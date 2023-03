Splashtop vs AWS WorkSpaces para acesso remoto a laboratórios de computação

O software de desktop remoto da Splashtop custa pouco e pode oferecer a você uma infraestrutura muito mais segura. Os produtos Splashtop são extremamente adequados para trabalhadores remotos e aprendizagem remota.

Com o home office e o ensino à distância se tornando a nova realidade, as empresas e as instituições educacionais têm procurado maneiras de conectar os seus usuários remotos aos recursos informáticos que eles necessitam.

Isso acontece porque nem todos os usuários remotos podem trabalhar usando apenas seus próprios dispositivos pessoais. Muitos profissionais e estudantes precisam acessar aplicativos de software que só rodam em computadores de alta potência, máquinas que as empresas e escolas possuem.

A infraestrutura de desktop virtual (também conhecida por sua sigla em inglês VDI) e as ferramentas de desktop como o Amazon WorkSpaces podem ser usadas para oferecer aos usuários o acesso a computadores virtuais. No entanto, uma ferramenta de software de desktop remoto, como a Splashtop, pode atender às necessidades da sua organização de uma maneira ainda mais eficiente.

Por que a Splashtop é a melhor alternativa ao AWS WorkSpaces?

Use os computadores que você já tem

Se você já investiu em computadores para seus funcionários ou em laboratórios de computação para seus alunos, não há necessidade de oferecer máquinas virtuais para seus usuários.

Ao invés disso, use os computadores que você já configurou e ofereça aos seus usuários o acesso a essas máquinas usando seus próprios dispositivos com a Splashtop. Seus usuários podem acessar e controlar remotamente computadores Windows, Linux e Mac usando seus próprios dispositivos Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook usando a Splashtop (o AWS WorkSpaces não oferece acesso a computadores Mac ou o acesso a partir de Chromebooks).

Além disso, se os seus computadores físicos estiverem conectados via LAN com fio a equipamentos científicos/robóticos, pode ser bem difícil conectá-los a computadores hospedados na nuvem com o AWS WorkSpaces.

Usar todos os recursos existentes também nos leva ao próximo item.

Economize em custos de licenciamento

Com o AWS WorkSpaces, você precisará comprar licenças para todos os softwares de que seus usuários precisarem. No caso de universidades que oferecem uma variedade de aplicativos, pode ser muito caro oferecer acesso a programas como Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, SketchUp e outros.

Para além de licenciamento adicional, com a AWS WorkSpaces, estás a ver 25 €/mês por computador. Splashtop por outro lado custa menos de €4.58 /mês por utilizador para as organizações com mais de 10 utilizadores. Mais, uma vez que os teus utilizadores estão a aceder aos computadores que já tens, não é necessário pagar licenças adicionais para o teu software.

Garanta a segurança de dados confidenciais

Quando você acessa computadores remotamente usando a Splashtop, seus dados confidenciais permanecem nos computadores físicos do seu edifício. O computador remoto pode ser limitado de diversas formas, ele pode apenas transmitir uma visualização das informações e controlar o computador sem transferir quaisquer ficheiros de dados, por exemplo.

Com o AWS WorkSpaces, os dados precisariam ser carregados ou processados no computador hospedado na nuvem, fora do edifício físico.

Ótimo para trabalhos híbridos

A Splashtop também é perfeita para situações híbridas em que seus usuários passam meio período no local e meio período trabalhando remotamente. Isso é ideal para laboratórios de computação em universidades e computadores de empresas. Você tem os computadores físicos para serem usados quando necessário e o acesso virtual aos mesmos sistemas via Splashtop. Com o AWS WorkSpaces, você possui uma instância diferente na nuvem em comparação com o computador físico.

Experimente a Splashtop gratuitamente

O Splashtop Business Access é rápido, seguro e muito fácil de configurar. Seus usuários finais vão gostar muito disso, seu rápido desempenho (com qualidade HD e streaming 4K) faz com que eles se sintam como se estivessem sentados na frente do computador remoto.

Comece sua versão de testes gratuita agora mesmo!

INICIAR