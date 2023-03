Distrito Escolar Poway Unified Utiliza Acesso Remoto da Splashtop para Melhorar a Aprendizagem

O Especialista em Educação Profissional, Joe Austin, fala sobre como o seu distrito escolar usa a Splashtop para permitir que os alunos acessem o software do laboratório de informática usando seus Chromebooks remotamente

O desafio: Acessar computadores e softwares usados em aulas CTE remotamente, protegendo os dados e a privacidade dos alunos

Devido à pandemia, o Poway Unified School District tomou a decisão de implementar o ensino à distância. Esta decisão teve um grande impacto no departamento de Educação Técnica de Carreiras (CTE). Pela sua aprendizagem em casa, os alunos receberam Chromebooks. Infelizmente, os Chromebooks não conseguiam suportar as necessidades avançadas de software das suas aulas de CTE. Os professores ficaram a pensar “Como vamos ensinar as crianças a usar software específico da indústria se não puderem correr no dispositivo em que estão a aprender?”

O departamento de CTE precisava encontrar uma solução que conectasse os alunos à máquinas capazes de rodar softwares avançados para as aulas de CTE (ou seja, engenharia, ciência da computação, produção de vídeo, animação 3D e design gráfico). Além disso, eles precisavam de uma solução que protegesse os dados e a privacidade dos alunos. Depois de pesquisar algumas opções, eles decidiram experimentar a Splashtop.

“A Splashtop foi a solução mais simples e eficaz para nós.” — Joe Austin, Especialista em Educação Profissional

A solução: Poway adota o Splashtop Enterprise, permitindo que os alunos acessem laboratórios de informática remotamente usando seus Chromebooks

No início, o departamento implementou o Splashtop com base na prontidão dos professores. Começaram com uma mão cheia de professores que podiam testá-lo para ver se serviria as suas necessidades. Como resultado, esses professores tornaram-se parte integrante do programa. Foram colegas de confiança que podiam garantir a eficácia do Splashtop. Os professores de pilotos, incluindo um instrutor cético de edição de vídeo, foram agradavelmente surpreendidos com o desempenho de Splashtop.

“Era o mais perto de estar pessoalmente como podíamos ter esperado.” - Joe Austin

Os Resultados

O Splashtop permitiu que o Poway Unified School District ensinasse aulas de CTE tecnicamente avançadas à distância. Como resultado, os professores de CTE puderam utilizar o laboratório de computadores, Macs e PCs da Poway para executar o software avançado para as suas aulas. Além disso, os estudantes puderam aceder remotamente ao software (através de laboratórios no campus) dos seus Chromebooks.

“Honestamente acredito que a maioria dos nossos cursos não poderia ter aproximado os resultados da aprendizagem que esperamos que atinjam sem o uso do Splashtop.” - Joe Austin

Saiba mais sobre o Splashtop Enterprise para laboratórios remotos.

Permita que os alunos acessem computadores de laboratório e aplicativos de software necessários em aulas CTE em qualquer dispositivo, incluindo Chromebooks, usando o Splashtop Enterprise para laboratórios remotos.

Entre em contacto para agendar uma demonstração ou experimentar o Splashtop Enterprise gratuitamente:

Fale Conosco