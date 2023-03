A integração Freshdesk-Splashtop permite que os usuários ofereçam uma experiência inovadora aos seus clientes

A Experiência do Cliente (CX) está se tornando o principal diferencial em todos os setores imagináveis. Contamos amplamente com equipes de TI para nos auxiliar durante a transformação digital da última década. Isso significa que hoje em dia, uma grande parte dessa responsabilidade reside no suporte oferecido pelas equipes de TI para todos os clientes, visando a melhor experiência possível.

No entanto, as equipes de suporte de TI enfrentam vários desafios que dificultam a entrega de experiências satisfatórias aos clientes. Para lidar com esses desafios, as empresas podem implementar processos e ferramentas que os auxiliem a oferecer uma experiência perfeita aos clientes.

Clique abaixo para acessar um blog da Freshworks que discorre mais sobre o assunto.

Blog Freshworks

Sobre o Splashtop SOS — Integração Freshdesk

A solução Splashtop SOS e Freshdesk ajuda as empresas a oferecer uma experiência perfeita ao cliente e a serem responsivas em todos os pontos de contato durante o ciclo de vida dessa relação. Os usuários da Freshdesk não só podem ter todas as informações relevantes do cliente na ponta dos dedos, mas também iniciar uma sessão de suporte remoto com o computador de seus clientes, usando um ticket, e resolver o problema do cliente imediatamente. Saiba mais sobre a integração Splashtop-Freshdesk.

Mais sobre o Splashtop SOS

Alto desempenho: Splashtop SOS usa o mesmo motor de alto desempenho que alimenta os nossos produtos de consumo premiados usados por milhões. Usufrui de qualidade HD e ligações rápidas.

Segurança robusta: Todas as sessões remotas estão protegidas por recursos de segurança, incluindo criptografia TLS e AES de 256 bits, autenticação de dispositivos e verificação em dois passos. As conexões, transferências de arquivos e eventos de gerenciamento são registrados. Saiba mais sobre a conformidade com as normas SOC 2, GDPR e HIPAA.

Melhor Valor: Splashtop oferece melhores características ao melhor preço! Podes poupar até 90% em comparação com outras soluções de suporte remoto, LogMeIn Rescuecomo TeamViewer e BeyondTrust.

Personalização da mar*: Podes personalizar a aplicação SOS que os teus clientes descarregam com o teu próprio logótipo, cor, instruções e nome da empresa.

Acesso remoto iOS e Android gratuita*: veja remotamente os telefones e tablets iOS (11 ou posterior) e Android (5 ou posterior) dos teus clientes para resolver problemas rapidamente, controlar remotamente a maioria dos dispositivos Android, LG e Lenovo.

Novos completos* Acesso e gerenciamento de dispositivos IoT não supervisionados Autenticação SSO/SAML.



O Splashtop oferece três subscrições SOS — SOS, SOS+10, SOS Unlimited. Saiba mais

Experimente nossa solução gratuitamente

*não disponível na plataforma Freshworks