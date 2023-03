5 Maneiras de Melhorar Programas Educacionais com Acesso Remoto

A indústria da educação foi transformada nos últimos anos. Pessoas que cresceram em escolas tradicionais onde o professor se posiciona na frente de um grupo de alunos para passar a matéria ficariam surpresos ao visitar as salas de aula de hoje. Atualmente, as escolas são digitalmente experientes e estão usando a tecnologia para aumentar a sala de aula para além do campus físico, proporcionando maior valor e aprendizado aprimorado aos alunos.

O acesso remoto é uma dessas tecnologias que aprimora o ensino fundamental, médio, cursos técnicos profissionais (como o CTE), faculdades comunitárias, treinamentos e outros programas de várias maneiras:

1. Garante a continuidade em casos de emergência

A tecnologia de acesso remoto permite que as instituições educacionais estejam preparadas para muitos cenários “hipotéticos”. Alguns desses cenários incluem: queda de neve excessiva, incêndios florestais, outras emergências naturais ou o fechamento do campus por motivos diversos. Com o acesso remoto, esses cenários “hipotéticos” passam de uma potencial preocupação para uma parte do modelo operacional normal. As escolas são capazes de trocar o aprendizado presencial pelo o remoto sem sofrer em questões de produtividade. Os alunos podem continuar fazendo seus cursos e tarefas na segurança de suas casas. Com as ferramentas de acesso remoto em vigor, os alunos e funcionários da escola podem usar os mesmos computadores e softwares que usariam na escola, em qualquer dispositivo no conforto de suas casas.

"It (Splashtop) é uma boa solução para as pessoas que trabalham em casa - não têm de entrar fisicamente se não quiserem ou não puderem. Dá-nos a possibilidade de ter acesso a pessoas que tenham problemas médicos. Há toneladas de casos em que as pessoas não podem entrar. Não tivemos essa ferramenta para poder aceder aos computadores em qualquer altura. Adicionar Splashtop dá-nos a possibilidade de ter acesso 24 horas por dia".



2. Ajuda os alunos a alcançar o seu potencial máximo

No ambiente tradicional de sala de aula, os alunos perdem aula caso não consigam estar fisicamente presentes na escola. Eles podem estar mal, matriculados em um programa de ensino à distância ou até mesmo precisar de mais tempo para concluir os seus projetos. Ao oferecer um acesso remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana aos laboratórios, os alunos possuem certo controle sobre o tempo, local, método e ritmo de aprendizado, podendo se destacar em seus cursos.

"Há uma enorme vantagem que permite aos alunos usarem as aplicações de animação e design de jogos sempre que quiserem, mesmo que seja às 2 da manhã enquanto comem pizza fria nos seus quartos. O acesso mais fluido ao software do laboratório acabou por acelerar o processo para muitos dos nossos alunos"



3. Proporciona a igualdade tecnológica entre os alunos

Nem todos os alunos possuem acesso a computadores potentes e aos aplicativos de software licenciados dos seus cursos em casa. Nos cenários mencionados acima, o seu aprendizado é dificultado em períodos de estudo remoto. Com o acesso remoto, alunos e professores podem acessar e usar qualquer dispositivo (iPad, Mac, Windows, Chromebook, etc.) para conectar-se remotamente a computadores do campus e usá-los sempre que precisarem, como se estivessem fisicamente presentes na sala de aula.

"Encontrámo-lo (Splashtop) como uma solução COVID, mas já estamos a perceber que é uma solução de equidade a longo prazo. Dá a todos os alunos o mesmo acesso aos nossos laboratórios e software. Todos os nossos alunos podem participar com o currículo no seu próprio tempo. Por exemplo, os atletas podem fazer login depois das aulas quando não podem ficar (no laboratório) por causa dos treinos. Nivela o campo de jogo, especialmente com o acesso a (aplicações como) Adobe"



4. Optimiza os investimentos existentes

Ao oferecer o acesso remoto a laboratórios do campus fora do seu horário de funcionamento tradicional, as escolas podem maximizar o ROI de seus investimentos existentes. As escolas podem transformar seus laboratórios de informática em laboratórios híbridos sem precisar investir em novos recursos de computação.

"Nada mudou em relação ao que os computadores eram antes. Acabámos de instalar o Splashtop, e os alunos podem (remotamente) usar Logic Pro, Pro Tools, muitos plug-ins diferentes, e todas as coisas que podem usar no campus. Agora os alunos acedem aos computadores fora dessas horas (laboratório de informática). É simplesmente muito, muito prático".



5. Permite um suporte de TI efetivo

Os profissionais de TI possuem a assustadora tarefa de garantir que os computadores do laboratório estejam atualizados, além de fornecer suporte técnico a alunos e professores onde quer que eles estejam. Isso significa suportar uma ampla variedade de dispositivos e dar conta de muitas solicitações todos os dias. Com o acesso remoto, os profissionais de TI podem se conectar remotamente e solucionar problemas de maneira instantânea, melhorando assim a produtividade de todos os envolvidos.

"(Antes de Splashtop) faltava-nos a capacidade de ver o que as pessoas da outra ponta do telefone estavam a fazer. Como podes imaginar, é quase impossível instruir uma criança para fazer restabelecimentos manuais e corrigir outros problemas técnicos sem ver o dispositivo. Splashtop fez com que as nossas sessões de apoio fossem muito mais rápidas do que sem ele. Tem sido inestimável!"



Por que a Splashtop é a solução de acesso remoto preferida das instituições educacionais?

O Splashtop Enterprise oferece soluções de acesso remoto adaptadas às necessidades das instituições educacionais. É uma alternativa superior à VPN e à outras soluções de acesso remoto. Com a Splashtop, você obtém:

Características de segurança robustas

Sessões remotas de alto desempenho e baixa latência que permitem que os alunos façam tarefas e trabalhos de codificação, criação de vídeos, desenhos 3D, animações, gráficos e assim por diante.

Uma plataforma intuitiva que é fácil de configurar, gerir e usar. A equipa de TI pode implementá-lo muito rapidamente e os alunos e professores podem começar a usá-lo imediatamente sem qualquer treino. De facto, , Primavera de 2021.

Uma solução completa para oferecer o acesso remoto a laboratórios de informática e suporte remoto a professores e alunos.

O melhor serviço de apoio ao cliente da indústria, com uma pontuação líquida de 93 de promotor (NPS).

Entre em contato conosco para mais informações ou iniciar uma avaliação gratuita hoje mesmo.

