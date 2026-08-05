Reflexões sobre o Grande Show do Varejo a partir de um expositor de primeira vez

Foi incrível participar num evento que juntou a indústria de varejo durante 100 anos. NRF: Big Show do Varejo, que decorreu de 16 a 18 de janeiro, trouxe mais de 10.000 participantes e 800 empresas expositoras.
O tema oficial este ano foi “acelerar”, mas penso que o CEO da Target, Brian Cornell, resumiu sucintamente o estado do varejo nas suas observações iniciais. Em 2022 os varejistas precisarão de “antecipar e se ajustar conforme necessário”, disse Cornell, aconselhando os participantes a concentrarem-se na “agilidade, adaptabilidade e flexibilidade”. As suas palavras certamente se tornaram verdadeiras num evento que ainda estava a decorrer pessoalmente, apesar de outro pico na pandemia.
Estande da Splashtop na NRF. Crédito da foto: Carolyn Chan
Splashtop no NRF
O Splashtop tem ótimas soluções para o espaço de varejo e, apesar das preocupações com a variante omicron, era importante estarmos presentes pessoalmente no espetáculo e ficarmos com o nome Splashtop conhecido na comunidade varejista. Vimos vários oradores e expositores optarem por não participar no evento, o que, naturalmente, afetou a afluência geral.
Os organizadores do evento decidiram que “o show deve continuar”, e os funcionários do Javits Center fizeram tudo o que estava ao seu alcance para garantir que o fizesse no cenário mais seguro possível, mas a sala de exposições era uma cidade fantasma ao meio-dia do último dia do espetáculo. Foi exigido um comprovativo de vacinação para entrar, as máscaras tiveram de ser usadas a todo o momento, foram fornecidos testes à Covid no local, e estavam disponíveis kits de teste Covid gratuitos, em casa, a todos os participantes.
O Nosso Objetivo: Aumentar a Notoriedade da Marca
O nosso objetivo para o evento de três dias foi aumentar a notoriedade da marca na comunidade varejista; tanto os utilizadores finais — potenciais clientes que necessitam de soluções seguras de acesso remoto e suporte de nível empresarial — como de outros fornecedores numa perspectiva de Networking e Partner.
A nossa cabina não era a maior nem a mais maluca, mas eu fiquei com orgulho porque estávamos ali ao lado de gigantes da indústria como a IBM, a SAP, a Oracle e a Fortinet. Infelizmente, o trânsito a pé da Expo não estava perto das 40 000 pessoas esperadas. Claro que a Omicron dissuadiu as pessoas de assistir, mas também foi um fim de semana frio de férias. Ainda assim, a nossa equipa teve ótimas conversas com possíveis clientes e ligações de rede. Alguém até se aproximou de nós, abriu a aplicação Splashtop no telemóvel e disse: “Eu estava a usar a Splashtop agora mesmo antes de vir para a tua cabina!”
Elvis Malacara no estande NRF da Splashtop. Crédito da foto: Carolyn Chan
Embora o acontecimento tenha sido maravilhoso, a falta de tráfego a pé era evidente para muitos fabricantes presentes, que precisavam de tempo cara a cara. As vendas são um jogo simples. É como basebol, se arranjarmos 10 citações na sua porta e fechamos três delas, estamos no Hall da Fama.
Tópicos e Tendências Principais
O evento abordou algumas das questões mais prementes no mundo do retalho, desde a cadeia de abastecimento e sustentabilidade, até ao recrutamento e retenção de funcionários durante a “Grande Resignação.” O metaverso e os NFTs também tiveram o seu momento, com o CEO da Best Buy a falar sobre como se manter à frente na curva de envolvimento do cliente explorando o retalho no metaverso.
Foi emocionante para nós ver tudo, desde lojas sem fricção, parcialmente automatizadas, até soluções de eCommerce e CRM, e desenvolvimentos de tecnologia POS mostrados no piso da Expo. A Splashtop atende claramente a uma necessidade que muitos dos fornecedores têm tentado resolver por si próprios: melhorando a experiência do cliente reduzindo o tempo de inatividade. O nosso suporte técnico remoto permite que as equipes de TI evitem potenciais problemas tecnológicos e tempos de interrupção sem terem de estar no local. É uma forma económica de melhorar a experiência do cliente.
O mundo do varejo mudou muito desde o início da pandemia, há dois anos. As lojas gastam centenas de milhares de dólares a atualizar a sua tecnologia na loja. Você pode ler nossa opinião sobre isso neste artigo: Quando essa tecnologia não está a funcionar, precisa de ser consertada rapidamente ou uma loja vai perder vendas.
Cabines Mais Notáveis da Expo
Passamos a maior parte do nosso tempo no piso da exposição, o que foi uma experiência por si só. As cabines notáveis variaram desde a experiência temática de campismo de assinatura da Salesforce, até à história da mercearia da Hanshow Technology, que incluía etiquetas de prateleiras eletrónicas. Algumas das nossas cabines preferidas foram:
Samsung — Que apresentou as suas impressionantes soluções de ecrã digital, incluindo o smartphone Samsung Galaxy XCover Pro. Além de ser um telefone pessoal, o XCover Pro é um dispositivo robusto e multiusos criado para trabalhadores da linha da frente que pode atuar como um sistema de MPA para funcionários do retalho.
Qualcomm — Que apresentou como os seus dispositivos criam uma experiência sem atritos na loja. Eles melhoram as experiências dos clientes com IA, biometria, carrinhos de compras inteligentes e até monitores multimédia imersivos. A Qualcomm Technologies apresentou verdadeiramente uma experiência de compra da próxima geração.
Conclusão
Embora a Omicron pesou um pouco sobre a quantidade de pessoas que passavam, ainda conseguimos fazer algumas conexões excelentes com potenciais parceiros e clientes. Se eu tivesse de resumir toda a experiência em três palavras, seria valeu a pena. Mesmo em um ano esquisito, o NRF é realmente o 'maior evento do varejo'. Estamos ansiosos em participar no próximo ano e continuar a interagir no espaço de varejo.
Carolyn Chan, Victor Chin, Justin Windsor e Elvis Malacara no NRF. Crédito da Foto: Carolyn Chan