Laboratórios de informática escolares inacessíveis devido à COVID-19 geram demanda pelo software de acesso a laboratórios remotos da Splashtop

Splashtop aumenta em 700% a base de clientes do sector da educação durante o Verão

SAN JOSÉ, Califórnia, 16 de setembro de 2020— À medida que a pandemia da COVID-19 continua restringindo o acesso físico a laboratórios de informática em universidades, faculdades e escolas de ensino fundamental e médio, o números de vendas dos produtos Splashtop indicam que cada vez mais escolas estão usando softwares de acesso remoto como uma alternativa para continuar usando o laboratório de informática seus recursos.

Nos três meses de Junho a Agosto, Splashtop viu um aumento de 700% no número de clientes do sector da educação - mais do que triplicar as receitas mês a mês durante esse período -, em grande parte alimentado pelo desejo das instituições académicas de permitir o acesso remoto a hardware e software de laboratórios de computadores.

“Nossa equipe está fazendo demonstrações em faculdades e escolas todos os dias”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Geograficamente, nossas vendas no setor da educação cresceram muito no Nordeste dos Estados Unidos e no Canadá e mais recentemente se espalharam pelas regiões Centro-Oeste e da Costa Oeste do país, já que as escolas estão se preparando para cenários de aprendizagem remota ou híbrida.”

Recentemente, muitas escolas e faculdades adotaram os produtos e serviços da Splashtop, essas instituições variam desde escolas de ensino fundamental e médio até escolas de arte e universidades da Ivy League, que estão presentes em 24 estados nos Estados Unidos, bem como Canadá, Guatemala, El Salvador, Argentina, Inglaterra e Escócia.

“Muitas escolas que experimentaram o nosso software de acesso remoto nos primeiros dias da pandemia agora estão expandindo esse acesso para ainda mais alunos e professores”, disse Lee. “Algumas semanas atrás, em apenas 7 dias, 150.000 novos usuários foram adicionados em escolas na América do Norte e Europa. Para um número crescente de escolas, a Splashtop está se tornando um recurso importantíssimo para estudantes e instrutores que dependem dos software presentes nos laboratório de informática.”

As vendas da Splashtop refletem uma adaptação à nova realidade pandêmica

Cursos de faculdades, universidades e escolas secundárias — principalmente disciplinas que vão desde as engenharias, arquitetura, design 3D, música, biologia e até mesmo as artes plásticas — dependem cada vez mais dos hardware e software presentes nos seus laboratórios de informática.

Aplicativos de software especializados presentes em laboratórios de informática, como o Adobe Creative Suite, que inclui Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver e After Effects; Autodesk AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360 e Maya; Avid Media Composer e Pro Tools; Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp e SolidWorks — muitas vezes exigem estações de trabalho Mac.

"Agora, mesmo que os alunos não consigam entrar fisicamente nos laboratórios informáticos do campus, podem usar Soluções Splashtop para aceder a estes importantes recursos a partir dos seus quartos ou sofás da sala de estar, usando computadores portáteis, tablets, ou livros cromados baratos", disse Lee.

Ampla Adopção de Software Splashtop para Laboratórios de Informática

A Gartner, empresa de porte mundial líder em pesquisas e consultorias, escreveu em um novo relatório, “ Habilitando o acesso remoto aos computadores do ensino superior ”, Stuart Downes, Robert Yanckello, 27 de agosto de 2020, “Entre janeiro e junho de 2020, a Gartner observou um aumento de cinco vezes no número de organizações do ensino superior que buscaram aconselhamento sobre a infraestrutura digital do seu local de trabalho, principalmente questões relacionadas ao acesso remoto a laboratórios de informática.” Esta observação está de acordo com o que foi notado pela equipe Splashtop.

Quando o College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) da Wayne State University em Detroit fechou seu campus devido à COVID-19, os alunos perderam o acesso a softwares específicos e cruciais para seus respectivos cursos. Os notebooks dos alunos não são potentes o suficiente para executar os aplicativos de software que eles costumam usar em laboratórios de informática.

“Os alunos podem usar a Splashtop para se conectarem remotamente com os computadores do laboratório sem sair de casa — mesmo usando Chromebooks de $200 — e poderão usar todos os recursos dessas máquinas”, disse Chris Gilbert, analista técnico de aplicativos da CFPCA da Wayne State. “A Splashtop virou tudo de cabeça para baixo, de um jeito bom.”

Além de universidades e faculdades, a Splashtop também está ajudando departamentos de TI que oferecem suporte a faculdades comunitárias e escolas de ensino fundamental e médio, especialmente aquelas com treinamento profissional e aulas CTE (educação técnica e de carreiras) construídas com software especializados que rodam apenas nos computadores dos laboratórios.

“O corpo docente agora está realizando muitas aulas usando a Splashtop, já que não haverão aulas presenciais no outono”, disse Gerald Casey, que trabalha no departamento de TI da divisão CTE da Laney College, com sede em Oakland, Califórnia. “Os alunos não conseguiriam conquistar seus certificados e diplomas se não fosse pela Splashtop.”

“Agora nós estamos preparados, com ou sem a volta das aulas presenciais”, disse Nicholas Adams, diretor de tecnologia da informação da Lenawee Intermediate School District, que oferece mais de 20 programas CTE para alunos de ensino fundamental e médio. “Quando toda essa pandemia acabar, talvez os alunos precisem ficar em casa por outros motivos. A Splashtop vai nos ajudar a oferecer acesso remoto para todos eles. Também poderemos abrir nossos laboratórios no caso de um possível laboratório virtual 24 horas, que até hoje nunca tinha se apresentado como uma necessidade. Nós podemos oferecer aos nossos alunos a oportunidade de acesso a laboratórios de informática a qualquer momento e em qualquer lugar.”

Sobre Splashtop

Baseado em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para instituições académicas, profissionais de negócios, MSPs, departamentos de TI, e balcões de atendimento. Splashtop é uma alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e outro software de acesso remoto. Mais de 30 milhões de utilizadores desfrutam dos produtos Splashtop a nível global.