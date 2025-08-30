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Recursos Exclusivos do Splashtop Enterprise

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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O Splashtop Enterprise oferece segurança, flexibilidade, escalabilidade e o desempenho necessário para equipes de TI para gerenciar o acesso remoto, fornecer suporte remoto e disponibilizar o trabalho remoto na sua organização ou instituição educacional.

Juntamente com o mecanismo de alto desempenho que alimenta o Splashtop Business Access, o Splashtop SOS e o Splashtop Remote Support, o Splashtop Enterprise oferece uma combinação de recursos e funcionalidades que levam o acesso remoto ao próximo nível.

Vamos dar uma olhada nos benefícios e recursos exclusivos do Splashtop Enterprise:

Acesso e Suporte Remoto Abrangente

Organizações podem fornecer acesso remoto aos computadores do trabalho para funcionários e permitir que equipes de TI ofereçam suporte remoto a computadores e dispositivos móveis, tudo isso em uma única plataforma. As organizações possuem a flexibilidade de escolher o número de licenças de acesso remoto do usuário final e de suporte remoto do técnico.

Integração com Autenticação Única

Os usuários podem autenticar sua conta Splashtop usando a sua ID de usuário e senha da Autenticação Única (SSO). A Splashtop usa o padrão SAML 2.0 e se integra a todos os principais provedores de identidade, incluindo ADFS, Azure AD, Okta, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, TrustLogin e Shibboleth.

Além disso, por meio do System for Cross-Domain Identity Management (SCIM), a TI pode provisionar contas SSO na Splashtop de maneira automática. Como parte do provisionamento, eles também podem configurar automaticamente o agrupamento das contas SSO. Esta funcionalidade está disponível através de plataformas como Azure AD e Okta.

Melhor Capacidade de Gerenciamento

  • Acesso Remoto Agendado e Pool de Conexões

    Agendamento para quando usuários individuais ou grupos de usuários podem e precisam acessar computadores específicos. Esse recurso é muito útil para instituições de ensino que desejam realizar o agendamento dos computadores de laboratórios remotos ou para que empresas regulem o horário de trabalho dos seus funcionários.

    Além disso, você pode facilitar a conexão do usuário a um computador durante o horário de acesso agendado definindo um grupo de computadores como um pool de conexões. Quando os usuários clicam para se conectar, eles são conectados a um computador disponível dentro desse pool — não é preciso procurar um computador disponível.

  • Permissões Granulares

    Fornece permissões granulares baseadas em funções ou em utilizadores para acções como transferência de ficheiros, impressão remota, copiar-colar, e mais.

 Aumento da Produtividade

  • Passagem do microfone

    Os usuários podem transmitir o input via microfone local para o computador remoto Windows como o input do microfone. Isso permite aos usuários participar de chamadas em ferramentas audiovisuais como Skype, Teams, Zoom e VoIP, e também usar o ditado de voz ou software de gravação nessa sessão remota.

  • REDIRECIONAMENTO DE DISPOSITIVO USB

    Os usuários podem redirecionar um dispositivo USB (leitor de smart card, chave de segurança, stylus/dispositivo HID como tablet Wacom ou impressora) do computador local para o computador remoto. O dispositivo redirecionado funciona no computador remoto como se estivesse conectado diretamente a esse computador.

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