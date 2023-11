Waarom TrustRadius-gebruikers vertrouwen op de beveiligingsfuncties van Splashtop

In het huidige digitale tijdperk kan het belang van robuuste beveiliging van externe toegang niet worden onderschat. Bij Splashtop is het altijd ons doel geweest om een veilig en naadloos platform aan te bieden. De bevestiging van deze toewijding blijkt duidelijk uit de talrijke positieve recensies op TrustRadius. Deze beoordelingen benadrukken regelmatig onze geavanceerde beveiligingsfuncties en de gemoedsrust die ze met zich meebrengen.

Een van de recensenten benadrukte de geloofwaardigheid van Splashtop door op te merken: "Splashtop wordt vertrouwd door grote spelers op veiligheidsgebied." Dit vertrouwen is niet van de ene op de andere dag verdiend; het is een bewijs van onze jarenlange toegewijde inspanningen om onze veiligheidsmaatregelen te versterken. Een andere gebruiker erkende het uitgebreide ontwerp van het platform en zei : “Ik heb alleen maar veilige toegang op afstand ervaren. Het is een zegen voor mijn bedrijf geweest."

Dergelijke feedback weerspiegelt niet alleen de betrouwbaarheid van onze infrastructuur, maar benadrukt ook het gemak waarmee organisaties onze oplossingen kunnen integreren en ervan kunnen profiteren.

In dit artikel onderzoeken we deze complimenten en werpen we een licht op de belangrijkste beveiligingselementen die Splashtop onderscheiden in de branche. Ga met ons mee terwijl we decoderen waarom de beveiliging van Splashtop zo vertrouwd is.

Een veiliger alternatief voor VPN's

VPN's zijn lange tijd de beste oplossing geweest voor externe toegang. Nu de behoefte aan robuustere en gespecialiseerde beveiligingsfuncties is toegenomen, onderzoeken veel gebruikers alternatieven. Splashtop is naar voren gekomen als een voorkeurskeuze voor degenen die prioriteit geven aan beveiliging. Eén gebruiker merkte op: het is veiliger dan het gebruik van VPN en stelt werknemers in staat hun eigen apparaten te gebruiken om toegang te krijgen tot het netwerk."

Een andere recensent zei: "Ik vervang VPN door externe toegang van Splashtop. Hierdoor kunnen mijn klanten elk van hun favoriete persoonlijke apparaten gebruiken en tegelijkertijd hun beveiligingspositie vergroten." Dit sentiment toont een overgang van traditionele VPN-opstellingen naar modernere oplossingen zoals Splashtop.

Een derde feedback herhaalt: "We hebben een strikt geen-VPN-beleid en hebben andere producten voor externe toegang geprobeerd. Splashtop [Enterprise] doorstaat alle beveiligingstests en heeft altijd de juiste persoon geverifieerd. We monitoren het netwerkverkeer en de codering is robuust."

Kortom, Splashtop biedt een superieur en veilig alternatief voor traditionele VPN's, zoals blijkt uit de getuigenissen van gebruikers. De infrastructuur voldoet aan de moderne beveiligingseisen, waardoor het een topkeuze is voor organisaties die prioriteit geven aan veilige toegang op afstand.

Tweefactorauthenticatie (2FA)

Tweefactorauthenticatie (2FA) biedt een extra beveiligingslaag doordat gebruikers hun identiteit moeten bevestigen met behulp van twee verschillende vormen van verificatie. Splashtop erkent het belang van deze functie en heeft deze ijverig in zijn service opgenomen, waarbij gebruikers lovende kritieken kregen.

Eén gebruiker benadrukte specifiek het belang van 2FA en merkte op: "Ik ben altijd bezorgd geweest over de veiligheid van tools voor externe toegang, maar met de tweefactorauthenticatie van Splashtop voel ik me veel meer op mijn gemak." Een andere gebruiker herhaalde een soortgelijk gevoel en zei : "De tweefactorauthenticatie geeft mij het vertrouwen om mijn team op afstand toegang te geven tot onze systemen zonder me voortdurend zorgen te hoeven maken over mogelijke inbreuken."

Een derde recensent merkte op: “De toevoeging van multi-factor authenticatie is een leuke feature. Het feit dat je twee logins hebt om toegang te krijgen tot een pc is geweldig. ” Last but not least is deze gebruiker van mening dat de tweefactorauthenticatie van Splashtop superieur is aan Microsoft: "De 2FA is minstens zo goed als die van Microsoft, zo niet beter."

Door de integratie van 2FA blijft Splashtop prioriteit geven aan de veiligheid van zijn gebruikers, en zorgt ervoor dat zelfs als de primaire inloggegevens in verkeerde handen vallen, er een secundaire verdedigingslinie robuust aanwezig is.

Gebruiksgemak zonder de veiligheid in gevaar te brengen

In het huidige digitale tijdperk is het vinden van een evenwicht tussen bruikbaarheid en veiligheid cruciaal. Veel platforms geven prioriteit aan het ene ten koste van het andere, wat leidt tot omslachtige interfaces of kwetsbare systemen. Splashtop valt echter op door een naadloze mix van beide aan te bieden.

Gebruikers hebben consequent het intuïtieve ontwerp van Splashtop geprezen, dat niet bezuinigt op de beveiliging. Eén gebruiker vatte dit sentiment perfect samen en zei: "Lage kosten, eenvoud voor de installatie door de eindgebruiker en een duidelijke, gemakkelijke gebruikersinterface zijn de kenmerken die voor mij opvallen."

Een andere gebruiker merkte op: ""We gebruiken Splashtop voor externe toegang voor gebruikers. Het is een gemakkelijke, veilige en goedkope manier om werknemers toegang te geven van buiten het kantoor." Dit feedback is een bewijs van Splashtop's toewijding om een product te leveren dat niet alleen gemakkelijk te navigeren is voor eindgebruikers, maar ook versterkt met robuuste beveiligingsmaatregelen.

Door dit evenwicht te bereiken, zorgt Splashtop ervoor dat zijn gebruikers met vertrouwen op afstand toegang kunnen krijgen tot hun systemen zonder de ontmoedigende complexiteit die vaak gepaard gaat met veilige platforms.

Probeer Splashtop gratis

Splashtop's toewijding aan robuuste beveiligingsfuncties blijft niet onopgemerkt. Over een spectrum van gebruikers en industrieën is de consensus duidelijk: Splashtop maakt zijn belofte waar om een veilige oplossing voor externe toegang te bieden. "Sterke beveiliging, vooral omdat tweefactorauthenticatie voor alle gebruikers is ingeschakeld. Geen problemen met hacks en eenvoudig te beheren gebruikers." commentaar van één gebruiker, waarbij de naadloze integratie van robuuste beveiligingsmaatregelen wordt benadrukt zonder de gebruikerservaring in gevaar te brengen.

Een andere gebruiker benadrukt hun onvoorwaardelijke vertrouwen in de software en zegt : "Ik heb het volste vertrouwen in Splashtop. Ik heb het gevoel dat u grote trots en stappen onderneemt om uw klanten de ondersteuning, beveiliging en diensten te bieden die we nodig hebben." Deze getuigenissen vormen, samen met talloze andere, een bewijs van de niet-aflatende focus van de software om ervoor te zorgen dat gebruikersgegevens worden beschermd en verbindingen veilig blijven.

In het huidige digitale landschap, waar veiligheidsbedreigingen alomtegenwoordig zijn, is het voor velen geruststellend dat Splashtop prioriteiten blijft stellen en eersteklas beveiligingsmaatregelen blijft leveren. De recensies op TrustRadius spreken voor zich: gebruikers vertrouwen Splashtop niet alleen vanwege de functionaliteit, maar ook vanwege de gemoedsrust die het biedt.

Voor degenen die nieuwsgierig zijn om dieper te duiken: duizenden uitzonderlijke recensies over Splashtop zijn direct beschikbaar op TrustRadius voor uw inzage. Ervaar uit de eerste hand wat velen zijn gaan prijzen. Lees meer over de beveiligingsfuncties van Splashtop en start vandaag nog uw gratis proefperiode !