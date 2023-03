Alguns pensamentos sobre diversidade e inclusão no trabalho

Este último ano e meio, todos nós conseguimos uma vista para a casa dos nossos colegas de trabalho, crianças, animais de estimação, parceiros, e vidas fora do escritório. Como resultado, tivemos um olhar íntimo sobre as cozinhas, quartos, escritórios e outras áreas aleatórias das casas dos nossos colegas, que provavelmente nunca teríamos visto sem uma pandemia global, ordens de trabalho obrigatório em casa, e a necessidade de quarentena.

Tenho a sorte de ter um quarto onde poderia ter um escritório dedicado. Quando estou num Zoom, Equipas, ou numa das outras muitas plataformas de conferências web, o meu fundo é a minha pintura preferida, fotografias dos meus filhos, marido, e livros de negócios que adoro especialmente. Se for honesto, escolhi o que aparece atrás de mim com intencionalidade - na esperança de conotar o profissionalismo e ao mesmo tempo mostrar um pouco da minha personalidade.

Nem todos se sentem à vontade para partilhar as suas vidas pessoais no trabalho.

De acordo com uma nova pesquisa do LinkedIn, quase um quarto dos profissionais LGBTQ+ nos EUA escondem essa parte das suas vidas no trabalho. Enquanto eu orgulhosamente mostro os rostos dos meus filhos e parceiro, funcionários que se identificam como LBTQ+ podem optar por não mostrar seus entes queridos em suas mesas (ou fundos em um ambiente virtual).

Eles também podem evitar conversas sobre os planos para o fim de semana, noites fora ou qualquer coisa que possa dar aos colegas de trabalho uma janela para suas vidas fora do trabalho. Vinte e seis por cento dos entrevistados pelo LinkedIn temiam que ser abertos sobre sua identidade no trabalho faria com que seus colegas de trabalho os tratassem de forma diferente.

Este medo é bem fundamentado - "quase um terço (31%) dos profissionais LGBTQ+ dizem ter enfrentado discriminação gritante e/ou micro agressões no trabalho. Um quarto dos inquiridos disse que tinha deixado um emprego no passado porque não se sentiam aceites no trabalho".

Por outro lado, a pesquisa relata: “Pessoas LGBTQ+ que se abrem como indivíduos no ambiente profissional, disseram que isso as ajudou a se conectar com os outros para obter apoio e construir melhores relacionamentos dentro da sua profissão. Eles disseram que o sentimento se assemelha a como se um grande peso tivesse sido tirado das suas costas.”

Como líderes, como podemos incentivar nossas equipes e colegas a se sentirem confortáveis e seguros o suficiente para mostrar o seu verdadeiro "eu" no trabalho?

Construindo e apoiando uma cultura de inclusão

Usar os pronomes de género é um começo. Num relatório da NPR, Alex Schmider, Director Associado da representação transgénero na GLAAD, compara usando os pronomes correctos de alguém para pronunciar o seu nome correctamente - "uma forma de os respeitar e referir-se a eles de uma forma consistente e verdadeira a quem eles são."

O LinkedIn e o Instagram agora possibilitam que seus membros compartilhem pronomes de gênero em seus perfis. Mudar seu pronome de gênero é um começo para ajudar nossos colegas LGBTQ + se sentirem vistos.

Se queres aprender a navegar na identidade de género, a NPR, em parceria com a GLAAD, lançou recentemente um glossário de termos relacionados com a identidade de género. "Os Pronomes são basicamente a forma como nos identificamos, para além do nosso nome. É como alguém se refere a ti na conversa," diz Mary Emily O'Hara, uma oficial de comunicações da GLAAD. "E quando falas com as pessoas, é uma forma muito simples de afirmares a sua identidade."

Como os autores do glossário NPR notam, "Os esforços de inclusão para aumentar a diversidade dos empregados, a todos os níveis, não terminam com um glossário, mas este recurso pode encorajar os esforços para criar locais de trabalho mais tolerantes e respeitosos".

Criar uma cultura de inclusão é uma obrigação para qualquer líder, aprender mais sobre e sermos melhores aliados aos nossos colegas LGBTQ+ é um começo.

Se você está se perguntando quais ações significativas você pode tomar durante o mês da diversidade, doar para as organizações abaixo é uma maneira de causar impacto positivo.

Na Splashtop, assumimos o compromisso de combinar doações com nossos funcionários para qualquer uma das organizações mencionadas a até $10.000 dólares por funcionário.

Possui interesse em participar da nossa comunidade inclusiva? Junte-se a nós!