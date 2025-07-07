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Splashtop Top 10

Top 10 Splashtop Support artikelen - maart 2018

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hier zijn de top 10 meest gezochte Splashtop Remote Access en Splashtop Remote Support support artikelen op de Splashtop Business support site voor maart 2018 (bron: Google search).

  1. Opdrachtregelparameters om je inzetbare Splashtop streamer stil te installeren

  2. Hoe stel ik de computers in die ik op afstand wil benaderen?

  3. Ondersteuning voor meerdere monitoren

  4. Afdrukken op afstand

  5. Waarom toont het een zwart scherm als ik een sessie op afstand opzet naar een PC zonder hoofd?

  6. Bestandsoverdracht

  7. Het externe computerscherm leegmaken

  8. Hoe Splashtop Streamer verwijderen

  9. Wil je een iPhone of iPad op afstand bedienen?

  10. Hoe stel ik tweestapsverificatie in?

Ga voor meer support-artikelen en antwoorden op veelgestelde vragen naar de Splashtop-supportpagina op https://www.splashtop.com/support en kies uw product.

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