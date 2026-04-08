5 Maneiras de Melhorar Programas Educacionais com Acesso Remoto

A indústria da educação foi transformada nos últimos anos. Pessoas que cresceram em escolas tradicionais onde o professor se posiciona na frente de um grupo de alunos para passar a matéria ficariam surpresos ao visitar as salas de aula de hoje. Atualmente, as escolas são digitalmente experientes e estão usando a tecnologia para aumentar a sala de aula para além do campus físico, proporcionando maior valor e aprendizado aprimorado aos alunos.
O acesso remoto é uma dessas tecnologias que aprimora o ensino fundamental, médio, cursos técnicos profissionais (como o CTE), faculdades comunitárias, treinamentos e outros programas de várias maneiras:
1. Garante a continuidade em casos de emergência
A tecnologia de acesso remoto permite que as instituições de ensino estejam preparadas para cenários de “e se”. Alguns desses cenários incluem – queda excessiva de neve, incêndios florestais, várias outras emergências naturais ou a necessidade de fechar o campus por qualquer motivo. Com o acesso remoto, os cenários de “e se” deixam de ser uma preocupação potencial para se tornarem parte do modelo operacional normal. As escolas conseguem mudar facilmente de ensino presencial para remoto sem afetar a produtividade. Além disso, os alunos podem continuar a realizar os seus trabalhos e tarefas com segurança em casa.
Com as melhores ferramentas de acesso remoto em ação, alunos e funcionários educacionais conseguem usar os mesmos computadores e softwares que utilizariam na escola, a partir de qualquer dispositivo em casa.
"It (Splashtop) é uma boa solução para as pessoas que trabalham em casa - não têm de entrar fisicamente se não quiserem ou não puderem. Dá-nos a possibilidade de ter acesso a pessoas que tenham problemas médicos. Há toneladas de casos em que as pessoas não podem entrar. Não tivemos essa ferramenta para poder aceder aos computadores em qualquer altura. Adicionar Splashtop dá-nos a possibilidade de ter acesso 24 horas por dia".
- Jason Deadman, Técnico de Assistência Informática no Colégio da Confederação
2. Ajuda os alunos a alcançar o seu potencial máximo
No ambiente tradicional de sala de aula, os alunos perdem aula caso não consigam estar fisicamente presentes na escola. Eles podem estar mal, matriculados em um programa de ensino à distância ou até mesmo precisar de mais tempo para concluir os seus projetos. Ao oferecer um acesso remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana aos laboratórios, os alunos possuem certo controle sobre o tempo, local, método e ritmo de aprendizado, podendo se destacar em seus cursos.
"Há uma enorme vantagem que permite aos alunos usarem as aplicações de animação e design de jogos sempre que quiserem, mesmo que seja às 2 da manhã enquanto comem pizza fria nos seus quartos. O acesso mais fluido ao software do laboratório acabou por acelerar o processo para muitos dos nossos alunos"
- Kathryn Bradley, Professora da Asheville High School
3. Proporciona a igualdade tecnológica entre os alunos
Nem todos os alunos têm acesso aos computadores potentes e às aplicações de software licenciadas de que precisam para os seus trabalhos em casa. Nos cenários mencionados acima, a aprendizagem é prejudicada quando precisam aprender remotamente. Com acesso remoto a computadores, os alunos e professores podem aceder e usar qualquer dispositivo (iPad, Mac, Windows, Chromebook, etc.) e conectar-se remotamente aos computadores no campus e usá-los sempre que precisarem, como se estivessem fisicamente na sala de aula.
"Encontrámo-lo (Splashtop) como uma solução COVID, mas já estamos a perceber que é uma solução de equidade a longo prazo. Dá a todos os alunos o mesmo acesso aos nossos laboratórios e software. Todos os nossos alunos podem participar com o currículo no seu próprio tempo. Por exemplo, os atletas podem fazer login depois das aulas quando não podem ficar (no laboratório) por causa dos treinos. Nivela o campo de jogo, especialmente com o acesso a (aplicações como) Adobe"
- Duane Roberson, Director do CTE, Colorado Springs School District 11
4. Optimiza os investimentos existentes
Ao habilitar acesso remoto aos laboratórios no campus fora do horário tradicional de funcionamento, as escolas podem maximizar o retorno sobre o investimento dos seus investimentos existentes. As escolas podem transformar seus laboratórios de informática físicos em laboratórios híbridos sem investir em novos recursos computacionais.
"Nada mudou em relação ao que os computadores eram antes. Acabámos de instalar o Splashtop, e os alunos podem (remotamente) usar Logic Pro, Pro Tools, muitos plug-ins diferentes, e todas as coisas que podem usar no campus. Agora os alunos acedem aos computadores fora dessas horas (laboratório de informática). É simplesmente muito, muito prático".
- Natalia Milanezi, Técnica de Áudio Sénior do Abbey Road Institute London
5. Permite um suporte de TI efetivo
Os profissionais de TI possuem a assustadora tarefa de garantir que os computadores do laboratório estejam atualizados, além de fornecer suporte técnico a alunos e professores onde quer que eles estejam. Isso significa suportar uma ampla variedade de dispositivos e dar conta de muitas solicitações todos os dias. Com o acesso remoto, os profissionais de TI podem se conectar remotamente e solucionar problemas de maneira instantânea, melhorando assim a produtividade de todos os envolvidos.
"(Antes de Splashtop) faltava-nos a capacidade de ver o que as pessoas da outra ponta do telefone estavam a fazer. Como podes imaginar, é quase impossível instruir uma criança para fazer restabelecimentos manuais e corrigir outros problemas técnicos sem ver o dispositivo. Splashtop fez com que as nossas sessões de apoio fossem muito mais rápidas do que sem ele. Tem sido inestimável!"
- Tracy Dilossi, Administradora de Sistemas / Apoio Tecnológico, Distrito Escolar de Ridley
Por que a Splashtop é a solução de acesso remoto preferida das instituições educacionais?
O Splashtop Enterprise oferece soluções de acesso remoto adaptadas às necessidades das instituições educacionais. É uma alternativa superior à VPN e à outras soluções de acesso remoto. Com a Splashtop, você obtém:
Sessões remotas de alto desempenho e baixa latência que permitem que os alunos façam tarefas e trabalhos de codificação, criação de vídeos, desenhos 3D, animações, gráficos e assim por diante.
Uma plataforma intuitiva que é fácil de configurar, gerir e usar. A equipa de TI pode implementá-lo muito rapidamente e os alunos e professores podem começar a usá-lo imediatamente sem qualquer treino. De facto,
, Primavera de 2021.
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