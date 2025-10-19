MSPs — Suporte dispositivos não gerenciados remotamente com o Splashtop SOS

RMMs podem ser ótimas ferramentas para MSPs. Elas permitem que os MSPs gerenciem todos os computadores dos seus clientes através de um console centralizado, muitas vezes oferecendo a capacidade de acessar qualquer computador de maneira remota para fornecer suporte remoto.
No entanto, uma grande limitação é que nem todos os dispositivos dos clientes podem ser gerenciados dentro da conta RMM do MSP, especialmente dispositivos pessoais e móveis. Ainda assim, os clientes geralmente esperam que seu MSP seja capaz de fornecer suporte rápido aos seus dispositivos sempre que um problema surgir.
Adicionar mais dispositivos a uma conta RMM pode custar caro. Além disso, muitas ferramentas de RMM não permitem o acesso a dispositivos móveis.
Então, qual é a melhor solução se você é um MSP que quer ser capaz de fornecer suporte remoto para dispositivos não gerenciados? A resposta é o Splashtop Remote Support.
Por que os MSPs Devem Usar a Splashtop para Dar Suporte Remoto a Computadores Não Gerenciados e Dispositivos Móveis
A solução de suporte remoto de melhor valor
A última coisa que um MSP quer fazer é adicionar outra despesa significativa, especialmente considerando que as ferramentas RMM já são tão caras. A boa notícia é que a Splashtop é a solução de suporte remoto mais económica. De fato, a Splashtop pode poupar-te 50% ou mais quando comparado com produtos semelhantes, poupando-te centenas ou mesmo milhares de dólares por ano.
Para além de os baixos custos da Splashtop te ajudarem a maximizar os teus lucros, a Splashtop permite-te suportar dispositivos ILIMITADOS a pedido, o que significa que podes facilmente escalar o teu negócio sem quebrar o banco. O Splashtop Remote Support é licenciado por utilizador simultâneo. Pequenas equipes podem compartilhar uma licença se apenas uma precisar usá-la de cada vez.
Você será capaz de acessar e oferecer suporte a qualquer dispositivo remotamente
Com a Splashtop, podes iniciar uma ligação remota a qualquer dispositivo Windows, Mac, Android e iOS no momento em que é necessária ajuda. A melhor parte, não há nenhuma configuração prévia necessária. Não importa o dispositivo que seu cliente tenha, você poderá dar suporte remotamente.
(Controla remotamente dispositivos Windows, Mac e Android. O acesso remoto ao iPhone e iPad é apenas visualização)
Você obterá os principais recursos, além de acesso remoto rápido e seguro
Alguns recursos, incluindo transferência de arquivos arrasta e solta, bate-papo, gravação de sessão, reinicialização remota, Wake-on-LAN, marca personalizada, suporte a vários monitores e muito outros ajudam você a trabalhar com sessões de acesso remoto e realizar seu trabalho da maneira mais eficiente possível.
A Splashtop oferece conexões rápidas com qualidade e som HD. Além disso, você pode ficar tranquilo sabendo que seus dados estão protegidos com a infraestrutura de segurança Splashtop e vários outros recursos de segurança.
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Começa o teu teste gratuito da Splashtop agora e verás por ti mesmo porque 30 milhões de pessoas usam a Splashtop hoje, incluindo milhares de MSPs.