Celebrando o Mês da Diversidade e os funcionários LGBTQ+ na Splashtop

Na Splashtop, a inclusão é um dos nossos valores mais fundamentais. Não importa quem você seja, aqui você é visto, apreciado e celebrado por quem você é, nós queremos que você traga todo o seu eu para o trabalho.

Embora nossos valores sejam claros e estejam embutidos em tudo o que fazemos, a verdade é que nem todos se sentem confortáveis sendo o seu "eu" autêntico no trabalho. Ainda há muito trabalho a ser feito.

É por isso que o Mês da Diversidade é tão importante! Além das festividades e muita diversão, este mês é dedicado às vozes e à cultura LGBTQ+, visando apoiar os direitos de igualdade LGBTQ +. Em homenagem ao Mês da Diversidade, este ano vamos fazer um pouquinho diferente, vamos destacar as vozes da comunidade LGBTQ da Splashtop.

Perguntas e Respostas com Ian McGarvey e Chris Fernandez

Q: O que o mês da diversidade representa para você?

Chris Fernandez: É como a época das férias, mas LGBTQ em Junho. Imagina especiais de TV com conteúdo estranho, ruas drapeadas em bandeiras arco-íris, e depois há os fatos e de repente...🎵 "Está a começar a parecer-se muito com o Mês do Orgulho. Para onde quer que vás..." 🎵 .

Ian Mc Garvey: Para mim, o Mês da Diversidade tem a ver com viver tranquilamente sem precisar pedir desculpas por quem você é. Ver tantas pessoas se assumindo de maneira orgulhosa ajuda a construir a comunidade. Também é muito bom para quem ainda não assumiu a sua sexualidade publicamente.

P: Como você expressou isso na Splashtop?

Chris Fernandez: Embora normalmente não partilhe muito da minha vida pessoal no trabalho, recentemente fiquei noivo e senti que queria partilhar as notícias com a minha equipa. A partir daí, as pessoas pediram detalhes, e eu avisei-as que o meu noivo se chama Darrick. Então, acho que podes dizer que o meu anúncio de noivado foi como eu saí no trabalho!

Ian Mc Garvey: Sou um homem bissexual e tenho um marido. Eu senti que poderia ser eu mesmo no trabalho sem ter medo de qualquer tipo de discriminação. Foi um dia normal para mim, eu casualmente falei dos meus planos para o fim de semana com o meu marido antes de uma reunião. É muito importante eu me sentir aceito no trabalho, sinto muita gratidão por poder ser eu mesmo aqui.

P: Como você costuma celebrar o mês da diversidade?

Chris Fernandez: Eu gosto de festejar em lugares diferentes. Às vezes eu vou na parada de São Francisco, às vezes na de San José. Na última vez que fui à parada de São Francisco, eu desfilei com a minha antiga empresa, SolarCity. Este ano, pintei as minhas unhas com a cor da bandeira do Orgulho Transgênero.

Ian McGarvey: Normalmente celebro de uma forma discreta vendo programas de televisão e filmes que celebram artistas LGBTQ+. Dois dos meus programas favoritos são Legendary (uma competição de salão) e Drag Race de RuPaul, onde uma das drag queens mais famosas do mundo organiza uma competição para encontrar a próxima super drag queen.

Como o resto da equipe comemora a diversidade na Splashtop?

Celebramos o Orgulho elevando as vozes da nossa equipa LGBTQ+, divertindo-nos e apoiando organizações que lutam pelos direitos e igualdade LGBTQ+. Este ano, estamos a equiparar até $10,000 de donativos dos empregados a estas três organizações:

Pedimos que você também considere realizar doações a estas organizações.

Que mais podemos nós fazer?

Sê um aliado LGBTQ.

Isto pode vir de muitas formas, desde ser um bom ouvinte até partilhar um espaço seguro com alguém para ser o seu eu autêntico. Não cedas aos pressupostos de género nem entreténs piadas anti-LGBTQ. Fala com aqueles que o fazem, mesmo quando é desconfortável. Em última análise, ser um aliado LGBTQ+ é tomar uma posição por todas as pessoas, independentemente da identidade de género ou orientação sexual e até da cor da sua pele; todos merecem dignidade e respeito. Sê um aliado!

Feliz Mês da Diversidade #Amoréamor