As auditorias de TI podem parecer esmagadoras quando os dados de ativos, registos de patches e relatórios de conformidade estão espalhados por vários sistemas. Sem visibilidade em tempo real, as equipas arriscam-se a sofrer atrasos, multas e falhas nas auditorias.
Este guia mostra como simplificar a preparação para auditorias consolidando relatórios e monitorização, e como o Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a alcançar a conformidade.
Por que a Preparação para a Auditoria de TI é Desafiadora
As auditorias de TI são essenciais para garantir a segurança e a conformidade de TI, mas também podem ser uma luta e, honestamente, bastante frustrantes. Quando tens de percorrer múltiplas fontes de verdade, como folhas de cálculo e ferramentas isoladas, e provar conformidade em ambientes distribuídos ou híbridos, pode ser um desafio.
Acrescenta-se a isso as crescentes expectativas dos auditores para cumprir os padrões de conformidade e a dificuldade em obter relatórios precisos de status de patch, e as auditorias podem ser uma experiência exaustiva e stressante.
No entanto, existem maneiras de tornar a preparação para auditorias de TI mais fácil. Ao seguir estas melhores práticas de auditoria de TI e usar uma solução como o Splashtop AEM, podes simplificar e agilizar o processo de preparação, enfrentar os desafios comuns e garantir uma auditoria eficaz.
5 Melhores Práticas para Estar Pronto para uma Auditoria
Primeiro, vamos explorar as melhores práticas para a preparação de auditorias de TI. Preparar-se para uma auditoria na última hora é uma receita para o fracasso, mas se tomar medidas com antecedência para garantir que sabe onde encontrar tudo o que precisa, estará pronto para a auditoria num piscar de olhos.
1. Centralizar o Inventário de Ativos e Software
Manter um registo claro dos seus ativos e inventário é uma das melhores formas de estar preparado para uma auditoria. Manter um único registo atualizado dos seus dispositivos, sistemas operativos e aplicações instaladas fornece uma fonte clara e fiável para trabalhar ao preparar uma auditoria, em vez de procurar através de fontes desconexas e folhas de cálculo.
A Splashtop AEM, por exemplo, inclui um inventário de dispositivos e software em tempo real. Isto atualiza-se automaticamente quando novos dispositivos ou aplicações são adicionados, garantindo que tem uma lista única e atualizada de cada endpoint e suas apps.
2. Acompanhar o Status de Patch em Tempo Real
Manter os seus endpoints e aplicações totalmente atualizados é uma parte vital da conformidade de TI, e será verificado durante uma auditoria. Pode ajudar a garantir que os seus patches estão atualizados e devidamente instalados ao monitorizar os estados dos patches em tempo real, em vez de apenas verificar quando as auditorias surgem.
Soluções como Splashtop AEM oferecem monitorização em tempo real do status de patches, mostrando quais dispositivos e aplicações estão completamente atualizados, quais precisam de atualizações, e se algum patch falhou na instalação. Isso facilita garantir que todos os dispositivos estejam devidamente atualizados, e, se algum patch falhar, determinar o motivo e tentar novamente.
3. Automatizar Relatórios para Estruturas de Conformidade
Relatórios são partes essenciais de auditorias, mas também podem consumir muito tempo para reunir. No entanto, podes economizar tempo e melhorar a eficiência ao pré-agendar relatórios exportáveis que apoiam a preparação para conformidade, ajudando-te a alinhar com estruturas como ISO, SOC 2, ou conformidade com HIPAA. Isso ajuda a manter registos adequados da tua segurança, atualizações de patches, e outras informações chave necessárias para auditorias.
Usando uma solução como Splashtop AEM, pode exportar dados de auditoria para manter as informações relevantes juntas, economizando horas que seriam gastas em preparação manual. Isto torna a preparação para auditoria mais eficiente e precisa, enquanto reduz uma causa comum de frustração.
4. Tirar Proveito de Implantações em Anel para Implementações Mais Seguras
Quando tens um novo patch para implantar, há sempre o risco de falha ou problema imprevisto. Pode testar estes problemas utilizando um lançamento em etapas, implantando lentamente a correção para um anel de endpoints em crescimento constante enquanto monitoriza problemas ao longo do caminho. Isso reduz o risco de patches falhados antes das auditorias e mantém a cibersegurança correta.
Por exemplo, com o Splashtop AEM, podes implantar patches com um plano de implementação controlado. Desta forma, podes manter os dispositivos atualizados enquanto monitorizas cada implantação, com registos claros para mostrar aos auditores que estás a cumprir os teus requisitos de conformidade de TI.
5. Documentar Esforços de Remediação
Quando estás a passar por uma auditoria, precisas de prova de que tens mantido os padrões de segurança, incluindo patching. Além de provar que os teus sistemas estão atualizados, isto também deve incluir evidências de remediação para quaisquer atualizações falhadas e um foco em proteger sistemas vulneráveis.
Usando uma solução como o Splashtop AEM, podes acompanhar todos os teus esforços de remediação com registos automáticos e opções de rollback para resolver problemas com patches. Isto fornece exemplos claros de quaisquer ações corretivas que tenhas tomado para corrigir erros de patch e resolver vulnerabilidades, tornando a auditoria mais completa e menos dolorosa.
Como o Splashtop AEM Torna a Preparação para Auditorias Simples
Se quiser estar preparado para uma auditoria, vai querer uma solução que possa suportar a sua rede e endpoints, tornar a gestão de segurança fácil e registar cada dispositivo e atualização. Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) é essa solução.
O Splashtop AEM ajuda a manter os endpoints atualizados e em conformidade enquanto agiliza as operações de TI e automatiza tarefas rotineiras. Com sua gestão de patches de SO e terceiros, ele pode garantir que cada endpoint seja devidamente atualizado sem exigir que agentes de TI atualizem cada dispositivo manualmente, e seus insights de CVE ajudam a priorizar vulnerabilidades usando pontuação CVSS e dados CISA KEV.
Splashtop AEM também inclui:
Relatórios Automatizados: Acompanhe, salve e exporte métricas monitorizando a saúde dos dispositivos, status de patches e conformidade instantaneamente, para que esteja sempre pronto para uma auditoria.
CVE Insights: Prova que tens priorizado vulnerabilidades usando dados CVSS e CISA KEV.
Cobertura Multi-Plataforma: Aplica patches em Windows, macOS, e apps de terceiros com automação baseada em políticas para garantir atualizações oportunas.
Painel Unificado: Todos os dados de ativos, patches, e conformidade são facilmente acessíveis num só lugar.
A preparação para auditorias não precisa ser uma corrida de última hora para reunir tudo de fontes díspares. Com o Splashtop AEM, podes obter visibilidade em tempo real, automação, e relatórios acionáveis que te mantêm pronto para uma auditoria a qualquer momento. Vais poupar tempo às equipas de TI, reduzir o stress, e garantir conformidade, tudo enquanto geres e asseguras os teus endpoints com uma facilidade sem precedentes.
