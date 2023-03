De beste software voor telewerken

Ontdek waarom Splashtop software voor computer toegang op afstand het beste hulpmiddel is voor individuen en teams die willen telewerken. Probeer het gratis.

Het is nog niet zo lang geleden dat telewerken alleen was weggelegd voor de hardwerkende strijders of de weinigen die de luxe hadden om thuis te werken. Maar nu vinden mensen in alle functies en beroepen het nodig om ergens anders dan op kantoor te werken.

Met de beschikbaarheid van breedband internet op meer plaatsen en betaalbare laptops, tablets en mobiele apparaten is telewerken praktisch voor bijna iedereen die zijn werk op een computer doet.

Voor veel beroepen is er echter nog een belangrijke belemmering voor telewerken. Veel professionals gebruiken bedrijfseigen software die ze alleen op hun kantoorcomputers kunnen gebruiken. Toepassingen als videobewerkingsprogramma's, 3D-modellering en grafisch ontwerp vergen ook veel middelen, zodat de meeste mensen ze niet op hun persoonlijke apparaten kunnen gebruiken.

Deze werkende professionals hebben een manier nodig om op afstand toegang te krijgen tot hun kantoormiddelen.

In het verleden waren VPN's (Virtual Private Networks) de enige mogelijkheid om toegang te krijgen tot deze systemen. Maar VPN's zijn notoir onbetrouwbaar, moeilijk in te stellen en vaak niet veilig.

Met Splashtop software voor toegang tot computers op afstand is telewerken sneller, gemakkelijker, betrouwbaarder en veiliger dan ooit.

In plaats van de beperkingen van een VPN kun je Splashtop instellen om op elk moment vanaf elk ander apparaat op afstand toegang te krijgen tot je Windows PC, Mac of Linux computers. En omdat Splashtop cross-platform is, kun je telewerken vanaf een ander Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat.

Instellen is een koud kunstje. Zodra je klaar bent, kun je de Splashtop Business App openen op elk van je persoonlijke apparaten, de lijst zien van externe computers waartoe je toegang hebt, en de verbinding op afstand starten met slechts één klik!

Ten slotte is telewerken gemakkelijk en probleemloos. Je kunt Splashtop gebruiken om het gevoel te krijgen dat je vlak voor je werkcomputer zit.

Je hoeft je ook geen zorgen te maken over de beveiliging. Splashtop dekt je met meerdere beschermingsniveaus, waaronder apparaatverificatie, twee-factor verificatie en 256-bit AES encryptie.

Ontdek waarom Splashtop Business Toegang de beste telewerksoftware is die beschikbaar is, aangezien u toegang hebt tot uw werkcomputers en deze vanaf elk ander apparaat overal kunt bedienen. Meld u vandaag nog aan voor uw gratis proefperiode en sluit u aan bij meer dan 30 miljoen gebruikers en meer dan 200.000 zakelijk telewerken met Splashtop.

