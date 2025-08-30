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Nityasha Wadalkar, Director of Product Marketing at Splashtop

Conhece a Equipa - Nityasha Wadalkar

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Esta semana, vamos posicionar nossos holofotes em Nityasha Wadalkar, nossa Gerente Sênior de Marketing de Produtos! Ficamos muito felizes em ter essa profissional em nossa equipe.

P: Há quanto tempo você está na Splashtop?

R: Desde outubro de 2019, já passou de um ano e meio. Hmm.. parece que faz muito mais tempo! Nosso ambiente é muito acelerado, então sinto que consegui fazer muito mais coisas aqui do que em qualquer outro lugar.

P: Do que gostas mais em trabalhar no Splashtop?

R: Há muitos motivos pelos quais eu gosto de trabalhar na Splashtop. Vou citar apenas 3 coisas — a cultura do incentivo, do empoderamento e da camaradagem que sentimos na liderança; os processos de contratação que mostram previsão e resultam em parcerias talentosas; e a liberdade e o incentivo para implementar novas ideias.

P: O que você mais gosta na área de marketing de produtos?

R: Eu possuo graduação e um MBA na área de engenharia, adoro poder aplicar (algumas) habilidades de ambos no marketing de produtos voltado para soluções de software. Na Splashtop, aprendo coisas novas todos os dias graças à variedade de tarefas e à interação com colegas de várias equipes. Isso é muito importante!

P: Quantos idiomas você fala?

R: A minha família é muito grande, então nós conversamos em vários idiomas. Sou fluente em hindi, marata e canaresa, mas o meu ponto forte é o inglês. Durante a faculdade, eu era fluente em alemão, mas não posso mais afirmar isso!

P: O que você mais gosta de fazer fora do horário trabalho?

R: Eu (e minha família de quatro pessoas) adoramos viajar e atividades ao ar livre. Eu caminhei pelo Himalaia desde criança, sempre adorei mergulhar na Malásia (ah, os lindos recifes de coral) e, mais recentemente, estou fazendo algumas viagens de RV e acampando com as crianças em alguns parques nacionais dos EUA. Eu também adoro ler, mas o meu tempo de paz se tornou indescritível!

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