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A integração Freshdesk-Splashtop permite que os usuários ofereçam uma experiência inovadora aos seus clientes

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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A Experiência do Cliente (CX) está se tornando o principal diferencial em todos os setores imagináveis. Contamos amplamente com equipes de TI para nos auxiliar durante a transformação digital da última década. Isso significa que hoje em dia, uma grande parte dessa responsabilidade reside no suporte oferecido pelas equipes de TI para todos os clientes, visando a melhor experiência possível.

No entanto, as equipes de suporte de TI enfrentam vários desafios que dificultam a entrega de experiências satisfatórias aos clientes. Para lidar com esses desafios, as empresas podem implementar processos e ferramentas que os auxiliem a oferecer uma experiência perfeita aos clientes.

Clique abaixo para acessar um blog da Freshworks que discorre mais sobre o assunto.

Blog Freshworks

Sobre a Integração Splashtop Remote Support – Freshdesk

A solução combinada do Splashtop Remote Support e do Freshdesk ajuda as empresas a oferecer uma experiência perfeita ao cliente e a ser responsivas em todos os pontos de contacto ao longo do ciclo de vida do cliente. Os usuários do Freshdesk podem não apenas ter todas as informações relevantes do cliente na ponta dos dedos, mas também iniciar uma sessão de suporte remoto no computador do cliente, diretamente de um ticket, e resolver o problema do cliente imediatamente. Saiba mais sobre a integração Splashtop-Freshdesk.

Mais informações sobre o Splashtop Remote Support

  • Alto desempenho: O Splashtop Remote Support usa o mesmo motor de alto desempenho que alimenta os nossos premiados produtos de consumo usados por milhões de pessoas. Desfrute de qualidade HD e ligações rápidas.

  • Segurança robusta: Todas as sessões remotas estão protegidas por recursos de segurança, incluindo criptografia TLS e AES de 256 bits, autenticação de dispositivos e verificação em dois passos. As conexões, transferências de arquivos e eventos de gerenciamento são registrados. Saiba mais sobre a conformidade com as normas SOC 2, GDPR e HIPAA.

  • Melhor Valor: A Splashtop oferece melhores características ao melhor preço! Podes poupar até 90% em comparação com outras soluções de suporte remoto como LogMeIn Rescue, TeamViewer e BeyondTrust.

  • Personalização da marca*: Podes personalizar a aplicação Remote Support (SOS) que os teus clientes transferem com o teu próprio logótipo, cor, instruções e nome da empresa.

  • Acesso remoto iOS e Android gratuita*: veja remotamente os telefones e tablets iOS (11 ou posterior) e Android (5 ou posterior) dos teus clientes para resolver problemas rapidamente, controlar remotamente a maioria dos dispositivos Android, LG e Lenovo.

  • Novos completos*

    • Acesso e gerenciamento de dispositivos IoT não supervisionados

    • Autenticação SSO/SAML.

Saiba mais

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*não disponível na plataforma Freshworks

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