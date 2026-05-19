Cinco maneiras de usar ferramentas de suporte remoto da Splashtop para expandir a sua empresa em 2020

A Splashtop está pronta para apoiar equipes de TI, equipes de suporte e MSPs com a melhor solução de acesso remoto a computadores, segurança e confiança em primeiro lugar.
Quer você esteja à procura de aumentar a receita do seu negócio MSP ou procurando maneiras de apoiar sua equipe e os funcionários da sua organização como parte de uma equipe de TI, continue lendo para ver por que o Splashtop Remote Support pode ser uma escolha tecnológica estratégica este ano.
1. Prepara-te quando surgirem situações inesperadas.
Caso os membros da sua equipe não conseguirem chegar ao escritório por causa do clima ou caso precisem cuidar de um filho doente, o Splashtop Remote Support facilita o processo de conexão com os seus computadores gerenciados, eles podem trabalhar normalmente usando seu computador doméstico. Para aqueles que trabalham com tarefas críticas de suporte, também oferecemos inúmeras soluções. Muitas empresas também escolhem a Splashtop como uma solução de acesso remoto secundário de baixo custo caso o seu sistema primário pare de funcionar.
2. Reduz os custos da ferramenta em até 80% quando mudas de outra solução de acesso remoton
As empresas que mudam para a Splashtop podem poupar 50% ou mais em comparação com outras ferramentas de acesso remoto e suporte remoto, como o TeamViewer e até 80% em comparação com o LogMeIn.
3. Adicione mais membros e aumente o número de computadores à medida que a sua empresa cresce
Ao escolher o Splashtop Remote Support, pode atualizar a sua conta a qualquer momento através do seu painel online em my.splashtop.com. É sempre gratuito adicionar licenças de técnico adicionais à sua conta existente. E pode mudar facilmente de planos à medida que adiciona mais computadores e dispositivos geridos, ou se quiser adicionar funcionalidades como alertas, gestão do Windows Update, scripts de 1-para-muitos e implementação em massa. Receba um preço proporcional que lhe dá crédito total pela sua subscrição atual.
Com o pacote Splashtop Remote Support Premium, você também pode habilitar até 50 usuários finais a acessar seus próprios computadores remotamente, computadores gerenciados na sua conta.
4. A Splashtop está aqui para ajudar
Se você precisa de ajuda para escolher a melhor solução de acesso remoto para suas necessidades ou se possui qualquer dúvida, nossa equipe de vendas está aqui para ajudar. Se você precisar de ajuda durante a sua avaliação ou assinatura, nossa equipe de Suporte está apenas a um clique de distância. Nós garantimos que você está usando uma solução de acesso remoto segura e comprovada por centenas de milhões de usuários, sem contar as milhares de avaliações cinco estrelas nos principais sites de análise e app stores.