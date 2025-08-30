Distrito Escolar Poway Unified Utiliza Acesso Remoto da Splashtop para Melhorar a Aprendizagem

Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Front view of the Poway Unified School District building

O distrito escolar unificado de Poway usa Splashtop para aprimorar o aprendizado

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

O Especialista em Educação Profissional, Joe Austin, fala sobre como o seu distrito escolar usa a Splashtop para permitir que os alunos acessem o software do laboratório de informática usando seus Chromebooks remotamente

Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning
Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning

O desafio: Acessar computadores e softwares usados em aulas CTE remotamente, protegendo os dados e a privacidade dos alunos

Devido à pandemia, o Poway Unified School District tomou a decisão de implementar o ensino à distância. Esta decisão teve um grande impacto no departamento de Educação Técnica de Carreiras (CTE). Pela sua aprendizagem em casa, os alunos receberam Chromebooks. Infelizmente, os Chromebooks não conseguiam suportar as necessidades avançadas de software das suas aulas de CTE. Os professores ficaram a pensar “Como vamos ensinar as crianças a usar software específico da indústria se não puderem correr no dispositivo em que estão a aprender?”

O departamento de CTE precisava encontrar uma solução que conectasse os alunos à máquinas capazes de rodar softwares avançados para as aulas de CTE (ou seja, engenharia, ciência da computação, produção de vídeo, animação 3D e design gráfico). Além disso, eles precisavam de uma solução que protegesse os dados e a privacidade dos alunos. Depois de pesquisar algumas opções, eles decidiram experimentar a Splashtop.

“A Splashtop foi a solução mais simples e eficaz para nós.” — Joe Austin, Especialista em Educação Profissional

A solução: Poway adota o Splashtop Enterprise, permitindo que os alunos acessem laboratórios de informática remotamente usando seus Chromebooks

No início, o departamento implementou o Splashtop com base na prontidão dos professores. Começaram com uma mão cheia de professores que podiam testá-lo para ver se serviria as suas necessidades. Como resultado, esses professores tornaram-se parte integrante do programa. Foram colegas de confiança que podiam garantir a eficácia do Splashtop. Os professores de pilotos, incluindo um instrutor cético de edição de vídeo, foram agradavelmente surpreendidos com o desempenho de Splashtop.

“Era o mais perto de estar pessoalmente como podíamos ter esperado.” - Joe Austin

Os Resultados

O Splashtop permitiu que o Poway Unified School District ensinasse aulas de CTE tecnicamente avançadas à distância. Como resultado, os professores de CTE puderam utilizar o laboratório de computadores, Macs e PCs da Poway para executar o software avançado para as suas aulas. Além disso, os estudantes puderam aceder remotamente ao software (através de laboratórios no campus) dos seus Chromebooks.

“Honestamente acredito que a maioria dos nossos cursos não poderia ter aproximado os resultados da aprendizagem que esperamos que atinjam sem o uso do Splashtop.” - Joe Austin

Saiba mais sobre o Splashtop Enterprise para laboratórios remotos.

Permita que os alunos acessem computadores de laboratório e aplicativos de software necessários em aulas CTE em qualquer dispositivo, incluindo Chromebooks, usando o Splashtop Enterprise para laboratórios remotos.

Entre em contacto para agendar uma demonstração ou experimentar o Splashtop Enterprise gratuitamente:

Comece a usar o Splashtop Enterprise hoje mesmo
A solução de acesso remoto e suporte classificada como #1
INICIAR


Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

An IT Helpdesk employee clicking on a support sign.
Ensino a distância

Soluções de Helpdesk de TI para ensino superior para reduzir os tempos de inatividade

Saiba mais
Technician connecting into student's computer to debug an issue
Suporte de TI e Help Desk

O melhor software de suporte remoto para Help Desks escolares

Saiba mais
Three professionals collaborating at an outdoor café using Splashtop for efficient workflow
Ensino a distância

Como o acesso remoto pode melhorar o setor de educação

Saiba mais
K12 student accessing school computers from his home using Splashtop's remote access software.
Ensino a distância

Acesso remoto para escolas K12

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog