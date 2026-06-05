Como as Escolas Podem Oferecer Laboratórios Remotos Reutilizando Computadores Antigos

Não recicle seus computadores antigos! Reutilize todos eles para que seus alunos possam usar computadores, aplicativos e dados remotamente. Tudo o que você precisa é a Splashtop!
Escolas, universidades e faculdades de todos os lugares têm usufruídos dos laboratórios remotos para melhorar as experiências de aprendizado de seus alunos e maximizar o seu potencial. Oferecer aos alunos a capacidade de acessar computadores do laboratório de informática remotamente dá a eles a opção de continuar usando o laboratório sempre que quiserem, em seus dormitórios ou em casa, independentemente dos seus dispositivos.
Os laboratórios remotos têm sido um grande sucesso, tanto para os estudantes quanto para escolas. É por isso que as escolas que implementaram laboratórios remotos durante a pandemia continuam a fazê-lo à medida que os alunos retornam para os campus.
Então, como a sua escola pode fornecer um número suficiente de computadores para uso pessoal e remoto?
Uma ótima solução é reutilizar computadores antigos que você pretendia distribuir ou reciclar! Ao invés de se livrar dos computadores antigos, deixe eles novinhos em folha para serem acessados remotamente pelos alunos. Tudo o que você precisa fazer é implantar uma solução de acesso remoto como a Splashtop nesses computadores antigos, é isso!
Outro benefício de usar computadores antigos em laboratórios remotos é que você não precisa configurar estações de trabalho e monitores para esses computadores. Em vez disso, você pode empilhar todos esses computadores em uma sala vaga.
Você pode fornecer maior valor aos alunos e economizar muito dinheiro reutilizando os computadores existentes em seus laboratórios remotos, tudo isso usando um espaço mínimo para armazenar todos esses computadores.
Confira como o College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) da Universidade Estadual de Wayne está utilizando seus computadores em laboratórios estritamente remotos na imagem abaixo!
“Agora nós temos um laboratório virtual totalmente aberto”, disse Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicações do CFPCA, “Os alunos podem acessar nossos laboratórios remotamente a qualquer momento. Nós temos cerca de 50 estações gratuitas que são laboratórios virtuais abertos, vamos mantê-los ativos para sempre.” Saiba mais sobre como o CFPCA da Wayne se beneficiou do uso da Splashtop para oferecer aos alunos acesso remoto aos computadores de laboratório.
Saiba mais sobre o Splashtop for Remote Labs
Os laboratórios de informática são um recurso vital para os alunos, pois eles oferecem uma combinação perfeita de ferramentas de hardware e software necessários para a educação. Ao habilitar esses laboratórios remotos, você pode garantir que seus alunos possam acessar computadores de laboratório a qualquer momento, em qualquer lugar e usando qualquer um dos seus próprios dispositivos.
Saiba sobre porque a Splashtop para laboratórios remotos é a melhor solução para escolas e organizações educacionais. A Splashtop é rápida, confiável, segura e fácil de configurar e gerenciar. Entre em contato conosco para mais informações.
Ou, marca uma demonstração para veres as soluções Splashtop para acesso remoto ao laboratório em acção!