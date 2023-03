Acesso remoto a laboratórios de computação para estudantes

Esse é o motivo pelo qual as escolas devem permitir que seus alunos acessem laboratórios de computação remotamente usando seus próprios dispositivos. Aumente as suas possibilidades de aprendizagem remota com a Splashtop.

Muitas escolas têm sido forçadas a adotar o ensino a distância e ensinos híbridos por causa da COVID-19. Os alunos que estudam em casa precisam usar seus dispositivos pessoais ou os dispositivos fornecidos pela escola (como Chromebooks) para concluir as suas tarefas.

Embora muitas soluções possam ajudar alunos e professores a permanecer conectados em ambientes de aprendizagem remota, há momentos em que o acesso aos laboratórios de computação da escola não pode ser substituído.

Os laboratórios de computação oferecem aos alunos computadores poderosos que rodam aplicativos de software especializados. Muitas vezes, os alunos não possuem esses recursos em casa, pois as licenças de software podem ser muito caras e os laptops e outros dispositivos pessoais dos alunos não são poderosos o suficiente para executar determinados aplicativos.

Isso é muito importante no caso de cursos de educação técnica que ensinam os alunos a usar programas de software para edição de vídeo, produção de áudio, design gráfico, modelagem 3D e muito mais. A maioria dos alunos não possui os computadores ou software necessários para continuar as suas aulas em casa.

Então, como as escolas podem superar esse desafio?

Ofereça aos seus alunos o acesso remoto ao laboratório de computação da escola

Com o Splashtop para laboratórios remotos, as escolas podem permitir que os alunos acessem remotamente os laboratórios de computação usando qualquer outro computador, tablet ou dispositivo móvel. Os alunos podem usar seus dispositivos pessoais ou os dispositivos fornecidos pela escola para se conectar remotamente aos computadores do laboratório.

Ao se conectar ao desktop remoto, o aluno poderá ver a tela do computador da escola no seu próprio dispositivo em tempo real. Ele vai poder assumir o controle, abrir qualquer arquivo e usar qualquer aplicativo como se estivesse sentado na frente daquele computador.

Os alunos poderão acessar e controlar qualquer computador Windows ou Mac usando seus próprios dispositivos Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Eles poderão usar aplicativos como Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, qualquer aplicativo do Microsoft Office, como Word, Excel e PowerPoint, AutoCAD e muito mais!

“Nós não podíamos fornecer um Mac para todos os nossos alunos, no entanto, queríamos fornecer uma solução para que eles pudessem se conectar remotamente. Queríamos alavancar a nossa infra-estrutura existente... Agora estamos preparados tanto para as aulas presenciais quanto para as aulas remotas.” — Mats Holm, Distrito Escolar de Lenawee

A Splashtop é muito fácil de usar no caso dos estudantes e muito fácil de implantar e gerenciar pelas equipes de TI. As equipes de TI da escola poderão gerenciar e agrupar seus usuários e computadores a partir de um conselho administrativo centralizado.

Além disso, o novo recurso de programação de acesso remoto da Splashtop oferece aos administradores de TI o poder de gerenciar uma programação que permite que indivíduos ou grupos de alunos acessem computadores escolares em intervalos de tempo predeterminados.

As soluções Splashtop também são compatíveis com os requisitos da FERPA! Consulte a planilha de informações da Splashtop FERPA.

Comece a usar o Splashtop para laboratórios remotos

Entre em contato conosco para saber mais sobre o Splashtop para laboratórios remotos e agendar uma demonstração gratuita.

Fale Conosco