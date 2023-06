Acesso Remoto para Agências do Governo: Como Ficar Produtivo e Seguro

Vivemos numa época em que as filas entre o escritório e a casa estão a ficar cada vez mais desfocadas. No centro desta evolução é o software de acesso remoto. É uma ferramenta inovadora que nos permite ligar-nos aos nossos computadores ou redes de trabalho a partir de praticamente qualquer lugar. Já não estás ligado à tua secretária, os teus ficheiros de trabalho e aplicações estão acessíveis a qualquer hora, a partir de qualquer lugar com uma ligação à internet.

Esta tecnologia tem grandes implicações em todos os setores, mas é particularmente vital para as agências governamentais. As agências estaduais, locais e federais lidam com toneladas de dados críticos, facilitam a colaboração entre vários departamentos e fornecem serviços públicos contínuos. O acesso remoto torna-se um pilar essencial num mundo onde muitos empregados de agências governamentais estão a adotar cada vez mais acordos de trabalho remoto e híbrido.

À medida que navegamos no panorama digital, não é apenas útil mas crucial para as agências governamentais adotarem e aproveitarem totalmente o software de acesso remoto. Permite-lhes operar com eficiência e segurança, independentemente de onde os seus empregados possam estar localizados.

Neste artigo, vamos explorar como o software de acesso remoto pode ajudar as agências governamentais a serem mais produtivas, mantendo o mais alto nível de segurança e segurança para os seus dados e operações críticas.

O valor do Acesso Remoto para Agências do Governo

A implementação de um software de acesso remoto traz uma série de benefícios únicos para agências governamentais. Estas vantagens vão além da facilitação básica do trabalho remoto e têm profundas implicações em vários aspetos da operação, incluindo colaboração, continuidade e até responsabilidade ambiental.

Colaboração melhorada — Uma vantagem fundamental do software de acesso remoto é a oportunidade de uma colaboração melhorada. As agências governamentais geralmente consistem em vários departamentos espalhados por vários locais. O software de acesso remoto permite a partilha em tempo real de ficheiros e dados, derrubando as barreiras da distância e do tempo. Torna-se possível trabalhar em projetos juntos, partilhar percepções e tomar decisões coletivas, independentemente da localização de cada empregado.

Maior Continuidade das Operações — A continuidade é crucial para as operações do governo. O público depende dessas agências para os serviços essenciais, e qualquer perturbação pode ter consequências significativas. Com o software de acesso remoto, os funcionários podem aceder aos seus recursos de trabalho durante eventos inesperados, como desastres naturais, falhas de energia ou crises de saúde. Isso garante que as operações da agência podem continuar ininterruptas, fornecendo ao público os serviços de que depende.

Impacto Ambiental Reduzido — O acesso remoto também desempenha um papel na redução da pegada ambiental de uma agência. Menos empregados em deslocações significa menos carros na estrada, o que leva a menos poluição e congestionamento. Além disso, ao usar ferramentas digitais e reduzir a necessidade de recursos físicos, as agências podem reduzir significativamente o desperdício de papel.

Gestão Eficaz de Dados Críticos — As agências governamentais muitas vezes têm a tarefa de gerir grandes volumes de dados críticos. Isto inclui tudo, desde informações pessoais dos cidadãos a documentos sensíveis de segurança nacional. Os métodos tradicionais de armazenamento e acesso de dados podem, muitas vezes, ser complicados, lentos e vulneráveis a ameaças à segurança.

No entanto, com o software de acesso remoto, gerir esses dados críticos torna-se consideravelmente mais fácil e seguro. Em primeiro lugar, permite o acesso seguro aos dados a partir de qualquer lugar, tornando mais fácil para os funcionários recuperar e atualizar as informações conforme necessário. Isso pode agilizar significativamente os processos, melhorando a produtividade e a eficiência gerais.

Além disso, soluções avançadas de acesso remoto como Splashtop incorporam medidas de segurança robustas , incluindo criptografia de dados, autenticação multifator e prevenção de invasões. Isso garante que, mesmo que os dados sejam acessíveis remotamente, não são vulneráveis a acesso não autorizado ou a ameaças cibernéticas.

Por exemplo, considere uma agência pública de saúde que gere dados sensíveis dos doentes. Com um software de acesso remoto, as autoridades de saúde podem aceder e atualizar os registos dos doentes com segurança em tempo real, a partir de qualquer lugar. Isso melhora muito a capacidade da agência de responder rapidamente a questões de saúde pública, sem comprometer a segurança de dados.

Essencialmente, o software de acesso remoto permite que as agências governamentais lidem com grandes volumes de dados críticos de uma forma que seja eficiente e segura, aumentando assim significativamente a sua capacidade de servir o público de forma eficaz.

Caso de uso: Agência de Proteção Ambiental

Uma agência de proteção ambiental pode empregar trabalhadores remotos em todo o país para monitorar vários ecossistemas. Usando um software de acesso remoto, estes funcionários podem aceder a dados armazenados centralmente, atualizar as suas descobertas em tempo real e colaborar com colegas noutros projetos, reduzindo a necessidade de viagens e assim reduzindo a pegada de carbono da agência.

Estes casos de uso ilustram claramente o potencial transformador do software de acesso remoto para agências governamentais. Da colaboração melhorada à prestação ininterrupta de serviços e menor impacto ambiental, esta tecnologia mantém a chave para uma operação governamental mais eficiente e resiliente.

Segurança em primeiro lugar: Recursos de segurança do software de acesso remoto

No que toca a agências governamentais, a segurança e a segurança são de importância primordial. Estas entidades gerem dados sensíveis e críticos e qualquer violação pode levar a consequências graves. Como tal, os recursos de segurança do software de acesso remoto são a principal preocupação dessas organizações. Eis alguns dos componentes de segurança essenciais que deveriam estar presentes em qualquer solução de acesso remoto de nível superior:

Encriptação de dados — A encriptação de dados é um recurso crítico do software de acesso remoto seguro. Garante que todos os dados transferidos durante uma sessão remota são convertidos em código que só pode ser decifrado com a chave de criptografia correta. Desta forma, mesmo que os dados sejam interceptados, não podem ser lidos nem utilizados de forma maliciosa.

Autenticação Multi-Factor (MFA) — A MFA é um sistema de segurança que requer mais de um método de autenticação de categorias independentes de credenciais para verificar a identidade do utilizador. Além de um nome de utilizador e palavra-passe, pode exigir algo que o utilizador tem, como um token ou um cartão inteligente, ou algo que o utilizador é, como um identificador biométrico. Esta camada adicional de segurança faz com que seja muito mais desafiador para indivíduos não autorizados terem acesso.

Sistemas de prevenção de intrusões (IPS) — Um sistema de prevenção de intrusões monitoriza a rede em busca de atividades suspeitas ou violações de políticas. Se detectado, o IPS funciona para bloquear ou impedir essas atividades. Estes sistemas são cruciais para impedir o acesso não autorizado e proteger a rede de ameaças potenciais.

Como o Splashtop garante a segurança

Na Splashtop, entendemos a importância da segurança, principalmente quando se trata de facilitar o acesso remoto de órgãos governamentais. A nossa solução vem equipada com recursos de segurança robustos para fornecer o mais alto nível de proteção.

Todos os dados transferidos durante as sessões remotas via Splashtop são criptografados com TLS e criptografia AES de 256 bits. Além disso, oferecemos autenticação de dispositivo e autenticação de dois fatores para adicionar uma camada extra de segurança.

A solução da Splashtop também se integra à linguagem de marcação de afirmação de segurança (SAML) para logon único (SSO)e funciona em conformidade com os padrões e regulamentos do setor e do governo, garantindo um ambiente seguro e compatível para acesso remoto.

Além disso, incluímos uma série de definições de segurança configuráveis que permitem aos administradores de TI aplicar as políticas de segurança, como a capacidade de limitar os tempos de acesso, controlar as permissões dos utilizadores e rastrear todas as ligações remotas com registos detalhados da sessão.

Na Splashtop, priorizamos sua segurança, para que você possa se concentrar na produtividade e na prestação de serviços com tranquilidade.

O software de acesso remoto representa uma ferramenta crítica para as agências governamentais, melhorando a colaboração, garantindo a continuidade operacional e fornecendo um meio seguro para gerir grandes volumes de dados críticos. Além disso, é uma iniciativa verde, reduzindo a pegada de carbono associada às deslocações e ao desperdício de papel.

A segurança é inegociável no que toca a operações do governo. Então, escolher uma solução de acesso remoto com recursos de segurança robustos, incluindo encriptação de dados, autenticação baseada em vários fatores e prevenção de intrusões é crucial.

