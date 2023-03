Novas funcionalidades em Splashtop Business Access e Suporte Remoto

Aqui estão algumas das novas e melhoradas funcionalidades adicionadas para os utilizadores do Splashtop Business Access e Splashtop Remote Support em Março de 2017.

Splashtop Dashboard Novas Características

Nome de Ecrã Personalizado - A nova opção "Alterar nome de ecrã" no teu my.Splashtop.com permite-te personalizar a forma como o teu nome aparece aos utilizadores quando acedes aos seus computadores para uma melhor experiência de utilizador. Vê os detalhes neste artigo how-to do Splashtop Support.

Adiciona o botão do computador (Splashtop Business Access Only) - Dá acesso fácil para descarregar o Streamer no teu computador.

Splashtop Business iOS App Update com Novas Funcionalidades

Versão 2.7.2.0 para iPhone e iPad

Suporte e oferta do rato Swiftpoint GT - Splashtop Business suporta o rato Swiftpoint GT para iPad/iPhone para aumentar a produtividade das tuas sessões de desktop remoto. Reclama o teu cupão de desconto na aplicação empresarial Splashtop em Definições | Opções | Rato Swiftpoint

Nova funcionalidade: Definições FPS em sessão - Experimenta estas definições para obteres a melhor performance em diferentes redes e computadores!

Nova funcionalidade: Melhorias de IU para Informação de Conta - Vê o nome da equipa, função e nomes de exibição.

Esta actualização também inclui algumas correcções de bugs.

