Universitaire IT-teams beheren grote aantallen apparaten die in bezit zijn van de universiteit of zijn ingeschreven bij de universiteit. Zelfs met beheertools in plaats, loopt het opruimen van kwetsbaarheden nog steeds stuk op dezelfde punten: onvolledige softwarezichtbaarheid, inconsistente patching van derden, en zwakke verificatie wanneer apparaten op afstand zijn of onderhoudsvensters krap zijn.
Deze gids beschrijft een operationele workflow voor kwetsbaarheidsbeheer voor beheerde endpoints op de campus en laat vervolgens zien hoe Splashtop AEM teams kan helpen bij het standaardiseren van patching, verificatie en rapportage over afdelingen heen.
Wat maakt kwetsbaarheidsbeheer moeilijk voor door universiteiten beheerde eindpunten?
Kwetsbaarheidsbeheer op universiteiten kan om verschillende redenen uitdagend zijn, en het grote aantal apparaten is nog maar het begin. Universiteiten hebben vaak gedecentraliseerde IT-teams die apparaten moeten beheren over gedeelde werkstations, klaslokalen en laboratoria, terwijl individuele afdelingen hun eigen softwarepakketten onderhouden. Dit omvat:
Laptops voor faculteit en personeel.
Afdeling-beheerde eindpunten met gedeelde standaarden.
Computerlabs en gedeelde werkstations.
Afgelegen of hybride eindpunten die niet regelmatig op de campus verbinden.
Daarnaast hebben IT-teams vaak maar een beperkt onderhoudsvenster voordat de eindpunten weer nodig zijn. Ze moeten voortdurend kwetsbaarheden identificeren, prioriteren, patchen en verifiëren op endpoint-apparaten, besturingssystemen en applicaties, allemaal zonder de studenten of faculteit te onderbreken.
Wat Moet de IT-Universiteit Volgen om een Kwetsbaarheidsbaseline op te Stellen?
Hoewel het beheren van kwetsbaarheden aan een universiteit lastig kan zijn, is het een uitdaging die IT-teams kunnen overwinnen met een beetje voorbereiding en de juiste tools. Dit vereist enkele stappen, maar het begint allemaal met weten wat je moet volgen.
Stel een inventaris samen die actie ondersteunt
Eerst moet je een inventaris opbouwen, niet alleen van je apparaten, maar van alles wat erop staat, hun patchstatussen, en meer. Deze inventaris wordt de bron van waarheid voor kwetsbaarheidstriangulatie, patchdoelgerichtheid en verificatie. Als je inventaris verouderd is, zal je patchrapportage dat ook zijn.
Je inventaris moet het volgende bijhouden:
Groep apparaat-eigenaars (bijv. personeel, faculteit, lab of kiosk) en de afdeling waartoe het behoort.
Huidige OS-versie en updatekanaal.
Geïnstalleerde software-inventaris, inclusief versiedata.
Laatste check-in en verbindingssignaal.
Lokaal beheerdersstatus of privilege-indicatoren (indien beschikbaar).
De patchring of implementatiegroep waaraan het apparaat is toegewezen tijdens patchuitrol.
Identificeer eerst de hoogrisico softwarecategorieën
Risicoprioritering is ook essentieel, dus je inventaris moet informatie bevatten over de software met het hoogste risico. Deze moeten worden geprioriteerd op basis van potentiële schade, bestaande kwetsbaarheden en de kritische mate voor dagelijkse operaties, waarbij de ernstigste risico's de meeste aandacht krijgen tijdens het kwetsbaarhedenbeheer.
Softwarecategorieën omvatten browsers, documentlezers, productiviteitssuites, hulpmiddelen voor externe samenwerking en conferenties, stuurprogramma's, en meer. Elke universiteit zal verschillende behoeften en prioriteiten hebben, dus het is aan de individuele teams om te bepalen welke categorieën te prioriteren.
Hoe moeten universiteits-IT kwetsbaarheden over eindpunten en apps prioriteren?
Natuurlijk is het prioriteren van bedreigingen makkelijker gezegd dan gedaan. Het is ook essentieel als je meetbare risicoreductie wilt zonder te verdrinken in volume. Een praktische manier om consistent te blijven, is door kwetsbaarheden te groeperen op hoe snel ze actie nodig hebben:
Onmiddellijk patchen: kwetsbaarheden die actief worden uitgebuit, of kritieke problemen in veelgebruikte software.
Patch Deze Week: Kritieke kwetsbaarheden die zeer wijdverbreid zijn, of problemen in categorieën met grote impact, zoals browsers en VPN-clients.
Patch Deze Cyclus: Matige kwetsbaarheden met brede aanwezigheid en laag implementatierisico.
Schema: Lage ernst, lage prevalentie kwetsbaarheden, of problemen met afhankelijkheden die gepland onderhoud vereisen.
Er zullen momenten zijn waarop meerdere kwetsbaarheden hoge prioriteit krijgen. In deze gevallen, wanneer alles urgent lijkt, overweeg deze factoren voor beslissingen:
Blootstelling: Overweeg de activa die risico lopen en hoe veel ze een aanvaller kunnen blootstellen, zoals paden met verhoogde privileges. Hoe meer er op het spel staat, hoe hoger de prioriteit zou moeten zijn.
Kritikaliteit van activa: Niet alle middelen zijn even kritisch. Overweeg de risico's voor activa, zoals administratieve systemen teams, onderzoekslaboratoria, en registrator-gerelateerde eindpunten, en welke je eerst wilt beschermen.
Voorkomen: Hoeveel endpoints zijn beïnvloed? Richt je prioriteiten op de kwetsbaarheden die de meeste systemen zullen beïnvloeden.
Patchbetrouwbaarheidsrisico: Sommige patches hebben problemen, zoals bekende installatiefouten of problemen met app-compatibiliteit. In deze gevallen is het prima om ze aan de onderkant van je hoge prioriteiten te plaatsen, zodat je je eerst kunt concentreren op meer betrouwbare beveiligingsupdates.
Op de schaal van een universiteit faalt deze workflow vaak wanneer teams softwareversies niet kunnen zien, geautomatiseerde patching van derden missen, of geen verificatie van remediëring kunnen uitvoeren per afdeling en ring.
Wat is de beste werkstroom voor patch-implementatie voor universiteits-IT-teams?
Zodra je je prioriteiten hebt vastgesteld, hoe kun je dan betrouwbaar patch-updates implementeren op universiteiten? Er zijn een paar stappen die IT-teams kunnen nemen om een veilige, betrouwbare patchrollout te garanderen die eindpunten up-to-date houdt zonder onderbrekingen en binnen een vastgesteld tijdsbestek.
Gebruik een ringgebaseerd implementatiemodel om verstoring te verminderen.
Bij het uitrollen van patches kan het proberen om elke apparaat in één keer te updaten ontwrichtend en riskant zijn. Gebruik in plaats daarvan een ringgebaseerd implementatiemodel, beginnend met een paar apparaten en vervolgens uitbreidend naar grotere groepen bij elke succesvolle implementatie. Dit maakt de uitrol van updates mogelijk zonder verstoring van laboratoria, onderzoek of onderwijsschema's, terwijl ervoor gezorgd wordt dat elke patch succesvol is geïnstalleerd.
Ringuitrol in universiteiten ziet er meestal zo uit:
Pilotring: Begin met een set testapparaten die in beheer zijn van IT en een kleine groep docenten of medewerkers om ervoor te zorgen dat de initiële implementatie goed werkt.
Afdelingsring: Breid vervolgens de implementatie uit naar een of twee representatieve afdelingen en een subset van laboratoria.
Campusbrede Ring: Na de afdelingsringen, kun je een algemene uitrol starten op alle beheerde endpoints, behalve voor bepaalde apparaten.
Uitzonderingsring: Sommige apparaten hebben speciale behandeling nodig, zoals die met legacy-applicaties of onderzoeksbeperkingen. Deze dienen als laatste te worden opgeslagen, en alleen als ze geüpdatet kunnen worden. Zo niet, dan zijn mogelijk andere cybersecurity- en risicobeperkingsstappen nodig.
Standaardiseer OS- en softwarepatching van derden als één programma.
OS-patching is noodzakelijk, maar het dekt zelden de volledige blootstelling van universiteit-eindpunten. Als applicaties van derden niet met dezelfde discipline worden gepatcht, kunnen hoogrisico softwarecategorieën kwetsbaar blijven, zelfs wanneer besturingssystemen actueel zijn.
Zorg ervoor dat je een patchoplossing vindt die het volgende heeft:
Geautomatiseerde implementatie- en planningscontroles, zodat je een tijdige uitrol kunt garanderen die in lijn is met je beleid.
De mogelijkheid om updates te richten per app en versie, in plaats van algemeen 'alles bijwerken'.
Stille installaties (waar mogelijk) om onderbrekingen te minimaliseren.
Duidelijke foutmeldingsrapportage en proefgedrag om ervoor te zorgen dat patches correct worden geïnstalleerd.
De mogelijkheid om patches uit te stellen of te vertragen indien nodig, compleet met gedocumenteerde redenen en herzieningsdata.
Behandel laboratorium- en gedeelde werkstations anders.
Labs en werkstations zijn niet hetzelfde, dus ze zouden niet hetzelfde behandeld moeten worden. Universiteitslabs hebben doorgaans krachtige hulpmiddelen en vereisen zorgvuldige beheer, terwijl werkstations vaak gedeelde logins gebruiken en voor niet-academisch werk kunnen worden gebruikt.
Overweeg deze tactieken bij het patchen van lab-eindpunten:
Stem patch-windows af op lesroosters om verstoringen te minimaliseren.
Onderhoud 'gouden afbeeldingen' (hoe een volledig gepatcht en geconfigureerd eindpunt eruitziet) en werk ze regelmatig bij.
Gebruik kleinere ringen per labcluster (in plaats van campusbreed en alles tegelijk) om ervoor te zorgen dat sommige labs altijd beschikbaar blijven.
Controleer de status na patchen voordat u de toegang tot het laboratorium opnieuw opent.
Hoe verifieer je patches en sluit je de cirkel op kwetsbaarheden?
Te vaak nemen mensen aan dat patches zonder problemen worden ingezet en controleren ze dit niet. Toch is patchverificatie essentieel voor audits en IT-naleving. Houd er rekening mee dat patchverificatie zowel een technische als een operationele aangelegenheid is, omdat IT-teams ervoor moeten zorgen dat de patch succesvol is geïnstalleerd en de kwetsbaarheid adequaat is aangepakt.
Zorg ervoor dat u bij het verifiëren van patches controleert op:
Succes- en faalpercentages van patchinstallatie, gesorteerd per uitrolring.
Herscan de hoogste prioriteit kwetsbaarheden om te bevestigen dat ze volledig verholpen zijn.
Apparaten die de afgelopen dagen niet zijn ingecheckt (gebaseerd op het typische gebruik en beleid van uw omgeving).
Eindpunten die niet meer aan de normen voldoen na patchen.
Apparaten op je uitzonderingslijst, inclusief eigenaars en vervaldatums.
Welke rapportages zou universiteits-IT moeten gebruiken om vooruitgang aan te tonen en verantwoording af te leggen?
Hoewel het handhaven van cyberveiligheid essentieel is, moeten universiteits-IT-teams dit ook aantonen om IT-naleving te handhaven en hun wettelijke verplichtingen na te komen. Gelukkig is het met de juiste rapportagetools en strategieën gemakkelijk om aan te tonen hoe u patch-naleving handhaaft en eindpunten beveiligd houdt.
Er zijn een paar essentiële stappen die universiteits-IT-teams moeten nemen om patch-voortgang te bewijzen:
Bouw een Wekelijks Operationeel Dashboard
Een wekelijks dashboard helpt je bij het bijhouden van patch-implementaties en statustrends week na week. Dit moet patch-naleving per implementeringsring en afdeling omvatten, evenals de meest kritieke software die patching vereist. Zorg ervoor dat je achterstallige kwetsbaarheden bijhoudt, inclusief apparaataantallen en eigenaars, terugkerende problemen en zichtbaarheidsgaten, zodat je je kunt richten op gebieden die aandacht nodig hebben.
Stel een Maandelijkse Leiderschap Samenvatting samen
Vergeet niet de leiding op de hoogte te houden bij elke stap; maandelijkse samenvattingen zijn belangrijk om naleving aan te tonen en iedereen up-to-date te houden. Deze samenvattingen moeten trendlijnen bevatten die veranderingen in kritieke blootstellingen in de loop van de tijd laten zien (bij voorkeur dalend), het percentage van beheerde endpoints dat gedekt is, en de gemiddelde tijd voor het verhelpen van hoge-prioriteits patches.
Als er uitzonderingen zijn, moeten deze worden gedocumenteerd samen met een samenvatting van de geaccepteerde risico's. Houd deze samenvattingen kort en feitelijk; het doel is om iedereen geïnformeerd te houden.
Hoe kan Splashtop AEM universiteits-IT helpen bij het beheren van kwetsbaarheden en patchen over beheerde apparaten?
Als je behoefte hebt aan beveiligde, betrouwbare en krachtige endpoint-beveiliging en patchbeheer, dan is Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) er. Splashtop AEM stelt IT-teams in staat om verschillende en externe endpoints te beheren vanaf een enkel, gebruiksvriendelijk dashboard, inclusief geautomatiseerd patchbeheer met aanpasbare beleid per afdeling.
Gebruik Splashtop AEM om de end-to-end workflow uit te voeren
Splashtop AEM is ontworpen om IT-teams te versterken zodat zij gemakkelijk en efficiënt meerdere endpoints over apps en besturingssystemen kunnen ondersteunen. Het biedt zichtbaarheid op elk apparaat, samen met geautomatiseerde patching, dreigingsprioritering, patchverificatie en rapportage. Dit omvat:
Zichtbaarheid van software en hardware over beheerde endpoints, alles vanaf één scherm.
Inzichten in kwetsbaarheden gekoppeld aan CVE's, zodat IT-teams snel blootstellingen kunnen zien en zich kunnen richten op herstelwerkzaamheden.
Geautomatiseerde patching voor ondersteunde besturingssystemen en apps van derden, met beleidscontroles, planning en verificatie om handmatig werk en patchachterstanden te verminderen.
Ringgebaseerde patch-implementaties om de verstoring te verminderen en ervoor te zorgen dat patches correct werken wanneer ze worden uitgerold.
Patchverificatie en geautomatiseerde rapportage om audit-klare bewijzen te verzamelen zoals nodig.
Drie gemeenschappelijke startpunten voor universiteiten
Wat gebruikt uw universiteit momenteel voor patchbeheer? Universiteiten vertrouwen doorgaans op handmatige patching, gebruiken een tool zoals Microsoft Intune, of gebruiken verschillende tools voor elke afdeling.
Handmatig patchen: Handmatig patchbeheer is een traag proces dat een hoog risico op menselijke fouten met zich meebrengt. Splashtop AEM kan patching verbeteren door patchdetectie, testing en implementatie te automatiseren, waardoor achterstanden worden verminderd en beveiligingsconformiteit wordt aangetoond via robuuste rapportage.
Intune: Microsoft Intune is een krachtig hulpmiddel om Microsoft apparaten gepatcht en veilig te houden, maar het biedt geen dekking voor software van derden. Splashtop AEM kan de patchdekking in Intune versterken en de operationele remediëring verbeteren met uitrolcontroles, verificatie en rapportage over beheerde endpoints.
Meerdere Afdeling Gereedschappen: Als je universiteit verschillende gereedschappen per afdeling gebruikt, kan Splashtop AEM zichtbaarheid en rapportage standaardiseren zonder dat ze onmiddellijk bestaande gereedschappen moeten vervangen. Splashtop AEM biedt zichtbaarheid over eindpunten, waardoor IT-teams kunnen zorgen dat elke afdeling op elk moment up-to-date is en voldoet aan patchbeleid.
Beheer Kwetsbaarheden en Patchcontrole op Campus Eindpunten met Splashtop AEM
IT-teams van universiteiten moeten softwarezichtbaarheid behouden, CVE-blootstelling prioriteren, patches betrouwbaar implementeren en remedie bewijzen over gedistribueerde eindpunten. Splashtop AEM ondersteunt die workflow door het centraliseren van endpoint- en softwarezichtbaarheid, het automatiseren van patchuitrol en het bieden van verificatie en rapportage die auditgereedheid ondersteunen.
Met Splashtop AEM kunnen teams apparaten groeperen in implementatieringen, OS- en softwarepatches van derden uitrollen met beleidsgebaseerde planning, mislukte pogingen bijhouden en afsluiting bevestigen met verificatie en rapportage. Uitzonderingen kunnen worden gedocumenteerd met eigenaren en herzieningsdata zodat risico zichtbaar blijft in plaats van verloren gaat.
Klaar om deze workflow op jouw campus te operationaliseren? Begin een gratis proefperiode van Splashtop AEM en test het met één afdeling of één labcluster: bepaal je software-inventaris, richt je op een categorie met hoog risico, voer implementaties in ringen uit, verifieer en rapporteer de resultaten voordat je het campusbreed uitbreidt.