Two coworkers typing on their laptops on a shared table.

Patch em Tempo Real: Fechando as Lacunas na Segurança dos Endpoints

Robert Pleasant
7 min de leitura
Atualizado
A segurança não pode ser deixada para mais tarde. Proteger os teus dispositivos e endpoints é essencial, o que significa que eles precisam das últimas correções de segurança e atualizações para se defenderem contra ameaças e vulnerabilidades. A correção em tempo real torna isto não só possível, mas também fácil e conveniente.

À medida que as forças de trabalho se tornam mais remotas e as empresas adotam políticas de Bring Your Own Device (BYOD), as ameaças de cibersegurança evoluíram para corresponder. As organizações devem manter os seus dispositivos e aplicações devidamente atualizados para proteger ambientes distribuídos, o que requer ferramentas que possam tanto automatizar a implementação de patches como funcionar em endpoints remotos.

Com isso em mente, vamos examinar o patching em tempo real, por que é importante e como soluções como Splashtop AEM o tornam possível.

Por que o Patching Tradicional é Insuficiente

A primeira pergunta que muitos farão é: Qual é o problema do patching manual? Embora possa parecer que atualizar dispositivos manualmente é pouco mais do que clicar no botão "atualizar" e encerrar o dia, gerir patches em grandes ambientes de endpoints remotos pode ser um desafio e propenso a erros.

A gestão tradicional de correção tem várias desvantagens que podem atrasar a correção e deixar vulnerabilidades de segurança por resolver, incluindo:

  1. Implementação adiada: Aplicar manualmente patches em endpoints e aplicações pode ser um processo demorado que muitas vezes interrompe o trabalho. Como resultado, muitas vezes é adiado, seja intencionalmente para evitar interrupções ou involuntariamente, enquanto outros endpoints são atualizados primeiro.

  2. Supervisão manual: Quando as organizações têm múltiplos endpoints para gerir, atualizar manualmente cada um pode ser demorado e propenso a erro humano. Ferramentas de automação em tempo real podem eliminar a necessidade de supervisão manual, detectando automaticamente e implementando atualizações de patches nos endpoints.

  3. Conformidade inconsistente: A correção manual pode também levar a uma correção inconsistente entre endpoints, à medida que dispositivos são ignorados ou esquecidos. Isso arrisca deixar dispositivos vulneráveis e abertos a exploração, fornecendo ameaças cibernéticas com um ponto de acesso fácil.

  4. Vulnerabilidades exploradas antes da aplicação de patches: Patches são projetados para fechar vulnerabilidades conhecidas e recém-descobertas, e se os programadores estão cientes dessas vulnerabilidades a serem abordadas, os atacantes provavelmente também estão. Aguardar para instalar um patch corre o risco de permitir que atacantes se infiltrem, e uma vez que exploram uma vulnerabilidade, aplicar o patch não irá desfazer o dano que podem causar.

Como o Atraso nas Correções Alimenta Violações de Dados e Falhas de Conformidade

Quase todos já viram uma notificação de atualização aparecer no dispositivo e selecionaram “Lembrar Mais Tarde” pelo menos uma vez, se não mais. Afinal, as atualizações de correção podem demorar e interromper um dia de trabalho ocupado, por isso adiá-las para um momento melhor parece razoável. Claro, depois adiam novamente na próxima vez que aparece, e na vez seguinte, e assim por diante.

Adiar patches pode ser incrivelmente arriscado. Deixa os sistemas expostos a vulnerabilidades conhecidas, que hackers, ciberatacantes e outros maus atores podem facilmente explorar. Isso leva a uma maior probabilidade de violação de dados e falha em cumprir os padrões de conformidade de segurança.

Atualizações oportunas são essenciais para manter a segurança. Não só manter os dispositivos e aplicações atualizados reduz vulnerabilidades e superfícies de ataque, como também é um requisito para muitos padrões de conformidade de TI e regulamentação.

Da Deteção à Defesa: Como a Atualização em Tempo Real Protege Endpoints

Felizmente, esses problemas e riscos podem ser facilmente evitados com patching em tempo real. Atualizar automaticamente aplicativos e endpoints assim que as atualizações se tornam disponíveis ajuda a fechar a lacuna entre a deteção de vulnerabilidades e a exploração de ameaças, pois mantém os dispositivos atualizados sem precisar de intervenção manual.

Isto essencialmente muda a aplicação de patches de uma tarefa manual, reativa, para uma defesa proativa e automática. Com uma solução como o Splashtop AEM (Gestão Autónoma de Terminais), você saberá assim que uma atualização estiver disponível, podendo então agendar e implementar a atualização por todos os terminais distribuídos sem precisar atualizar cada dispositivo individualmente. O Splashtop AEM pode até agendar atualizações automáticas nos horários mais convenientes, evitando assim interrupções.

Como resultado, os endpoints podem permanecer continuamente protegidos sem interromper os processos empresariais ou ocupar o dia da equipa de TI.

Por Que a Correção em Tempo Real é Importante para TI & Uptime

Com isso em mente, vamos examinar alguns dos benefícios da atualização em tempo real, especialmente quanto ao seu impacto nas equipas de TI e na produtividade empresarial. Além de segurança melhorada, a atualização em tempo real traz múltiplos benefícios para equipas de TI e empresas, incluindo:

  1. Conformidade melhorada: Normas e regulamentos de segurança geralmente exigem que dispositivos e aplicações se mantenham totalmente atualizados e com patches para protegê-los contra vulnerabilidades conhecidas. A atualização em tempo real ajuda a garantir que os endpoints sejam corrigidos o mais rapidamente possível, garantindo conformidade regulatória.

  2. Redução do tempo de inatividade: O patching pode levar tempo, o que significa que o patching manual pode atrasar o trabalho enquanto os funcionários esperam que os patches sejam instalados e os seus dispositivos reiniciem. O patching em tempo real pode automatizar instalações de patches, agendando-os para um momento mais conveniente que não interrompa o trabalho.

  3. Menos carga nas equipas de TI: O patching manual pode ser um processo repetitivo e demorado para as equipas de TI, especialmente quando precisam de atualizar múltiplos endpoints remotos. Ferramentas de automação e patching em tempo real podem eliminar essa carga, agendando e instalando patches automaticamente, libertando as equipas de TI para abordar preocupações mais imediatas.

  4. Produtividade aumentada: Quando tens melhor segurança, as últimas atualizações, menos tempo de inatividade e uma equipa de TI prontamente disponível, é natural que a produtividade melhore. A atualização em tempo real liberta tempo para os colaboradores e as equipas de TI focarem no seu trabalho sem distrações e ajuda a manter os seus dispositivos seguros, resultando em eficiência melhorada em toda a organização.

Correção em Tempo Real: O Futuro dos Ambientes de TI Remotos

A correção em tempo real não é apenas uma funcionalidade "boa de ter"; é uma necessidade para estratégias de segurança prontas para o futuro, especialmente dada a ascensão do trabalho híbrido e remoto, ambientes BYOD, e da Internet das Coisas (IoT).

A proteção contínua e automatizada é essencial para apoiar forças de trabalho híbridas e remotas, já que qualquer endpoint desprotegido ou aplicação desatualizada pode comprometer não só os dispositivos, mas toda a sua rede. Os funcionários devem ser capazes de trabalhar nos dispositivos que preferem e de qualquer local sem correr riscos de segurança, o que requer patching adequado e segurança atualizada.

Ao mesmo tempo, é importante usar uma solução de patching que possa escalar facilmente, acompanhando o seu crescimento à medida que novos dispositivos se juntam à sua rede. Isto ajuda a garantir que pode manter patches e atualizações adequadas para todos os seus funcionários e endpoints, independentemente de como o seu ambiente muda ou que dispositivos se conectam.

Adotar uma correção em tempo real automatizada e escalável faz mais do que reduzir riscos. Garante que a sua postura de cibersegurança está preparada para o futuro, permitindo manter os endpoints atualizados e seguros, independentemente de onde os seus funcionários trabalhem.

Patching em Tempo Real com Splashtop AEM: Reduza o Tempo de Inatividade, Reforce a Segurança

Se estás à procura de uma solução robusta e poderosa com correção em tempo real e proteção automatizada de terminais, Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) tem tudo o que precisas e muito mais. Com o Splashtop AEM, pode detectar e implementar automaticamente patches em ambientes distribuídos de endpoints, juntamente com insights de vulnerabilidades baseados em CVE impulsionados por IA, alertas proativos, e correções automatizadas através de Ações Inteligentes.

A gestão automatizada de patches do Splashtop AEM protege contra vulnerabilidades e mantém a segurança atualizada ao automatizar atualizações para sistemas operativos e software de terceiros. Assim que um patch está disponível, o Splashtop AEM pode começar a agendar e implementar o patch em endpoints remotos, mantendo os sistemas seguros em tempo real sem exigir que as equipas de TI atualizem cada dispositivo manualmente.

Como resultado, o Splashtop AEM pode rapidamente implementar atualizações de segurança, resolver vulnerabilidades em todos os dispositivos e garantir operações ininterruptas, mesmo para equipas remotas.

Splashtop AEM dá às equipas de TI as ferramentas e tecnologia de que precisam para monitorizar endpoints, resolver proativamente problemas, e reduzir as suas cargas de trabalho. Isto inclui:

  • Patching automatizado para OS, apps de terceiros e personalizadas.

  • Insights de vulnerabilidade baseados em CVE com IA.

  • Estruturas de políticas personalizáveis.

  • Rastreio e gestão de inventário em todos os endpoints

  • Alertas e remediação para resolver automaticamente os problemas.

  • Ações em segundo plano para resolução de problemas e gestão de sistemas sem interromper os utilizadores finais.

Queres experimentar o Splashtop AEM por ti mesmo? Comece hoje com um teste gratuito.

