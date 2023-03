O Splashtop Enterprise oferece segurança, flexibilidade, escalabilidade e o desempenho necessário para equipes de TI para gerenciar o acesso remoto, fornecer suporte remoto e disponibilizar o trabalho remoto na sua organização ou instituição educacional.

Juntamente com o mecanismo de alto desempenho que alimenta o Splashtop Business Access, o Splashtop SOS e o Splashtop Remote Support, o Splashtop Enterprise oferece uma combinação de recursos e funcionalidades que levam o acesso remoto ao próximo nível.

Vamos dar uma olhada nos benefícios e recursos exclusivos do Splashtop Enterprise:

Acesso e Suporte Remoto Abrangente

Organizações podem fornecer acesso remoto aos computadores do trabalho para funcionários e permitir que equipes de TI ofereçam suporte remoto a computadores e dispositivos móveis, tudo isso em uma única plataforma. As organizações possuem a flexibilidade de escolher o número de licenças de acesso remoto do usuário final e de suporte remoto do técnico.

Integração com Autenticação Única

Os usuários podem autenticar sua conta Splashtop usando a sua ID de usuário e senha da Autenticação Única (SSO). A Splashtop usa o padrão SAML 2.0 e se integra a todos os principais provedores de identidade, incluindo ADFS, Azure AD, Okta, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, TrustLogin e Shibboleth.

Além disso, por meio do System for Cross-Domain Identity Management (SCIM), a TI pode provisionar contas SSO na Splashtop de maneira automática. Como parte do provisionamento, eles também podem configurar automaticamente o agrupamento das contas SSO. Esta funcionalidade está disponível através de plataformas como Azure AD e Okta.

Melhor Capacidade de Gerenciamento

Acesso Remoto Agendado e Pool de Conexões Agendamento para quando usuários individuais ou grupos de usuários podem e precisam acessar computadores específicos. Esse recurso é muito útil para instituições de ensino que desejam realizar o agendamento dos computadores de laboratórios remotos ou para que empresas regulem o horário de trabalho dos seus funcionários. Além disso, você pode facilitar a conexão do usuário a um computador durante o horário de acesso agendado definindo um grupo de computadores como um pool de conexões. Quando os usuários clicam para se conectar, eles são conectados a um computador disponível dentro desse pool — não é preciso procurar um computador disponível.

Permissões Granulares Fornece permissões granulares baseadas em funções ou em utilizadores para acções como transferência de ficheiros, impressão remota, copiar-colar, e mais.

Aumento da Produtividade

Passagem do microfone Os usuários podem transmitir o input via microfone local para o computador remoto Windows como o input do microfone. Isso permite aos usuários participar de chamadas em ferramentas audiovisuais como Skype, Teams, Zoom e VoIP, e também usar o ditado de voz ou software de gravação nessa sessão remota.

REDIRECIONAMENTO DE DISPOSITIVO USB Os usuários podem redirecionar um dispositivo USB (leitor de smart card, chave de segurança, stylus/dispositivo HID como tablet Wacom ou impressora) do computador local para o computador remoto. O dispositivo redirecionado funciona no computador remoto como se estivesse conectado diretamente a esse computador.

Splashtop Enterprise vs. Splashtop Enterprise. Outros Produtos Empresariais Splashtop

Se você está considerando outros produtos da linha Business, esses são os benefícios aos quais você teria acesso ao melhorar para o Splashtop Enterprise:

Para trabalho remoto:

Para MSPs:

Para suporte remoto de TI:

