Managed Detection and Response (MDR) é um serviço poderoso de cibersegurança. Integra a deteção de ameaças, monitorização contínua e resposta em tempo real para fornecer às empresas uma proteção robusta contra ameaças em evolução, que é uma necessidade nos ambientes empresariais de hoje, especialmente com a expansão de BYOD, trabalho remoto/híbrido e a Internet das Coisas.
Mas o que é MDR, como funciona e por que é importante? Está na hora de explorar a segurança MDR, ver por que a Deteção e Resposta Gerida é importante e descobrir como Splashtop AEM pode ajudar a melhorar a sua cibersegurança em todos os endpoints e redes.
O que é MDR (Managed Detection and Response)?
Managed Detection and Response é uma abordagem de cibersegurança que monitoriza continuamente endpoints, redes e ambientes cloud para detetar e responder a ameaças. Utiliza uma tecnologia avançada e expertise humana para reduzir riscos e melhorar as operações de segurança.
Os serviços de MDR consistem em monitorização contínua, busca proativa de ameaças e resposta/orientação para remediação a fim de detetar e resolver riscos. Um dos elementos mais importantes que diferencia o MDR de outras abordagens de deteção e resposta é o elemento humano – o MDR é liderado por humanos, utilizando ferramentas de cibersegurança e dados para orientar as suas respostas em vez de ditá-las.
Por que é o MDR crítico para uma cibersegurança proativa e caça de ameaças?
O MDR ajuda as empresas a estar um passo à frente dos atacantes. Utiliza análises avançadas, inteligência de ameaças e recursos de resposta automatizada para melhorar a segurança e reduzir o tempo entre a deteção e a remediação.
Como resultado, o MDR é uma ferramenta valiosa para gerir riscos. Ajuda as organizações a ganharem visibilidade nas suas redes, endpoints e ambientes cloud, priorizar incidentes e responder rapidamente. Mais importante, é uma forma proativa de lidar com potenciais ameaças, em vez de reagir aos problemas após eles surgirem.
Se a sua segurança é reativa, você só pode resolver problemas e ameaças depois que já causaram danos. No tempo que leva entre perceber uma ameaça e enfrentá-la, não há como prever o quanto de dano ela pode causar. O MDR proporciona caça e mitigação proativa de ameaças, resolvendo problemas antes que possam causar qualquer dano.
Vantagens do MDR Sobre os Serviços de Segurança Tradicionais
Então, o que torna a Deteção e Resposta Gerida preferível aos serviços de segurança tradicionais? Ferramentas tradicionais, como gerenciamento de firewall, Gestão de Informações e Eventos de Segurança (SIEM) e Provedores de Serviços de Segurança Gerida (MSSPs), têm seus lugares num ambiente de segurança, mas o MDR possui várias características que o tornam único.
Enquanto os serviços tradicionais de cibersegurança se concentram na monitorização e alertas, MDR oferece uma abordagem mais proativa à segurança, combinando deteção de ameaças, monitorização contínua e resposta a incidentes. Esta abordagem ativa ajuda a enfrentar ciberameaças, mesmo perante ataques cada vez mais sofisticados.
Como resultado, o MDR é uma oferta de segurança mais abrangente. A sua combinação de detecção de ameaças e expertise humana proporciona uma abordagem completa e eficiente para detetar e resolver ciberameaças, juntamente com um nível elevado de proteção e segurança.
Como Funciona o MDR para Detetar, Priorizar e Remediar Ameaças?
Com isso em mente, resta uma pergunta: como é que o MDR funciona? Managed Detection and Response é um processo que utiliza inteligência de ameaças, análises avançadas, dados forenses e análise humana para detetar e enfrentar potenciais ameaças. Normalmente segue estes cinco passos:
Priorização: O serviço MDR usa uma combinação de regras automatizadas e inspeção humana para identificar e priorizar ameaças e o dano que podem causar, para que as empresas possam se concentrar primeiro nas ameaças de alto risco.
Caça de ameaças: Agentes humanos com experiência em caça de ameaças identificam ciberameaças ocultas ou crescentes que ferramentas automáticas podem não detectar.
Investigação: Os provedores de serviços MDR investigam as ameaças para entender o que aconteceu, quando ocorreu, o que foi impactado e quaisquer danos causados.
Resposta: O próximo passo é uma resposta orientada, fornecendo informações acionáveis sobre como lidar com ameaças específicas e recuperar-se de quaisquer danos causados.
Recuperação: Uma vez que a ameaça é abordada, o passo final é a recuperação e remediação. Isso restaura os sistemas e dados impactados por ataques, remove malware e repara qualquer outro dano.
6 Passos para Implementar com Sucesso Serviços MDR na Sua Organização
Se quiseres utilizar um serviço MDR, há passos que podes seguir para tornar a transição suave e eficaz. Seguir estes passos ajudará a garantir que estás pronto para começar e tirar o máximo proveito do Managed Detection and Response:
Passo 1: Avaliar o Seu Cenário de Segurança Atual
Antes de tudo, você precisa entender sua situação de segurança atual. Isso requer uma análise minuciosa e avaliação de risco para que você tenha uma compreensão clara do seu cenário de ameaças e quais áreas exigem mais atenção.
Passo 2: Definir Metas e Objetivos Claros para a Adoção de MDR
Em seguida, considere os objetivos que pretende alcançar com os serviços de MDR. Pode ser uma melhoria geral para a sua postura de segurança, deteção de ameaças mais rápida, melhorar a resposta a incidentes, entre outros, mas é necessário definir um objetivo. Isto deve incluir os seus serviços, necessidades tecnológicas e de integração, para que o seu fornecedor de MDR compreenda o que procura e como o pode ajudar a alcançá-lo.
Passo 3: Escolher o Provedor MDR Certo para Integração Fluida
Ao escolher um fornecedor de MDR, você não está apenas escolhendo uma solução tecnológica para usar; você também está confiando sua segurança a um grupo de especialistas. Isso significa que você deve fazer sua devida diligência, incluindo a realização de entrevistas, leitura de avaliações e garantir que a tecnologia deles pode se integrar adequadamente ao seu sistema. Considere os serviços que eles fornecem, escalabilidade, preço e quão bem o fornecedor de MDR pode atender aos seus objetivos específicos (conforme definido na Etapa 2).
Passo 4: Criar um Plano Abrangente para Implementação do MDR
Depois de encontrar o melhor fornecedor de MDR para suas necessidades, é hora de criar um plano de implementação. Isso deve delinear tudo que você precisa para a transição, incluindo etapas individuais, o cronograma que você está tentando cumprir e os recursos que você precisará. Todos os envolvidos devem entender seus papéis e responsabilidades específicas, e todas as partes interessadas devem permanecer informadas e se comunicar durante todo o processo.
Passo 5: Implementar a Transição e Integração das Soluções MDR
Com o teu plano em curso, é hora de o executar. Trabalha em conjunto com o teu fornecedor MDR para integrar os seus serviços, integrar a sua tecnologia e treinar a tua equipa para trabalhar com o fornecedor e usar as suas ferramentas. Trabalha em conjunto com o teu fornecedor e stakeholders para garantir que a transição é tão suave quanto possível e os teus empregados se mantêm informados e devidamente treinados.
Passo 6: Rever e Melhorar Continuamente o Desempenho do MDR
Finalmente, vais querer monitorizar os teus serviços MDR para garantir que tudo está a funcionar corretamente e a satisfazer as tuas expectativas. Certifica-te de rever os relatórios, seguir os principais métricos e trabalhar em conjunto com o teu fornecedor para garantir que estás a obter os serviços e segurança que precisas.
Considerações Essenciais para Escolher a Solução de Segurança MDR Adequada
Ao escolher uma solução e um provedor de MDR, há vários fatores que você precisará considerar. O MDR não é apenas uma solução plug-and-play, mas uma parceria com o provedor, por isso é importante dedicar um tempo considerando suas opções e fazer a melhor escolha para o seu negócio.
Considere os seguintes fatores:
Experiência: O elemento humano é a maior diferença entre MDR e outros serviços de cibersegurança, por isso precisas de encontrar um fornecedor com uma equipa experiente. Considera as suas áreas de especialização, opiniões de clientes e histórico para garantir que podem fornecer os serviços que precisas.
Gama de serviços: Que serviços oferece o fornecedor? É importante encontrar um fornecedor que ofereça caça de ameaças proativa, suporte 24/7 e um tempo de resposta rápido, bem como quaisquer serviços específicos para as necessidades e objetivos do teu negócio.
Personalização: A segurança não é uma questão de tamanho único. Procure um provedor que ofereça soluções de segurança personalizáveis, que você possa adaptar às necessidades do seu negócio. Um provedor flexível ajudará a atender às suas necessidades específicas desde o início, enquanto permanece adaptável às mudanças nas necessidades de segurança ao longo do tempo.
Integrações: Se escolher um provedor cuja tecnologia não possa integrar-se à sua, não poderá obter benefícios. Certifique-se de que o seu provedor oferece integrações com tudo no seu conjunto tecnológico para que possa proteger e gerir tudo; caso contrário, estará a deixar-se vulnerável.
Por Que é Essencial Integrar o MDR com a Segurança Interna para uma Defesa Cibernética mais Forte?
Os serviços de MDR são excelentes para melhorar a sua cibersegurança, mas não são suficientes por si só. Afinal, ninguém entende a sua rede, sistemas e necessidades de segurança como a sua própria equipa de TI. As organizações devem integrar os serviços de MDR com as suas próprias equipas de segurança internas, combinando a sua experiência interna com as capacidades avançadas dos fornecedores de MDR.
Integrar o MDR com as equipes de segurança internas pode proporcionar uma cibersegurança resiliente e eficaz, unindo a cobertura proativa e abrangente do MDR com o conhecimento e expertise operacional da sua própria equipe. Isso ajuda a garantir uma cobertura holística e personalizada, juntamente com monitoramento e resposta 24/7, e a escalabilidade necessária para crescer com o seu negócio.
Além disso, as capacidades avançadas de deteção de ameaças de MDR podem ajudar a identificar ameaças sofisticadas que a sua equipa interna pode não conhecer, enquanto os capacita a agir rapidamente e abordar as ameaças de forma eficaz assim que surgem.
Aumente a Segurança com Integrações de Splashtop e Bitdefender/CrowdStrike EDR
Enquanto Managed Detection and Response (MDR) é uma excelente forma de melhorar a segurança de endpoints, funciona melhor quando combinado com gestão de endpoints e visibilidade fortes.
É aí que Splashtop AEM (Gestão Autónoma de Endpoints) entra em cena. Ele capacita as organizações a gerir e dar suporte a seus endpoints remotos a partir de um único console, fornecendo visibilidade, automação de patch, alertas, gerenciamento de inventário e informações de CVE com inteligência artificial para priorização.
Splashtop AEM integra-se com Bitdefender GravityZone EDR e CrowdStrike Falcon EDR, trazendo capacidades líderes de Endpoint Detection and Response para a consola do Splashtop. Estas integrações agilizam a visibilidade, automatizam os fluxos de trabalho de remediação e simplificam as operações de segurança conectando as capacidades de gestão do Splashtop com proteção avançada de EDR.
Os clientes podem opcionalmente expandir essas integrações com serviços de MDR da Bitdefender ou da CrowdStrike para caça de ameaças e resposta a incidentes adicionais, lideradas por fornecedores.
A cibersegurança não é opcional. Mesmo sem uma equipe dedicada de operações de segurança, Splashtop AEM, combinado com integrações líderes de EDR, ajuda a proteger sua rede e endpoints em todos os ambientes.
Queres experimentar a Splashtop por ti próprio? Comece hoje mesmo com uma avaliação gratuita.