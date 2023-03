Splashtop obtém a classificação A+ da Better Business Bureau

A Splashtop foi credenciada pelo Better Business Bureau e recebeu uma classificação A+.

Splashtop, o principal fornecedor de soluções de acesso e suporte remoto, foi credenciada pelo Better Business Bureau (BBB). A Splashtop ganhou certificação e uma classificação A+ da BBB, pois a excelência do seu serviço é prioridade número um da empresa, desde a sua fundação em 2006.

Apenas as empresas que atendem aos altos padrões da BBB e seguem o seu Código de Práticas Empresariais podem se tornar um Negócio Certificado pela BBB. O Código inclui políticas como uma publicidade honesta, representações verdadeiras de produtos/serviços, transparência, honrar promessas, ser responsivo, proteger a privacidade e incorporar integridade. O Código de Práticas Empresariais orienta as empresas sobre como tratar os seus clientes.

Além de obter sua acreditação após um processo de análise minuciosa, a Splashtop também recebeu uma classificação A+ da BBB (a classificação mais alta disponível). A BBB oferece classificações sobre como as empresas interagem com seus clientes.

Um dos princípios fundamentais da Splashtop é a excelência de serviço. Com equipes de suporte, vendas e sucesso de clientes com sede na Califórnia, Japão, Taiwan e China, a Splashtop pode ser facilmente acessada por todos os seus clientes. A Splashtop trabalha arduamente para responder às perguntas e problemas dos clientes de forma rápida, útil e amigável. Na verdade, muitos clientes trocaram outros produtos de desktop remoto pela Splashtop, em parte devido ao serviço superior oferecido pela empresa.

A acreditação BBB e a classificação A+ exemplificam o compromisso da Splashtop com a excelência dos seus serviços. A equipe da Splashtop vai continuar concentrada em fornecer a melhor experiência possível aos seus clientes. As soluções de desktop remoto da Splashtop são usadas por dezenas de milhares de empresas e mais de 20 milhões de usuários em mais de 500 milhões de sessões e contando.

Saiba mais sobre as soluções de acesso remoto e suporte remoto do Splashtop e experimente-as por ti mesmo com uma versão de teste 14 gratuita. Não é necessário cartão de crédito ou compromisso para começar uma avaliação gratuita.