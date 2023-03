Como aumentar o engajamento dos alunos com computadores na sala de aula

Professores e alunos podem usar software de acesso remoto e software de partilha de ecrã para interagir de forma mais eficiente e eficaz.

Os computadores são uma parte integrante da sala de aula de hoje. Estudantes de todas as idades são nativos digitais, tendo crescido com computadores e outras tecnologias.

Embora eles possam ser um ótimo recurso para coletar informações e rodar aplicativos de software úteis, as escolas podem dar um passo a frente para aproveitar os computadores e aumentar o engajamento de professores e alunos.

Felizmente, o conjunto completo de ferramentas de desktop remoto e compartilhamento de tela da Splashtop abre novas possibilidades para os computadores na educação.

Usando a Splashtop na sala de aula

Compartilhamento de tela para computadores e dispositivos dos alunos

Com o Mirroring360 da Splashtop, os professores podem compartilhar o conteúdo de qualquer tela Windows, Mac, Chromebook, iPad, iPhone ou Android para Mac ou PC da sua aula. Isso significa que os professores podem se mover pela sala de aula com seu dispositivo e compartilhar sua tela com o computador da classe conectado ao projetor, oferecendo a liberdade de interagir com os alunos sem perder o controle do conteúdo da aula.

Se os alunos também estiverem usando computadores ou outros dispositivos, os professores podem transmitir a sua tela para até 40 participantes ao mesmo tempo com o Mirroring360 Pro.

Controle remoto do computador da sala

O Splashtop Classroom oferece aos professores o controle total do seu Mac ou PC a partir de qualquer dispositivo iOS ou Android. Isso significa que eles podem controlar remotamente o computador da sala e seu o software usando seu tablet, o que oferece aos professores ainda mais flexibilidade e liberdade para se deslocar pela sala.

Os alunos também podem obter uma melhor visão, pois a aula pode ser vista no ecrã dos seus próprios iPads, iPhones, dispositivos Android, Chromebooks, e computadores portáteis Windows ou Mac. Com a aprovação do professor, os alunos podem até assumir a aula e anotar directamente do seu próprio aparelho!

Usando o Splashtop para Aprendizado Remoto

No mundo da aprendizagem remota, você ainda pode aproveitar os laboratórios de informática da sua escola e os computadores dos próprios alunos em casa com o Splashtop para Laboratórios Remotos.

Com esta ferramenta, os alunos poderão acessar e controlar computadores de laboratório remotamente Sem sair de casa. Uma vez conectados, eles podem controlar computadores do laboratório remotamente como se estivessem bem na sua frente.

Isso oferece aos alunos o acesso a todas as ferramentas e aplicativos encontrados nos computadores de laboratório, como software usado em cursos de CTE, design, arquitetura e mídia.

