Melhore os fluxos de trabalho de MSPs com o Splashtop SOS

O Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) é uma solução muito usada por MSPs, equipes de TI e profissionais de suporte para oferecer suporte sob demanda e supervisionado.

Inicie sessões de suporte rapidamente, aumente a produtividade dos seus técnicos e ofereça uma melhor experiência ao cliente

O processo de suporte supervisionado padrão com o Splashtop SOS é muito simples.

O técnico instrui o cliente final a acessar um link no site da Splashtop para baixar e abrir o aplicativo

O cliente então abre o aplicativo e fornece ao técnico o código de 9 dígitos para iniciar a sessão de suporte

Para oferecer um nível de serviço mais alto, você pode ir além dessa experiência padrão, simplificar o fluxo de trabalho para os técnicos e oferecer aos seus clientes uma experiência de suporte aprimorada. Abaixo estão algumas soluções fáceis para estas três principais solicitações:

Existe uma maneira de hospedar o aplicativo SOS em nosso próprio site ao invés de direcionar nossos usuários ao site da Splashtop? É possível mudar a marca do aplicativo SOS para mostrar o nome e o logotipo da nossa empresa ao invés do Splashtop SOS? Posso facilitar o processo de início de sessão do meu usuário final de modo que ele não precise ir até o site da Splashtop para fazer o download?

Hospede o aplicativo Splashtop SOS no seu próprio site

O aplicativo SOS é atualizado regularmente, não é uma boa ideia hospedar uma versão estática dos arquivos reais no seu site.

Ao invés disso, você pode colocar os hiperlinks dos aplicativos Windows e Mac no seu site, desse modo eles sempre estarão vinculados às versões mais recentes dos aplicativos na nuvem.

Clica aqui para veres o artigo com os links

Depois disso, basta criar uma página no seu site, para onde você irá direcionar o usuário, e inserir esses links na página para que eles possam baixar os aplicativos.

Se você criar um aplicativo SOS personalizado (instruções abaixo), você pode hospedar esse aplicativo personalizado diretamente no seu site.

Agora, ao invés de dizer ao usuário para abrir o link no site da Splashtop, você pode enviá-lo um URL simples no seu próprio site.

Personalize o aplicativo SOS com a sua marca

Agora você pode personalizar o aplicativo Splashtop com o logotipo, cores e texto da sua empresa para fornecer uma experiência de usuário superior e de marca para seus usuários finais.

Podes personalizar múltiplos aspectos da aplicação incluindo a legenda (nome da janela da aplicação), banner/logotipo, cor de fundo, texto de instruções e cor do texto (se precisares de ajustar para texto claro sobre fundo escuro ou vice-versa).

Exemplo com o aplicativo SOS original à esquerda e a interface do usuário à direita

Depois de criar a sua versão personalizada do aplicativo, você pode disponibilizar ela para download no seu site.

Cada vez que o aplicativo SOS for atualizado, você deve aplicar a sua marca personalizada à nova versão do aplicativo, assinar e certificar-se de que está distribuindo a versão mais recente do aplicativo aos seus usuários finais.

Clica aqui para o artigo de como fazer para a marca personalizada SOS

Cria um atalho no computador dos teus utilizadores para um acesso rápido e fácil

Esta é uma dica rápida que pode facilitar o caminho dos seus usuários até o aplicativo cliente SOS e seu código de sessão sem precisar direcioná-los ao site da Splashtop todas as vezes que esse processo for necessário.

O usuário acaba de baixar o aplicativo SOS, no Windows só é preciso entrar na pasta Downloads e arrastar o arquivo “SplashTopSos.exe” para o desktop do Windows. Isso vai um atalho do desktop para ele.

Se não consegues encontrar facilmente o ficheiro, acede à opção do menu "Settings | Download Streamer" na aplicação Splashtop SOS que está no computador do teu cliente e que irá iniciar um novo download do ficheiro que deves ser capaz de localizar facilmente. Depois segue os passos acima para criar o atalho do ambiente de trabalho.

Descarrega a opção do menu Streamer na aplicação SOS no computador do utilizador final.

Pronto.

Neste artigo, vimos como aumentar a produtividade dos técnicos e facilitar todo o processo de suporte com o download do aplicativo SOS no seu próprio site, marca personalizada do aplicativo SOS e criação de um atalho de aplicativo SOS no computador do usuário final para facilitar o iniciar das sessões de suporte.

Se ainda não tens SOS ou se estás a usar outra solução de suporte a pedido, frequenta a solução de suporte, vê SOS agora.

Se já tens Splashtop SOS, esperamos que estas dicas te ajudem.