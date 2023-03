Cinco maneiras de usar ferramentas de suporte remoto da Splashtop para expandir a sua empresa em 2020

A Splashtop está pronta para apoiar equipes de TI, equipes de suporte e MSPs com a melhor solução de acesso remoto a computadores, segurança e confiança em primeiro lugar.

Quer estejas à procura de gerar mais receitas para o teu negócio MSP ou à procura de formas de apoiar a tua equipa e os empregados da tua organização como parte de uma equipa de TI, continua a ler para ver porque Splashtop Remote Support pode ser uma escolha tecnológica estratégica este ano.

1. Prepara-te quando surgirem situações inesperadas.

Caso os membros da sua equipe não conseguirem chegar ao escritório por causa do clima ou caso precisem cuidar de um filho doente, o Splashtop Remote Support facilita o processo de conexão com os seus computadores gerenciados, eles podem trabalhar normalmente usando seu computador doméstico. Para aqueles que trabalham com tarefas críticas de suporte, também oferecemos inúmeras soluções. Muitas empresas também escolhem a Splashtop como uma solução de acesso remoto secundário de baixo custo caso o seu sistema primário pare de funcionar.

2. Reduz os custos da ferramenta em até 80% quando mudas de outra solução de acesso remoton

As empresas que mudarem para Splashtop podem poupar 50% ou mais em comparação com outras ferramentas de acesso remoto e suporte remoto como o TeamViewer e até 80% em comparação com o LogMeIn.

3. Adicione mais membros e aumente o número de computadores à medida que a sua empresa cresce

Ao escolher o Splashtop Remote Support, você pode atualizar sua conta a qualquer momento através do seu painel online my.splashtop.com. Adicionar licenças de técnico em sua conta já existente é gratuito. Além disso, você pode alternar entre os planos à medida que adiciona mais computadores e dispositivos gerenciados ou caso pretenda adicionar funcionalidades como alertas, gerenciamento do Windows Update, scripts de 1-para-muitos e implementação em massa. Você obtém um preço rateado que oferece mais crédito de acordo com a sua assinatura.

Com o pacote Splashtop Remote Support Premium, você também pode habilitar até 50 usuários finais a acessar seus próprios computadores remotamente, computadores gerenciados na sua conta.

4. A Splashtop está aqui para ajudar

Se você precisa de ajuda para escolher a melhor solução de acesso remoto para suas necessidades ou se possui qualquer dúvida, nossa equipe de vendas está aqui para ajudar. Se você precisar de ajuda durante a sua avaliação ou assinatura, nossa equipe de Suporte está apenas a um clique de distância. Nós garantimos que você está usando uma solução de acesso remoto segura e comprovada por centenas de milhões de usuários, sem contar as milhares de avaliações cinco estrelas nos principais sites de análise e app stores.

