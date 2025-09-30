Avaliação gratuita do aplicativo de acesso remoto da Splashtop

Experimenta os produtos de suporte remoto do Splashtop & gratuitamente, sem necessidade de cartão de crédito ou compromisso. Descobre porque é que 30 milhões de pessoas já usam Splashtop.
Nós podemos fazer quase tudo usando nossos laptops, tablets e smartphones. Porém, às vezes, estamos com um dispositivo em mãos mas precisamos acessar outro.
Não importa se você precisa acessar seu computador do trabalho ou escola ou se você precisa oferecer suporte remoto sob demanda, a Splashtop tem o aplicativo de acesso remoto certo para você.
Tira partido da aplicação de acesso remoto gratuito do Splashtop para veres como o acesso remoto com o Splashtop pode ser fácil.
A Splashtop oferece avaliações gratuitas dos seus três melhores produtos de acesso remoto:
Você pode experimentar qualquer uma destas soluções gratuitamente sem nem encostar no seu cartão de crédito ou assinar qualquer tipo de compromisso.
O que podes fazer com a aplicação de acesso remoto do Splashtop
Depois de configurar, você pode abrir o aplicativo de acesso remoto da Splashtop em qualquer dispositivo para ver uma lista de computadores aos quais você possui acesso não supervisionado. Em seguida, é possível iniciar uma conexão remota com o computador de sua escolha com apenas um clique.
Após iniciar a sua sessão de desktop remoto, você poderá controlar o computador remotamente como se estivesse sentado na frente dele!
Começa hoje mesmo com uma avaliação gratuita da Splashtop para experimentar gratuitamente a aplicação de acesso remoto da Splashtop. Clique no botão abaixo para tentar aceder remotamente ao seu computador a partir de qualquer outro dispositivo agora.