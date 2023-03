MSPs — Suporte dispositivos não gerenciados remotamente com o Splashtop SOS

RMMs podem ser ótimas ferramentas para MSPs. Elas permitem que os MSPs gerenciem todos os computadores dos seus clientes através de um console centralizado, muitas vezes oferecendo a capacidade de acessar qualquer computador de maneira remota para fornecer suporte remoto.

No entanto, uma grande limitação é que nem todos os dispositivos dos clientes podem ser gerenciados dentro da conta RMM do MSP, especialmente dispositivos pessoais e móveis. Ainda assim, os clientes geralmente esperam que seu MSP seja capaz de fornecer suporte rápido aos seus dispositivos sempre que um problema surgir.

Adicionar mais dispositivos a uma conta RMM pode custar caro. Além disso, muitas ferramentas de RMM não permitem o acesso a dispositivos móveis.

Qual é a melhor solução disponível caso você seja um MSP que precisa fornecer suporte remoto a dispositivos não gerenciados? A resposta certa é o Splashtop SOS.

Por que MSPs devem usar o Splashtop SOS para suportar computadores e dispositivos móveis não gerenciador de maneira remota?

A solução de suporte remoto de melhor valor

A última coisa que um MSP quer fazer é acrescentar outra despesa significativa, especialmente tendo em conta que as ferramentas RMM já são tão caras. A boa notícia é que o Splashtop SOS é a solução de suporte remoto de melhor valor. De facto, Splashtop pode poupar-te 50% ou mais quando comparado com produtos semelhantes, poupando-te centenas ou mesmo milhares de dólares por ano.

Além do fato de que os baixos custos da Splashtop ajudam na maximização dos lucros, o Splashtop SOS permite que você ofereça suporte a dispositivos ILIMITADOS sob demanda, o que significa que você pode facilmente escalar seus negócios sem ir à falência. O Splashtop SOS é licenciado por técnicos simultâneas. Pequenas equipe podem compartilhar uma licença caso usem ela separadamente.

Você será capaz de acessar e oferecer suporte a qualquer dispositivo remotamente

Com o Splashtop SOS, você pode iniciar uma conexão remota a qualquer dispositivo Windows, Mac, Android e iOS no momento em que a ajuda for necessária. A melhor parte é que você não precisa realizar nenhuma configuração prévia. Não importa qual dispositivo o seu cliente possui, você pode ajudá-lo remotamente.

( Controle dispositivos Windows, Mac e Android. O acesso remoto para iPhone e iPad serve apenas para visualização )

Você obterá os principais recursos, além de acesso remoto rápido e seguro

Alguns recursos, incluindo transferência de arquivos arrasta e solta, bate-papo, gravação de sessão, reinicialização remota, Wake-on-LAN, marca personalizada, suporte a vários monitores e muito outros ajudam você a trabalhar com sessões de acesso remoto e realizar seu trabalho da maneira mais eficiente possível.

A Splashtop oferece conexões rápidas com qualidade e som HD. Além disso, você pode ficar tranquilo sabendo que seus dados estão protegidos com a infraestrutura de segurança Splashtop e vários outros recursos de segurança.

Comece a usar o Splashtop SOS agora mesmo gratuitamente

Inicie a sua avaliação gratuita do Splashtop SOS agora mesmo e descubra porque 30 milhões de pessoas usam a Splashtop, incluindo milhares de MSPs.

Teste gratuito