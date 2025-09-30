Usuários Naverisk: permitir que seus clientes acessem remotamente computadores de trabalho com o Splashtop Business Access

Os usuários do Naverisk podem usufruir da integração com a Splashtop para permitir a continuidade dos negócios de seus clientes, configurando tudo para possibilitar o acesso remoto aos seus computadores de trabalho em casa.
Durante esses tempos incertos, muitas empresas mobilizaram seus planos de recuperação de desastres e solicitaram que seus funcionários trabalhassem em casa, visando a saúde de todos. Como uma ferramenta de acesso e suporte remoto, a Splashtop pode ajudar os MSPs a fornecer acesso remoto aos seus clientes, permitindo que eles trabalhem em casa.
Permite que os teus clientes trabalhem remotamente com o Splashtop Remote Access Pro
À medida que os teus clientes configuram o seu plano de trabalho remoto, com o Splashtop Remote Access Pro podes fornecer-lhes acesso remoto aos seus próprios computadores, que são geridos por ti. Como usuário do Naverisk, é mais fácil para você habilitar o acesso remoto para seus clientes. Você pode fazer isso sem instalar nenhum software adicional, aproveitando o streamer que já está instalado como parte do agente Naverisk.
Veja como:
Dessa forma, você pode expandir sua oferta de serviços fornecendo acesso remoto seguro aos seus clientes. Instruções detalhadas sobre como fazer isso estão disponíveis em nossa página de suporte Naverisk.
Acerca do Splashtop Remote Access Pro
A Splashtop fornece as ferramentas de acesso remoto mais confiáveis e seguras do mercado para profissionais de negócios e grandes equipes. Os usuários podem se conectar aos seus computadores Windows, Mac ou Linux usando seu computador doméstico e até mesmo dispositivos iOS e Android. A sessão de acesso remoto da Splashtop oferece recursos como suporte multi-para-multi, gravação de sessão, bate-papo, compartilhamento da área de trabalho, reinicialização remota e muito mais!
A Splashtop está a oferecer às equipas um desconto de até 25% no apoio ao trabalho das iniciativas domésticas. Leia tudo o que precisas saber sobre o Splashtop Business Access.
Gera um novo fluxo de receitas com o Splashtop Remote Access Pro hoje mesmo!
Se também precisar de suporte para computadores e dispositivos móveis que não são geridos pelo Naverisk, consulta o Splashtop Remote Support.