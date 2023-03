Minhas impressões como a primeira estagiária da Splashtop em Amsterdã - Splashtop Inc.

Por Ellia Marton, Estudante da Universidade de Amesterdão e Estagiária da EMEA, Verão 2021

Uma cultura de apoio e de incentivo

Então, como é ser a primeira estagiária no Quartel-General da Splashtop em Amsterdam?

Desde a primeira interação, fui recebida de braços abertos pelos fundadores da empresa que me enviaram uma mensagem personalizada no LinkedIn. Depois disso, houve uma recepção calorosa de todos os membros da equipe, todos eles me desejaram sorte neste novo cargo. Eu também recebi vários equipamentos bem legais!

Eu vejo essa cultura nutritiva do escritório todos os dias, é um fator influenciador chave na motivação de toda a equipe.

Vou explicar melhor. Apesar de ser a profissional mais inexperiente do escritório, a equipe Splashtop aceitou muito bem eu e o meu cargo na empresa, eles me deram a oportunidade de assumir responsabilidades desde o primeiro dia.

Desde a revisão da estratégia de mídias sociais, páginas de destino e eventos de marketing até a otimização de toda a jornada do cliente, eu tive a oportunidade de contribuir e causar impacto.

Isso vai além dos projetos de marketing habituais. A equipe se interessou por quem eu era além de uma estudante de comunicação. Quando descobriram minha paixão pela música (cantando), eles sugeriram que mostrasse a minha paixão em um próximo webinar educacional. Isso foi muito legal!

Desafios, e destaques chave

Como a primeira estagiária no escritório da Splashtop EMEA, haviam grandes expectativas em relação às minhas capacidades como estudante de ciência da comunicação.

Um dos maiores desafios foi conquistar a difícil batalha de me familiarizar com as ferramentas necessárias para me comunicar e trabalhar em vários projetos, além das siglas e pacotes de software que são mencionados no dia-a-dia da empresa.

O ambiente de apoio do escritório me permitiu vencer todos esses desafios.

Consegui projetar designs gráficos, apresentar minhas ideias com eficiência, entrar em contato com potenciais participantes do webinar via LinkedIn, pesquisar eventos relevantes no setor e trabalhar em estreita colaboração com a equipe de marketing para desenvolver ideias e maneiras de aumentar a consciência de marca da empresa através de webinars e mídias sociais.

Além disso, como a Splashtop está se expandindo na região da EMEA, eu pude testemunhar em primeira mão o crescimento de uma empresa que realmente acredita em colocar seus clientes e funcionários em primeiro lugar. Foi surpreendente ver a rapidez com a qual a colaboração pode se desenvolver quando as pessoas trabalham com o mesmo objetivo. As coisas se movem muito rápido, o que pode ser um pouco desafiador.

Work hard, play hard? Com certeza!

Apesar do comportamento voltado para o trabalho duro da equipe, também separamos momentos para nos divertir!

Jogos espontâneos de futebol de mesa, apostar corrida em oito andares de escadas e depois gravar os tempos mais rápidos, nós aproveitamos a volta ao escritório ao máximo depois de toda essa questão da COVID.

Particularmente, eu gostei muito da noite da pizza, na qual discutimos sobre a jornada do cliente e sugerimos ideias para melhorar a forma como nós organizávamos a colagem de notas na parede.

Outros momentos divertidos com a equipe foram os aniversários, dias em que todos se reuniam para conversar e comer bolo no lado de fora nos raros dias em que o clima em Amsterdã se comporta! Quase não houveram momentos chatos no escritório, e mesmo com uma pequena equipe, sempre se pode ouvir risadas pelos corredores.

Resumindo

O espírito de equipe da Splashtop é excelente, tem sido um prazer ver como todos estão motivados para conquistar os objetivos da empresa.

Foi maravilhoso ser vista de igual para igual na equipe e ser acolhida não só como colega, mas também como amiga!

Aprendi a trabalhar em estreita colaboração com a equipe de marketing para encontrar maneiras de aumentar o reconhecimento da marca da empresa e melhorar a jornada do cliente.

Ter passado de estudar a tempo inteiro e dificilmente sair do meu apartamento devido às restrições do coronavírus, para Splashtop Amsterdam - um ambiente de escritório vibrante e divertido - foi também uma mudança bem-vinda!



Uma grande certeza é que este estágio me causou uma impressão tão grande que eu vou continuar seguindo a Splashtop com muito interesse no futuro!

Queres juntar-te à Família Splashtop?

Explore oportunidades na página Carreiras