Proteger a tua rede de intrusões e ameaças é um dos aspetos mais importantes da cibersegurança. As equipas de TI devem ser capazes de identificar ameaças em tempo real e reagir rapidamente, e uma das melhores maneiras de alcançar isso é com soluções de Network Detection and Response (NDR).
Então, o que é Network Detection and Response, como funciona e por que é importante? Vamos analisar todas essas questões, ajudar-te a encontrar a solução NDR certa para o teu negócio e mostrar-te como podes usar Splashtop AEM para manter os teus endpoints seguros.
O que é NDR (Network Detection and Response)?
Network Detection and Response é um tipo de solução que pode detetar comportamentos invulgares ou suspeitos nos dados de tráfego de rede. As soluções NDR tipicamente incluem deteção, identificação, forense e resposta, permitindo às equipas de TI identificar e resolver problemas potenciais ou ciberataques de forma eficiente.
NDR é frequentemente usado para agilizar investigações e caça de ameaças, priorizar alertas para as equipas de segurança, e automatizar respostas de proteção. Isso ajuda a manter as redes seguras enquanto auxilia as equipas de TI com cibersegurança e no cumprimento dos seus requisitos de compliance de TI.
A Evolução do NDR: Dos IDS à Deteção de Ameaças Baseada em IA
O NDR cresceu e mudou ao longo dos anos à medida que a tecnologia por trás dele se desenvolveu. Network Detection and Response começou como soluções de Network Traffic Analysis (NTA) e Intrusion Detection System (IDS) que extraíam modelos de tráfego de rede a partir de dados brutos e comparavam a atividade de rede contra um conjunto de regras predefinidas para identificar comportamentos suspeitos.
Em 2020, as soluções NTA começaram a integrar análise comportamental e capacidades de resposta a ameaças. Isso levou a NTA além da análise de tráfego e transformou-o em Network Detection and Response.
Hoje em dia, as soluções NDR continuam a crescer, especialmente com o advento do machine learning (ML) e da inteligência artificial (AI). A tecnologia pode analisar grandes quantidades de dados rapidamente e monitorizar sistemas em tempo real, permitindo uma análise mais completa e uma capacidade de resposta imediata. Isso aumentou a capacidade das soluções NDR de detectar e responder a comportamentos suspeitos com análises preditivas, monitorização em tempo real e resoluções automáticas, que conseguem detetar e resolver problemas assim que surgem.
Tipos de Ameaças Detetadas por Soluções de Network Detection and Response
Não faltam ameaças cibernéticas por aí, e as organizações precisam ser capazes de detetar e evitar cada uma delas. As soluções de Network Detection and Response são projetadas para enfrentar uma série de ameaças, incluindo:
Infeções de malware em endpoints e redes.
Ataques direcionados, incluindo DDoS, man-in-the-middle e ataques de injeção SQL.
Ameaças internas, como funcionários descontentes ou espiões corporativos.
Comportamento de risco e erro humano, como segurança de rede deficiente ou tentativas de phishing.
A capacidade do NDR de detetar padrões e comportamentos associados a esses ataques e ameaças torna-o uma ferramenta valiosa para a segurança da rede, pois pode identificar e lidar com ataques sofisticados em tempo real.
Por que é que o NDR é Vital para a Deteção Antecipada de Ameaças e Resposta Rápida?
As soluções NDR são críticas para identificar ameaças assim que surgem. Cada momento que um ciberataque passa despercebido ou que uma infeção de malware se espalha, a rede e os dados da tua empresa estão em sério risco.
Felizmente, as soluções NDR usam monitorização e alertas em tempo real para identificar ameaças e notificar imediatamente as equipas de TI, permitindo respostas mais rápidas a potenciais brechas. A tecnologia AI e ML também ajudou a melhorar a velocidade, capacidade de resposta e precisão da Network Detection and Response, pois pode rapidamente analisar grandes redes e identificar padrões ou comportamentos invulgares em tempo real. Isto resultou em velocidades sem precedentes, ajudando as equipas de TI a proteger endpoints e redes enquanto reduzem falsos positivos.
Como Funciona o NDR: Alavancando IA & Análise de Comportamento para Deteção de Ameaças
Agora que entendemos o que é NDR e os benefícios que traz, podemos analisar como funciona. Essencialmente, o NDR detecta e aborda proativamente as ameaças seguindo quatro passos:
Recolher dados de tráfego de rede
Estabelecer um comportamento base
Monitorizar a rede para atividades suspeitas
Responder a incidentes
As soluções NDR utilizam dados de rede para monitorizar o tráfego e aplicar análises comportamentais, ML e AI para detetar potenciais ameaças e comportamentos suspeitos. Usam sensores em toda a rede para recolher metadados brutos de rede, que podem ser usados para criar um modelo base do comportamento e atividades normais da rede.
Se surgir algum comportamento ou padrão invulgar, a solução NDR pode reconhecê-los como uma aberração do comportamento regular e desencadear um alerta. Isso permite uma abordagem adaptativa para identificar e bloquear ataques, já que pode detetar qualquer atividade invulgar, em vez de apenas sinais previamente conhecidos de ataques.
As soluções NDR monitorizam passivamente cada dispositivo na rede da empresa, de modo que estão constantemente à procura de ameaças sem impactar o desempenho ou disponibilidade dos dispositivos. Quando integrados com outras soluções de cibersegurança, como SIEM, SOAR e EDR, podem fornecer deteção e gestão de ameaças completa, holística e eficiente para manter terminais e redes seguros em todos os momentos.
Complexidade, Custo & Escalabilidade: Desafios das Soluções de NDR
No entanto, existem algumas limitações e desafios das soluções de NDR. Embora usar NDR seja importante para a cibersegurança, os decisores e as equipas de TI devem estar cientes desses possíveis obstáculos ao investir numa solução NDR:
Complexidade: As ferramentas de NDR podem exigir instalações extensas e complicadas, incluindo a implementação de sensores em redes, investimento em armazenamento de dados de grande capacidade para dados de tráfego de rede, e treinar equipas de TI para o seu uso. Isto pode tornar difícil e demorado configurar e aprender a usar.
Custo: As soluções NDR podem ser caras, até mesmo proibitivas para organizações menores. As empresas que procuram investir numa solução NDR devem garantir que conseguem encontrar uma que se encaixe no orçamento, mas que ainda ofereça todas as ferramentas e funcionalidades de que precisam.
Escalabilidade: Embora as soluções NDR sejam projetadas para ser escaláveis, o fluxo aumentado de dados de redes maiores pode sobrecarregar os recursos e levar a gargalos. Isso pode criar desafios para grandes empresas, dependendo do tamanho das suas redes.
Falsos positivos: As soluções de NDR monitorizam continuamente as redes em busca de atividade incomum, mas isso também pode levar a falsos positivos. Pequenas variações nos padrões regulares podem ser sinalizadas como atividade suspeita, o que consome tempo desnecessariamente para investigar.
Privacidade: Como as soluções NDR monitorizam constantemente o tráfego de rede, incluindo comunicações encriptadas, isso pode levantar algumas preocupações de privacidade. As organizações devem garantir que utilizam uma solução que atenda aos requisitos de segurança do seu setor, tais como a RGPD, PCI DSS e HIPAA compliance.
Como Escolher a Solução NDR Certa para a tua Rede
Com esses desafios em mente, como podem os tomadores de decisão escolher a melhor solução NDR para o seu negócio? Existem várias soluções NDR no mercado, por isso é importante explorar e encontrar uma que tenha as funcionalidades de que precisas dentro do teu orçamento.
Considere o seguinte ao analisar soluções de NDR:
Facilidade de implementação: as soluções NDR podem ser complexas e difíceis de implementar, mas não têm que ser. Encontrar uma solução de fácil utilização que possa ser implementada com pouco tempo ou esforço é importante para garantir um lançamento tranquilo e um onboarding fácil.
Integrações: Considera as outras ferramentas de segurança que usas, como soluções EDR e SIEM. Vais querer encontrar uma solução NDR que se integre perfeitamente com elas para obter segurança completa e abrangente em toda a tua rede.
Escalabilidade: Precisas de uma solução NDR que possa cobrir toda a tua rede e acompanhar o seu crescimento. Considera os desafios que as soluções NDR podem ter com as redes de grandes empresas e garante que escolhes uma que seja construída para negócios do teu tamanho.
Funcionalidades avançadas: Nem todas as soluções de NDR possuem as mesmas funcionalidades. Procure uma solução que utilize ferramentas avançadas, como detecção impulsionada por IA e Ações Inteligentes, para resolver rapidamente problemas e obter o máximo valor e eficiência.
Claro, também é importante encontrar uma solução que ofereça tudo isso dentro do seu orçamento; poupar custos não deve comprometer a segurança, mas os orçamentos devem sempre ser considerados. Pode ser necessário procurar bastante, mas algumas soluções oferecem as funcionalidades que todas as empresas precisam a um preço que qualquer negócio pode pagar.
O Futuro da Deteção de Ameaças Cibernéticas: Explorando EDR, XDR e Tecnologias Emergentes
Network Detection and Response continua a crescer e a desenvolver-se com novas tecnologias. Onde o NTA evoluiu para NDR, também o NDR está a avançar para atender às necessidades modernas de cibersegurança.
Endpoint Detection and Response (EDR) está, por exemplo, a crescer rapidamente para acompanhar as exigências modernas de segurança, fornecendo uma deteção de ameaças mais completa através dos endpoints. Extended Detection and Response (XDR), por sua vez, inclui deteção de ameaças em um ambiente mais amplo, incluindo tráfego de rede, ambientes cloud e até sistemas de e-mail.
Assim como o NDR, essas utilizam IA e Machine Learning para identificar ameaças conhecidas e comportamentos suspeitos, identificando comportamentos suspeitos assim que surgem. Usá-los em conjunto cria um ambiente de segurança holístico que cobre múltiplos vetores potenciais que os cibercriminosos poderiam explorar.
Além disso, a tecnologia alimentada por IA por trás do NDR continua a desenvolver-se, melhorando a velocidade e a eficiência. Já estamos a ver como a IA, ML e a análise de comportamento podem rapidamente identificar e resolver potenciais problemas, e à medida que essa tecnologia se torna mais perspicaz e eficiente, as soluções NDR que as utilizam também.
Simplifica a Deteção de Ameaças Através do Splashtop AEM & Bitdefender EDR
A deteção de ameaças é vital para empresas de todos os tamanhos e indústrias. Felizmente, soluções como Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) podem ajudar a proteger endpoints e redes, mesmo em ambientes distribuídos.
O complemento EDR & MDR do Splashtop, potenciado por integrações com a Bitdefender, ajuda as equipas de TI a fortalecer a segurança, a detetar ameaças e a reagir rapidamente a potenciais problemas. Isto inclui:
Monitorização contínua e deteção de ameaças
Análise de causa raiz
Opções de remediação automatizadas e guiadas
Splashtop AEM foi criado para gerir e proteger múltiplos endpoints numa empresa, incluindo dispositivos remotos, portáteis, computadores de secretária e dispositivos de Internet das Coisas. O seu complemento EDR oferece monitorização em tempo real e alertas, garantindo que os dispositivos se mantêm seguros quando se ligam à sua rede. Além disso, o Splashtop AEM é projetado com segurança em mente e ajuda as empresas a cumprir os seus requisitos de conformidade em cibersegurança.
Embora o NDR seja uma ferramenta poderosa para proteção de rede, o EDR da Splashtop garante que os endpoints estejam igualmente seguros. Isso cria uma estratégia de defesa em camadas e holística, tornando o Splashtop AEM e a proteção EDR & MDR um complemento perfeito para qualquer solução NDR.
Queres experimentar o Splashtop AEM por ti mesmo? Começa hoje com uma versão de teste gratuita: