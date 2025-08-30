Conhece a Equipa - Nityasha Wadalkar

Esta semana, vamos posicionar nossos holofotes em Nityasha Wadalkar, nossa Gerente Sênior de Marketing de Produtos! Ficamos muito felizes em ter essa profissional em nossa equipe.
P: Há quanto tempo você está na Splashtop?
R: Desde outubro de 2019, já passou de um ano e meio. Hmm.. parece que faz muito mais tempo! Nosso ambiente é muito acelerado, então sinto que consegui fazer muito mais coisas aqui do que em qualquer outro lugar.
P: Do que gostas mais em trabalhar no Splashtop?
R: Há muitos motivos pelos quais eu gosto de trabalhar na Splashtop. Vou citar apenas 3 coisas — a cultura do incentivo, do empoderamento e da camaradagem que sentimos na liderança; os processos de contratação que mostram previsão e resultam em parcerias talentosas; e a liberdade e o incentivo para implementar novas ideias.
P: O que você mais gosta na área de marketing de produtos?
R: Eu possuo graduação e um MBA na área de engenharia, adoro poder aplicar (algumas) habilidades de ambos no marketing de produtos voltado para soluções de software. Na Splashtop, aprendo coisas novas todos os dias graças à variedade de tarefas e à interação com colegas de várias equipes. Isso é muito importante!
P: Quantos idiomas você fala?
R: A minha família é muito grande, então nós conversamos em vários idiomas. Sou fluente em hindi, marata e canaresa, mas o meu ponto forte é o inglês. Durante a faculdade, eu era fluente em alemão, mas não posso mais afirmar isso!
P: O que você mais gosta de fazer fora do horário trabalho?
R: Eu (e minha família de quatro pessoas) adoramos viajar e atividades ao ar livre. Eu caminhei pelo Himalaia desde criança, sempre adorei mergulhar na Malásia (ah, os lindos recifes de coral) e, mais recentemente, estou fazendo algumas viagens de RV e acampando com as crianças em alguns parques nacionais dos EUA. Eu também adoro ler, mas o meu tempo de paz se tornou indescritível!