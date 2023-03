Splashtop maakt remote access tot Adobe Creative Cloud-videosoftware mogelijk

Splashtop biedt gebruikers van Adobe Creative cloud video- en audioproducten krachtige toegang op afstand tot hun werkstations, zodat ze thuis kunnen werken.

SAN JOSE, Californië, 30 juli 2020 - Splashtop Inc., een leider in oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand, heeft aangekondigd dat het lid is geworden van de Adobe® Exchange Developer community. Het bedrijf biedt oplossingen waarmee gebruikers op afstand direct en in real-time toegang hebben tot Adobe Creative Cloud® desktopapplicaties vanaf elk apparaat, zodat ze niet meer naar kantoor hoeven om krachtige computers en geavanceerde digitale video- en audiosoftware te gebruiken.

Een superieure ervaring in toegang op afstand voor Adobe-gebruikers

“Creatieven in media, entertainment, architectuur en andere industrieën willen hoogwaardige externe toegang tot hun Adobe video- en audioproducten. Maar het is niet praktisch om een robuuste computeropstelling in ieders huis te hebben en de trage externe verbindingen schaden de productiviteit ”, aldus Splashtop CEO Mark Lee. "Door onze samenwerking met Adobe stellen we gebruikers in staat om de kracht van high-end computers en Creative Cloud video-apps op afstand te gebruiken, in realtime, met behulp van Splashtop-software voor externe toegang."

Met Splashtop krijgen gebruikers high-performance remote sessies die zelfs UltraHD/4K met lage latency kunnen streamen. Splashtop levert superieure prestaties door zijn codeer- en decoderingsengine te optimaliseren om te profiteren van de nieuwste hardwareversnelling van Intel, NVIDIA en AMD. Daarmee heeft Splashtop de prestaties van toegang op afstand naar een hoger niveau getild en het CPU-gebruik met meer dan 50 procent verminderd, waardoor meer verwerkingsruimte beschikbaar is voor toepassingen als Adobe Premiere Pro®, After Effects®, Character Animator en Adobe Audition®. Gebruikers hebben toegang tot deze applicaties die op hun Windows en Mac werkstations staan, vanaf elke computer of mobiel apparaat. Splashtop biedt ook ondersteuning voor meerdere monitoren, zodat gebruikers op afstand meerdere monitoren tegelijk kunnen bekijken en streamen. Gebruikers kunnen op afstand video's bewerken, VFX maken, 3D ontwerpen tekenen, animaties maken, spellen ontwikkelen, bestanden renderen en nog veel meer alsof ze achter de computer op afstand zitten.

Splashtop biedt implementatie via de cloud en ter plaatste en voldoet aan verschillende niveaus van beveiligings- en compliancevereisten. Multi-factor authenticatie, apparaatverificatie en TLS / SSL-codering zijn ingebouwd voor veilige externe toegang. Ook beschikbaar is SSO-mogelijkheid (eenmalige aanmelding) met integratie met ADFS, Azure AD, JumpCloud, Okta, OneLogin, Workspace ONE en TrustLogin om wachtwoordbeheer voor zowel IT-teams als gebruikers te verbeteren en te vereenvoudigen.

"Sinds het begin van de pandemie zoeken onze klanten naar manieren waarop ze vanuit huis toegang kunnen krijgen tot Adobe video- en audiotoepassingen op hun Windows- en Mac-werkstations", zegt Sue Skidmore, hoofd partnerrelaties bij Adobe Video. “Met Splashtop kunnen Adobe-klanten hun pc's, Android-, iOS- en Chromebook-apparaten veilig gebruiken om productief te werken, weg van hun kantoor. Splashtop heeft ook een optie om ter plaatse in te zetten en sommige klanten geven daar de voorkeur aan. ”

Bezoek Splashtop op Adobe Video & Audio Partner Finder.

Cloud- en lokale oplossingen voor Toegang op Afstand

Splashtop Business Access biedt de voordeligste remote accessoplossingen voor individuen, teams en organisaties. Gebruikers kunnen elke Windows-, Mac- of Linux-computer direct op afstand bedienen vanaf elke computer, tablet of mobiel apparaat. Het biedt een robuuste set functies tijdens sessies, waaronder ondersteuning voor meerdere monitoren, bestandsoverdracht, printen op afstand, chatten en meer. SSO/Active Directory-integratie is beschikbaar voor ondernemingen. Vanaf €4.58 per maand zijn volumekortingen beschikbaar.

Er is een gratis proefversie voor Splashtop Business Access beschikbaar.

Neem contact op met Splashtop voor een bedrijfsoplossing of een oplossing voor externe toegang op locatie.

Over Splashtop

Gevestigd in Silicon Valley, Splashtop Inc. levert de beste waarde en de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand voor zakelijke professionals, MSP's, IT-afdelingen en helpdesks. Splashtop is een populair alternatief voor VPN/RDP, VNC, RD Gateway, en andere software voor toegang op afstand. Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten wereldwijd van Splashtop producten.