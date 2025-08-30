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User using Splashtop to connect to the school's lab computer

Splashtop nota uma demanda crescente pelo acesso remoto a laboratórios de informática

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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Este infográfico mostra algumas estatísticas relacionadas com a crescente demanda por acesso remoto a laboratórios de informática no campus através de soluções de acesso remoto a computadores da Splashtop. Clique no gráfico para obter mais informações sobre o Splashtop para laboratórios remotos.

An infographic from Splashtop highlights the rising demand for remote access to on-campus computer labs, showing stats on K-12, higher education, remote sessions, and growth during the pandemic, with graphics and contact info.

Leia o comunicado de imprensa sobre o aumento da demanda pelo software de acesso remoto a laboratórios de informática da Splashtop

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