Asheville High School maakt Computer Animatie en Game Design lessen op afstand mogelijk
Remote access tot schoolcomputers biedt onverwachte voordelen voor studenten
In één oogopslag
Asheville High School, onderdeel van het Asheville (North Carolina) City Schools district, reageerde op de sluiting van haar computerlokalen vanwege de pandemie door Career and Technical Education (CTE) studenten op afstand toegang te geven tot schoolcomputers, zodat ze de software konden gebruiken die nodig was voor hun lessen in computeranimatie en game arts.
Van Asheville High School
Splashtop voorziet perfect in onze behoefte. "We kunnen het volledige curriculum voor de animatie en game arts programma's doen, dankzij de lessen die al voor de pandemie waren ontwikkeld."
Kathryn B., Teacher
DE UITDAGING: PANDEMIE STOPT FYSIEKE TOEGANG TOT COMPUTERLABS
Kathryn Bradley geeft les in computeranimatie en game arts op de Asheville High School, twee CTE keuzevakken die leerlingen kunnen volgen. Bradley's klas bereidt studenten voor op carrières in tv- en filmproductie, reclame, gamedesign, architectuur en meer.
Studenten gebruiken de Mac workstations in de computerlokalen van de school om de software te draaien die ze nodig hebben voor deze lessen, waaronder Adobe Creative Suite, Blender en Unity en andere programma's voor 3D computer graphics, animatie, video en spelontwerp.
Toegang tot deze softwareprogramma's is essentieel voor Bradley's lessen, dus toen COVID-19 de campus sloot, hadden de studenten geen toegang tot de software die ze nodig hadden om hun leerervaring voort te zetten.
"Toen we door de pandemie voor het eerst de toegang tot de computerlokalen moesten sluiten, was dat verschrikkelijk," zegt Bradley.
DE OPLOSSING: SPLASHTOP BIEDT EXTERNE COMPUTERTOEGANG
De Asheville High School zocht naar een manier om de leerlingen toegang te geven tot de door de school beschikbaar gestelde middelen die ze nodig hadden, en zocht naar een oplossing waarmee de leerlingen thuis vanaf hun eigen apparaten toegang konden krijgen tot de computers in het schoollokaal.
Asheville High School besloot Splashtop for remote labs in te zetten voor de CTE-lessen van Kathryn Bradley. Met Splashtop kunnen studenten op afstand vanaf hun eigen computers, tablets en Chromebook-apparaten schoolcomputers benaderen en bedienen.
Tijdens de krachtige remote verbindingen (die 4k streaming bieden) kunnen studenten het scherm van de schoolcomputer in real time zien. Ze kunnen hem op afstand bedienen en alle software gebruiken, net alsof ze in het lokaal zitten.
"Splashtop vult onze behoefte perfect in," zegt Bradley. "We kunnen het volledige curriculum voor de animatie en game arts programma's doen, dankzij de lessen die al voor de pandemie waren ontwikkeld."
Resultaten: Remote access verbetert de betrokkenheid van studenten 24/7
Een onverwacht voordeel van Splashtop for remote labs is dat studenten nu ook buiten de lesuren toegang hebben tot de Macs in het lab. Ze kunnen op elk moment en overal op afstand toegang krijgen tot het lab.
“Het is een groot voordeel dat studenten de animatie- en gamedesign-software kunnen gebruiken wanneer ze maar willen, zelfs om 2 uur 's nachts, als ze in hun slaapkamer een koude pizza naar binnen werken.", aldus Bradley
De extra toegang geeft studenten meer tijd om de software te gebruiken die ze nodig hebben en helpt hen verantwoordelijker te worden voor hun tijd en studieverplichtingen.
"Het is moeilijk om dat soort verantwoordelijkheid bij te brengen, maar de meer vloeiende toegang tot de software op de campus bleek dat proces voor veel van onze studenten te versnellen," vertelde ze.
BONUS: HET SUCCES VAN TOEGANG OP AFSTAND REIKT VERDER DAN HET EERSTE GEBRUIK
Na het succes van Splashtop software in de animatie en game arts programma's, onderzoekt Asheville High School uitbreiding naar andere lesprogramma's. De technische afdeling is bijvoorbeeld geïnteresseerd in het gebruik van Splashtop voor robotica lessen, en de Adobe Digital Design leraar is het er ook al mee bezig!
Details
Over Asheville High School
Op Asheville High School, een van de 10 scholen in het Asheville City Schools-district met 4.400 leerlingen, studeerde van alle leerlingen uit de klas van 2017 88% af. Deze school heeft als missie om "alle leerlingen op te leiden tot productief burgerschap, levenslang leren en persoonlijke voldoening."
Naar schatting een kwart van de ongeveer 1200 leerlingen van de Asheville High School volgt tijdens hun schooltijd minstens één les in de afdeling Carrière en Technisch Onderwijs (CTE).
Over Splashtop For Remote Labs
Gebruikers hebben toegang tot Windows, Mac en Linux computers vanaf elk ander Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaatz.
Gebruikers kunnen eenvoudig op afstand schoolcomputers bedienen, via snelle verbindingen (streaming in 4k) met HD kwaliteit en geluid.
Topfuncties om productief te blijven, waaronder bestandsoverdracht via drag-and-drop, afdrukken op afstand, ontwaken op afstand, herstarten op afstand, chatten en meer.
Plan machtigingen voor externe toegang zodat studenten toegang hebben tot bepaalde labcomputers tijdens geplande tijdvakken.
Krijg de beste remote accessfuncties, waaronder bestandsoverdracht via drag-and-drop, afdrukken op afstand, ontwaken op afstand, herstarten op afstand, chatten en meer.
Bespaar tot 80% of meer wanneer u Splashtop kiest boven andere duurdere producten voor remote access.
Meer informatie over Splashtop voor labs op afstand of Neem contact met ons op om het gratis te proberen.