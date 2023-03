Reflexões sobre o Grande Show do Varejo a partir de um expositor de primeira vez

NRF 2022: O Grande Show do Varejo voltou a ser presencial este ano no Javits Center de Nova Iorque, onde a Splashtop fez a sua estreia. O nosso chefe do canal, Justin Windsor, partilha os seus pensamentos como um expositor pela primeira vez.

Foi incrível participar num evento que juntou a indústria de varejo durante 100 anos. NRF: Big Show do Varejo, que decorreu de 16 a 18 de janeiro, trouxe mais de 10.000 participantes e 800 empresas expositoras.

O tema oficial este ano foi “acelerar”, mas penso que o CEO da Target, Brian Cornell, resumiu sucintamente o estado do varejo nas suas observações iniciais. Em 2022 os varejistas precisarão de “antecipar e se ajustar conforme necessário”, disse Cornell, aconselhando os participantes a concentrarem-se na “agilidade, adaptabilidade e flexibilidade”. As suas palavras certamente se tornaram verdadeiras num evento que ainda estava a decorrer pessoalmente, apesar de outro pico na pandemia.

Splashtop no NRF

O Splashtop tem ótimas soluções para o espaço de varejo e, apesar das preocupações com a variante omicron, era importante estarmos presentes pessoalmente no espetáculo e ficarmos com o nome Splashtop conhecido na comunidade varejista. Vimos vários oradores e expositores optarem por não participar no evento, o que, naturalmente, afetou a afluência geral.

Os organizadores do evento decidiram que “o show deve continuar”, e os funcionários do Javits Center fizeram tudo o que estava ao seu alcance para garantir que o fizesse no cenário mais seguro possível, mas a sala de exposições era uma cidade fantasma ao meio-dia do último dia do espetáculo. Foi exigido um comprovativo de vacinação para entrar, as máscaras tiveram de ser usadas a todo o momento, foram fornecidos testes à Covid no local, e estavam disponíveis kits de teste Covid gratuitos, em casa, a todos os participantes.

O Nosso Objetivo: Aumentar a Notoriedade da Marca

O nosso objetivo para o evento de três dias foi aumentar a notoriedade da marca na comunidade varejista; tanto os utilizadores finais — potenciais clientes que necessitam de soluções seguras de acesso remoto e suporte de nível empresarial — como de outros fornecedores numa perspectiva de Networking e Partner.

A nossa cabina não era a maior nem a mais maluca, mas eu fiquei com orgulho porque estávamos ali ao lado de gigantes da indústria como a IBM, a SAP, a Oracle e a Fortinet. Infelizmente, o trânsito a pé da Expo não estava perto das 40 000 pessoas esperadas. Claro que a Omicron dissuadiu as pessoas de assistir, mas também foi um fim de semana frio de férias. Ainda assim, a nossa equipa teve ótimas conversas com possíveis clientes e ligações de rede. Alguém até se aproximou de nós, abriu a aplicação Splashtop no telemóvel e disse: “Eu estava a usar a Splashtop agora mesmo antes de vir para a tua cabina!”

Embora o acontecimento tenha sido maravilhoso, a falta de tráfego a pé era evidente para muitos fabricantes presentes, que precisavam de tempo cara a cara. As vendas são um jogo simples. É como basebol, se arranjarmos 10 citações na sua porta e fechamos três delas, estamos no Hall da Fama.

Tópicos e Tendências Principais

O evento abrangeu algumas das questões mais urgentes do mundo do varejo, desde a cadeia de abastecimento e sustentabilidade, até ao recrutamento e retenção de colaboradores durante o “A Grande Demissão”. O metaverso e os NFTs também tiveram o seu tempo, com o CEO da Best Buy a falar em manter-se à frente da curva de envolvimento com o cliente, explorando o varejo no metaverso. A RIS escreveu uma excelente peça nos top takeaways do NRF 2022 se quiser saber mais.

Foi emocionante para nós ver tudo, desde lojas sem fricção, parcialmente automatizadas, até soluções de eCommerce e CRM, e desenvolvimentos de tecnologia POS mostrados no piso da Expo. A Splashtop atende claramente a uma necessidade que muitos dos fornecedores têm tentado resolver por si próprios: melhorando a experiência do cliente reduzindo o tempo de inatividade. O nosso suporte técnico remoto permite que as equipes de TI evitem potenciais problemas tecnológicos e tempos de interrupção sem terem de estar no local. É uma forma económica de melhorar a experiência do cliente.

O mundo do varejo mudou muito desde o início da pandemia, há dois anos. As lojas gastam centenas de milhares de dólares a atualizar a sua tecnologia na loja. Você pode ler nossa opinião sobre isso neste artigo: Quando essa tecnologia não está a funcionar, precisa de ser consertada rapidamente ou uma loja vai perder vendas.

Cabines Mais Notáveis da Expo

Passamos a maior parte do nosso tempo no piso da exposição, o que foi uma experiência por si só. As cabines notáveis variaram desde a experiência temática de campismo de assinatura da Salesforce, até à história da mercearia da Hanshow Technology, que incluía etiquetas de prateleiras eletrónicas. Algumas das nossas cabines preferidas foram:

Samsung — Quem apresentou as suas impressionantes soluções de ecrã digital, incluindo o smartphone Samsung Galaxy XCover Pro. Além de ser um telefone pessoal, o XCover Pro é um dispositivo robusto e multiusos criado para trabalhadores da linha da frente que pode atuar como um sistema de MPA para funcionários do retalho.

Qualcomm — Quem apresentou como os seus dispositivos criam uma experiência sem atritos na loja. Eles melhoram as experiências dos clientes com IA, biometria, carrinhos de compras inteligentes e até monitores multimédia imersivos. A Qualcomm Technologies apresentou verdadeiramente uma experiência de compra da próxima geração.

Conclusão

Embora a Omicron pesou um pouco sobre a quantidade de pessoas que passavam, ainda conseguimos fazer algumas conexões excelentes com potenciais parceiros e clientes. Se eu tivesse de resumir toda a experiência em três palavras, seria valeu a pena . Mesmo em um ano esquisito, o NRF é realmente o 'maior evento do varejo'. Estamos ansiosos em participar no próximo ano e continuar a interagir no espaço de varejo.

