Webinar Splashtop com Webinars MSP - Suporte Remoto e SOS

Veja esta repetição do webinar de julho de 2018, onde Italo Nava da Splashtop demonstra o valor das ferramentas do Splashtop Remote Support para MSPs e profissionais de TI.
Visite este artigo para saber mais sobre como construir o fluxo de receitas do teu MSP revendendo o acesso remoto.
Este webinar foi hospedado por MSP Webinars, um ótimo espaço para aprender mais sobre as ferramentas e soluções para MSPs.
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