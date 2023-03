Unreal Engine Externe Desktop - Werk vanuit huis met Splashtop

Dit is hoe je Unreal Engine via Splashtop remote access software kunt gebruiken om op afstand te werken. Geniet van 4K streaming en realtime verbindingen. Probeer het gratis!

De Unreal Engine is een van de krachtigste platforms voor ontwikkelaars van videospellen. Veel van 's werelds populairste spellen zijn ontwikkeld met de Unreal Engine.

Ontwikkelaars en ontwerpers kunnen geweldige dingen maken met de Unreal Engine. Maar wat gebeurt er als u geen toegang heeft tot uw kantoorwerkplek om Unreal Engine te gebruiken? Je hebt tenslotte een krachtige computer nodig om het maximale uit het platform te halen. En zoals we allemaal hebben geleerd tijdens de COVID-19-pandemie, is het belangrijk om de beste manier te vinden om zo productief mogelijk thuis of onderweg te werken.

Er zijn veel remote desktop tools en VPN oplossingen die gemaakt zijn om je toegang te geven tot je computerbronnen op kantoor om op afstand te werken. Maar welke oplossing is het beste voor wie Unreal Engine wil besturen via een remote desktop verbinding?

Het antwoord is Splashtop.

Waarom Splashtop gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot Unreal Engine?

Met Splashtop krijg je een goed presterende en zeer veilige remote desktop oplossing tegen de beste prijs. Je kunt je computer op afstand bedienen vanaf elk ander apparaat en overal ter wereld. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van het gebruik van Splashtop om op afstand toegang te krijgen tot Unreal Engine:

Platformoverschrijdende ondersteuning

Je geniet van snelle externe bureaubladverbindingen met je Windows en Mac computers vanaf elk ander Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat. Dit betekent dat je op afstand kunt werken met elk van je persoonlijke apparaten en toch toegang hebt tot Unreal Engine.

Krachtige remote verbindingen

Niets belemmert uw productiviteit tijdens het werken op afstand meer dan een hoge latentie. Gelukkig hebt u op afstand toegang tot uw krachtige werkplek en voelt u zich alsof u er recht voor zit dankzij de hoogwaardige externe verbindingen van Splashtop. Geniet van 4K-streaming met 40 frames per seconde en iMac Pro Retina 5K-streaming, allemaal met een lage latentie.

Je kunt ook de instellingen van Splashtop fijn afstellen voor optimale prestaties.

Topfuncties voor thuiswerken

Splashtop is meer dan een hulpmiddel voor toegang op afstand. Je kunt productiever werken met functies als ondersteuning voor meerdere monitoren, bestandsoverdracht via slepen en neerzetten, op afstand wakker worden via LAN, sessie-opname en meer.

Toonaangevende beveiliging

U kunt er gerust op zijn dat uw computers en uw gegevens veilig zijn. De beveiligde infrastructuur van Splashtop zorgt ervoor dat uw externe verbindingen veilig zijn. U krijgt ook de beste beveiligingsfuncties, waaronder tweefactorauthenticatie, apparaatverificatie en meer. Bepaalde Splashtop-pakketten bevatten ook Eenmalige Aanmelding (SSO) voor gecentraliseerde authenticatie.

Sneller en veiliger dan VPN's

Als u overweegt een VPN te gebruiken, denk dan nog eens goed na. VPN's zijn notoir traag, vooral bij toegang tot resource-intensieve applicaties. Bovendien zijn VPN's onveilig en kunnen ze u kwetsbaar maken voor bedreigingen. Daarom is Splashtop het betere alternatief voor VPN.

Probeer Splashtop gratis

Splashtop biedt oplossingen voor individuele gebruikers, kleine teams en zelfs hele organisaties. Bekijk alle externe desktop pakketten voor thuiswerken en ga nu aan de slag met uw eigen gratis proefperiode om het zelf uit te testen! Er is geen creditcard of verplichting vereist om uw gratis proefperiode te starten.

