transmitirem remotamente 4k/5k a 40fps, e acederem a vídeos, modelos e outros ficheiros de altíssima resolução a partir das suas estações de trabalho no campus, como se estivessem sentados mesmo à sua frente! As instituições educacionais que usam Splashtop incluem Stanford, Berkeley Penn State, Cornell e muitas outras.

As Instituições Educativas devem regressar ao normal pós-CVID-19?

O College of Fine, Performing, and Communicate Arts da Wayne State University é um exemplo de faculdade está usando a Splashtop para oferecer aos seus alunos o acesso remoto aos computadores do seu laboratório. Um benefício a longo prazo da Splashtop é que eles poderão usar todos os computadores do seu laboratório para fins virtuais. Ao invés de jogar fora os computadores de laboratório, eles estão arrumando essas máquinas, conectando-as à internet, e permitindo que os alunos as acessassem remotamente. A divisão CTE da Laney College é outra faculdade que está usando o Splashtop para Laboratórios Remotos e sem dúvidas irá colher muitos benefícios a longo prazo.

Se o darwinismo nos ensinou uma coisa, é que aqueles que sobrevivem são os que mais reagem à mudança. E a realidade é que isto continua a ser verdade para as organizações à medida que as crises nos obrigam a adaptar-nos.

Assim, num mundo pós-COVID, é provável que as instituições académicas que sobrevivam sejam aquelas que não só se adaptaram à mudança, mas que a abraçaram e avançaram com ela.

Isto significa que as instituições académicas terão de ser mais fluidas e flexíveis na sua oferta, devido à mudança para uma mentalidade remota.

Os laboratórios de computadores remotos estão aqui para ficar.

Para onde quer que este mundo pós-CVID nos leve, Splashtop estará aqui para apoiar a educação :

"O coronavírus COVID-19 é um lembrete vivo do porquê de termos iniciado o Splashtop em primeiro lugar: para ajudar organizações tradicionais como as escolas a tornarem-se mais flexíveis, incorporando soluções eficazes de acesso remoto nas suas operações." - Mark Lee, CEO da Splashtop