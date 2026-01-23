Beveiligingsrisico's van een VPN

Sinds de oprichting van het World Wide Web in de jaren tachtig delen mensen via internet nieuwe informatie met anderen. Niet al deze informatie of gegevens zijn met goede bedoelingen gemaakt. Een deel ervan kan uw apparaten beschadigen en de veiligheid van de informatie op uw computer beïnvloeden.
Veel websurfers gebruiken een VPN-tool om op afstand toegang te krijgen tot gegevens, netwerken en applicaties.
Wat is een VPN?
Een virtual private network (VPN) is een tool waarmee internetgebruikers hun verkeer kunnen coderen en omleiden voordat ze verbinding maken met een andere website, netwerk of dienst. Dit kan helpen bepaalde geografische beperkingen te omzeilen, openbare wifi-activiteiten te beschermen tegen het bekijken van uw geschiedenis en uw IP-adres te verbergen.
VPN's worden ook gebruikt als een manier om onderweg toegang te krijgen tot een specifiek netwerk. Veel bedrijven gebruiken een VPN om werken op afstand mogelijk te maken, zodat werknemers onderweg nog steeds op een beveiligd netwerk kunnen werken.
De veiligheidsrisico’s van een VPN
Hoewel VPN's nuttig zijn en werknemers meer flexibiliteit bieden om overal te kunnen werken, zijn ze niet de veiligste oplossing. Hier zijn enkele kwetsbaarheden die VPN's hebben wanneer ze worden gebruikt voor remote access.
VPN's kunnen geen authenticatiebeleid afdwingen
Een van de grootste nadelen van een VPN is hoe snel iemand toegang kan krijgen als hij de inloggegevens voor de VPN van een gebruiker heeft bemachtigd. Voor toegang tot het volledige netwerk van uw bedrijf, hoeft een crimineel alleen maar de inloggegevens van de VPN van een medewerker te bemachtigen.
Cybercriminelen richten zich steeds vaker op teams die VPN's gebruiken. Cybercriminelen gebruiken VPN-bugs om een netwerk te infiltreren, of richten zich via phishing-pogingen op teamleden om hun VPN-inloggegevens te ontfutselen.
VPN's kunnen verbinding maken vanaf elk apparaat, zelfs als dat apparaat gecorrumpeerd is
Als u verbinding wilt maken met een specifiek netwerk, kunt u vanaf elk apparaat verbinding maken, dus ook vanaf een mogelijk kwetsbaar apparaat. Wanneer u via een VPN verbinding maakt met een ander netwerk, worden uw gegevens heen en weer overgedragen tussen de twee apparaten, wat betekent dat datalekken en potentiële virussen dit ook kunnen doen, zeker via een VPN.
VPN's zijn alles of niets-systemen
Er is niet “een beetje toegang” beschikbaar met VPN's: u heeft toegang tot een netwerk, of u heeft geen toegang. Dit maakt het inrichten van toegang alleen voor bepaalde mensen lastig. Stel dat u bijvoorbeeld wilt dat een externe freelancer op uw netwerk werkt, maar dan slechts aan bepaald deel daarvan. Als u via een VPN toegang verleent aan derden, betekent dit dat toegang verleent tot uw hele netwerk.
VPN-onderhoud kan een uitdaging zijn
Niet alle VPN-tools bieden administratieve mogelijkheden voor een IT-team om de software op honderden apparaten te helpen beheren. Als uw team besluit een VPN te gebruiken voor toegang tot uw netwerk, moeten ze elk apparaat afzonderlijk handmatig updaten, wat bijzonder omslachtig en moeilijk is.
Dit introduceert ook een extra risicolaag voor het proces: de mislukte installatie van de VPN op slechts één apparaat, kan een extra kwetsbaarheid voor het hele netwerk van uw bedrijf veroorzaken.
Hoe u VPN-securityrisico's kunt bestrijden
Voor wanneer uw team VPN's gebruikt, zijn hier enkele strategieën die u kunt gebruiken om u te beschermen tegen securityrisico's.
Kies voor een Zero-Trust-securityframework
Een zero-trust securityframework is een securitymethodologie die ervan uitgaat dat elke afzonderlijke gebruiker een bedreiging vormt. Mensen moeten meerdere verificatieniveaus doorlopen om toegang te krijgen tot een specifiek gedeelte met data.
Dit kan in combinatie met VPN's worden gebruikt om de algemene infrastructuur van uw beveiliging te versterken, maar dit minimaliseert de bestaande problemen die VPN's al hebben niet. In plaats daarvan voegt het een securitylaag toe aan de VPN, maar als iemand de VPN passeert, zullen de problemen blijven bestaan.
Voeg extra securityfuncties toe aan een VPN
U kunt extra securitylagen toevoegen aan de kwetsbaarheden van VPN's, zoals het gebruik van antivirussoftware, meervoudige authenticatie en ondersteuning voor apparaatauthenticatie. Dit is wel weer extra werk uw IT-manager, het vereist voortdurend onderhoud en kan duur zijn voor alle afzonderlijke tools. Het beheren en laten samenwerken van deze meerdere tools kan lastig en tijdrovend zijn voor IT-teams.
Het vinden van tools die elke afzonderlijke kwetsbaarheid van VPN's dekken, vereist veel werk en ervaring, dus deze oplossing is niet bepaald makkelijk schaalbaar voor kleinere teams.
Waarom deze strategieën de VPN-kwetsbaarheden nog steeds niet kunnen voorkomen
Het implementeren van een zero-trust-beleid en het toevoegen van antivirussoftware is nuttig, maar lost het inherente probleem niet op: dit zijn oplossingen die de kwetsbaarheden van VPN's voorkomen. Beschouw deze oplossingen als een pleister op de wond. Het zijn oplossingen die kunnen helpen voorkomen dat er slechte dingen in een wond terechtkomen, maar het zou beter zijn als de wond helemaal zou genezen.
In plaats van aanvullende tools te vinden om de kwetsbaarheden van een VPN te bestrijden, zou u in plaats daarvan moeten kijken naar oplossingen die deze problemen helemaal niet hebben. Als u op zoek bent naar manieren waarop uw werknemers toch op afstand toegang kunnen krijgen tot uw netwerk, overweeg dan om eens naar remote access-software te kijken.
Gebruik remote access-software in plaats van een VPN
Omzeil het gebruik van VPN's volledig en gebruik in plaats daarvan remote access-software voor werken op afstand. Remote access-software werkt iets anders dan een VPN: in plaats van rechtstreeks verbinding te maken met een server, wordt een lokale computer gebruikt als controller voor een externe computer. Dit maakt remote access-software en RDP's sterke alternatieven voor VPN's. Remote access-software zorgt ervoor dat alle gegevens en informatie binnen uw netwerk en op dat externe apparaat blijven.
Medewerkers die op afstand werken, kunnen hun kantoorcomputers op afstand bedienen alsof ze echt achter die computer zitten. Ze hebben toegang tot alle bestanden en applicaties op die externe computer, zodat ze onderweg effectief kunnen werken en de securityproblemen van VPN's worden geëlimineerd.
Remote access-software biedt uw IT-team ook meer controle en beheer over meerdere apparaten. Ze kunnen bepalen welke gebruikers en apparaten toegang hebben tot welke bedrijfscomputers. Ze kunnen de remote access-software ook gebruiken om werknemers te helpen problemen op hun devices met slechts een paar klikken op te lossen.
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