Novas funcionalidades em Splashtop Business Access e Suporte Remoto

Aqui estão algumas das funcionalidades novas e melhoradas adicionadas aos utilizadores do Splashtop Remote Access e do Splashtop Remote Support em março de 2017.
Splashtop Dashboard Novas Características
Nome de Ecrã Personalizado - A nova opção "Alterar nome de ecrã" no teu my.Splashtop.com permite-te personalizar a forma como o teu nome aparece aos utilizadores quando acedes aos seus computadores para uma melhor experiência de utilizador. Vê os detalhes neste artigo how-to do Splashtop Support.
Botão Adicionar computador (apenas emSplashtop Remote Access ) - Dá acesso fácil ao download do Streamer no teu computador.
Splashtop Business iOS App Update com Novas Funcionalidades
Versão 2.7.2.0 para iPhone e iPad
Suporte e oferta do rato Swiftpoint GT - Splashtop Business suporta o rato Swiftpoint GT para iPad/iPhone para aumentar a produtividade das tuas sessões de desktop remoto. Reclama o teu cupão de desconto na aplicação empresarial Splashtop em Definições | Opções | Rato Swiftpoint
Nova funcionalidade: Definições FPS em sessão - Experimenta estas definições para obteres a melhor performance em diferentes redes e computadores!
Nova funcionalidade: Melhorias de IU para Informação de Conta - Vê o nome da equipa, função e nomes de exibição.
Esta actualização também inclui algumas correcções de bugs.
Obtém a actualização e mais informação
Obtenha o mais recente Splashtop Business App para iOS (iPhone e iPad) na App Store ou verifique possíveis atualizações no dispositivo.
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Sabe mais sobre o Splashtop Remote Access e o Splashtop Remote Support