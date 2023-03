Conhece a Equipa - Alexander Draaijer

Esta semana vamos conversar com Alexander Draaijer, Gerente Geral da EMEA. Ele acabou de celebrar o seu primeiro aniversário na Splashtop — parabéns Alexander!

P: Como foi o seu primeiro ano na Splashtop?

Meu aniversário de um ano foi em 1 de fevereiro de 2021. O tempo voou desde que eu comecei a trabalhar na Splashtop, passou em um piscar de olhos. Eu adorei cada momento vivido durante todo esse ano.

P: Do que gostas mais em trabalhar no Splashtop?

Na minha carreira, trabalhei com muitas startups baseadas em SaaS do Vale do Silício apoiadas por empreendimentos dos EUA, empresas que possuíam entre 100 e 2.000 funcionários. Elas são conhecidas por possuírem uma cultura difícil, horários de trabalho insanamente longos e se você não tiver sucesso - está fora.

Embora a Splashtop tenha sido fundada no Vale do Silício, a cultura da nossa empresa é única e completamente diferente. Descobri que Mark e os outros fundadores possuem uma coisa em comum — todos eles cresceram na Califórnia como filhos de pais imigrantes de Taiwan. Eu acredito que a sua criação faz parte da cultura da Splashtop e isso é simplesmente contagiante.

Posso descrever essas ações como: paixão em apoiar os clientes com o melhor serviço e tecnologia disponível e oferecer aos seus funcionários o melhor ambiente possível. Todos eles são muito humildes e possuem um grande desejo de crescer de uma forma sustentável.

P: Quem inspira você na Splashtop?

Parece muito brega, mas os fundadores da Splashtop e todos os que ajudaram a construir a fundação da empresa me inspiram muito, parece que todos eles carregam o mesmo DNA. Construir uma empresa sempre tem muitos altos e baixos, mas essa equipe é incrivelmente sólida - eles são tão apaixonados quanto eram 15 anos atrás! Eu quero fazer parte desta empresa por muitos anos.

Sem dúvidas eu trabalho muito, mas essa é uma decisão minha, eu quero causar impacto. Porém, graças ao ambiente que eles criaram, às vezes até parece que eu nem estou trabalhando! Meu sonho é replicar essa cultura em nossas operações de rápido crescimento na Europa e continuar nossa trajetória e ambição de sermos a principal empresa do setor.

P: Há alguma atividade que acalme você instantaneamente?

Passeios de barco! Se eu sair andar de barco com minha esposa e nossos 4 filhos, eu relaxo de uma maneira incrível. Eu sou muito competitivo e praticamente viciado em adrenalina. Porém, não importa o nível de adrenalina no trabalho ou o quanto eu fico pendurado no meu celular o dia todo (minha esposa diz que sou viciado), andar de barco com minha família me faz esquecer de tudo!

Q: Você possui uma citação pessoal?

“Nunca subestime a influência que você pode ter em nenhuma situação que você possa estar". Para mim, isso se tornou um modo de viver. Na maioria das vezes você tem influência na situação em que se encontra. Se algo der errado, pense no que você poderia ter feito diferente para obter resultados diferentes. Isso deixa você consciente de como você pode experimentar outras abordagens no futuro.

Q: Você possui algum talento escondido?

Eu simplesmente amo carros! De alguma forma eu aprendi a reconhecer carros esportivos apenas pelo som que o seu motor produz. Quando eu vejo um bom carro, abro a janela só para ouvir o seu motor. Às vezes, em uma conversa informal, peço um segundo de silêncio só para tentar descobrir qual carro está arrancando naquele momento. Com esse talento oculto, já ganhei o concurso semanal da Rádio Holandesa de Notícias Empresariais (BNR) três vezes, onde eles pedem que as pessoas descubram o carro apenas pelo seu som.

