Novas funcionalidades em Splashtop Business Access e Suporte Remoto

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Splashtop New Features

Novas Funcionalidades em Splashtop Remote Access e Suporte Remoto

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Aqui estão algumas das funcionalidades novas e melhoradas adicionadas aos utilizadores do Splashtop Remote Access e do Splashtop Remote Support em março de 2017.

Splashtop Dashboard Novas Características

Notification stating 'Splashtop IT Department is accessing this computer' displayed on a computer screen

Nome de Ecrã Personalizado - A nova opção "Alterar nome de ecrã" no teu my.Splashtop.com permite-te personalizar a forma como o teu nome aparece aos utilizadores quando acedes aos seus computadores para uma melhor experiência de utilizador. Vê os detalhes neste artigo how-to do Splashtop Support. 

Splashtop interface with options to refresh and add a computer

Botão Adicionar computador (apenas emSplashtop Remote Access ) - Dá acesso fácil ao download do Streamer no teu computador.

Splashtop Business iOS App Update com Novas Funcionalidades

Versão 2.7.2.0 para iPhone e iPad

Splashtop settings screen under Options tab, featuring a promotion for the Swiftpoint GT mouse

Suporte e oferta do rato Swiftpoint GT - Splashtop Business suporta o rato Swiftpoint GT para iPad/iPhone para aumentar a produtividade das tuas sessões de desktop remoto. Reclama o teu cupão de desconto na aplicação empresarial Splashtop em Definições | Opções | Rato Swiftpoint 

Frame Rate Settings

Nova funcionalidade: Definições FPS em sessão - Experimenta estas definições para obteres a melhor performance em diferentes redes e computadores!

Splashtop Business settings screen showing account information with options for Account

Nova funcionalidade: Melhorias de IU para Informação de Conta - Vê o nome da equipa, função e nomes de exibição.

Esta actualização também inclui algumas correcções de bugs. 

Obtém a actualização e mais informação

  1. Obtenha o mais recente Splashtop Business App para iOS (iPhone e iPad) na App Store ou verifique possíveis atualizações no dispositivo.

  2. Confira os Anúncios no nosso site de Suporte para mais informações sobre todas as atualizações mais recentes.

  3. Sabe mais sobre o Splashtop Remote Access e o Splashtop Remote Support

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