Webinar Splashtop com Webinars MSP - Suporte Remoto e SOS

Veja esta repetição do webinar a partir de julho de 2018 onde Italo Nava, da Splashtop, demonstra o valor do Suporte Remoto Splashtop e do Splashtop SOS de acesso remoto e ferramentas de suporte para MSPs e profissionais de TI.

Splashtop Tech Demo

Visite as nossas páginas de produtos para Splashtop Remote Support e Splashtop SOS para saber mais sobre essas soluções de acesso remoto e começar uma versão de teste gratuita.

Visite este artigo para saber mais sobre como construir o fluxo de receitas do teu MSP revendendo o acesso remoto.

Este webinar foi hospedado por MSP Webinars, um ótimo espaço para aprender mais sobre as ferramentas e soluções para MSPs.