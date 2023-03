Splashtop en Sapphire Ventures - Een verhaal van vriendschap en partnerschap

De toekomst van werk mogelijk maken & Onderwijs: Waarom Sapphire Ventures enthousiast is om te blijven samenwerken met Splashtop

Eerder vandaag kondigde Splashtop $50M aan nieuwe financiering aan, waarmee een felbegeerde waardering van $1 miljard werd bereikt. Deze laatste ronde werd voornamelijk geleid door bestaande investeerder Sapphire Ventures, een toonaangevend durfkapitaalbedrijf dat samenwerkt met visionaire teams en durfkapitaalfondsen om bedrijven van betekenis op te bouwen.

Splashtops verhaal met Sapphire Ventures begon in 2010 met een college-vriendschap op het MIT tussen de Splashtop oprichters. Een vriendschap die zich zou ontwikkelen tot een professionele samenwerking, die zich nu al twee decennia uitspant over meerdere bedrijven.

Om de nieuwe aankondiging te vieren, deelde Sapphire Ventures hun volledige Splashtop-verhaal op hun blog . We vatten het hieronder samen.

1. Best in Class Oplossingen = Explosieve Productgeleide Groei

Splashtop biedt zijn remote oplossingen als een makkelijke en soepele ervaring voor gebruikers aan en dat tegen een fractie van de kosten van de concurrenten. Klanten zijn dol op het product (4,8 sterren op G2Crowd en 93 NPS ), en het bedrijf heeft in het verleden heel weinig uitgegeven aan verkoop en marketing, waaronder tot nu toe geen uitgaande verkoopinspanningen.

In het afgelopen jaar werd de 160%+ YoY groei van Splashtop gedreven door het steeds populairder wordende product-geleide groeimodel. Met andere woorden, de meeste verkopen van Splashtop waren en zijn echte zelfbediening met alleen productaanraking. Bovendien levert Splashtop een uitzonderlijke klantenservice (CSAT 90%+), wat resulteert in een consistente netto dollarretentie van meer dan 115 procent.

Terwijl Splashtop de vraag naar zijn producten explosief ziet stijgen, is de markt rijp voor technologieën voor telewerken, met bijna tweederde van de Amerikaanse werknemers die op afstand willen blijven werken na de pandemie.

2. Grote indruk maken met Remote Learning

Toen de scholen vorig jaar dichtgingen vanwege de COVID, kregen de meeste studenten te maken met verstoringen van hun onderwijs, onder andere doordat ze geen real-time toegang hadden tot de computers van school en universiteit. De krachtige oplossing van Splashtop voor externe labtoegang stelt meer dan 200 scholen in staat om leerlingen naadloos op afstand toegang te bieden vanaf elk apparaat, zoals Chromebooks, iPads, Android-tablets en persoonlijke laptops tot schoolcomputers. Leerlingen krijgen krachtige verbindingen op afstand, weergave op meerdere monitoren, audio op afstand en tot 4K videostreaming voor Windows en Mac computers, zodat hun leerervaring niet wordt onderbroken.

3. Veel groeimogelijkheden nog in het verschiet

Splashtop heeft ongetwijfeld geprofiteerd van de trends voor werken op afstand en afstandsonderwijs die al vóór de COVID in populariteit toenamen, maar de afgelopen 11 maanden explodeerden. Splashtop is van plan deze nieuwe financieringsronde te gebruiken om te investeren in en nieuwe groeibanen te ontwikkelen, waaronder de groei van Splashtop Enterprise, de lancering van nieuwe producten in aangrenzende, maar aanvullende gebieden zoals samenwerking en ZTNA (zero-trust network access) oplossingen, geografische uitbreiding, nieuwe verticals, en meer.

Lees de volledige blog van Sapphire Ventures.

Over Sapphire Ventures

Sapphire Ventures is een toonaangevend durfkapitaalbedrijf dat samenwerkt met visionaire teams en durfkapitaalfondsen om belangrijke bedrijven op te bouwen. Al bijna twee decennia investeert Sapphire wereldwijd kapitaal, middelen en expertise in innovatieve startups en technologiegerichte durfkapitaalfondsen. Met meer dan $ 4 miljard aan beheerd vermogen van Sapphire Ventures, Sapphire Partners en Sapphire Sport, en met teamleden in Austin, Londen, Palo Alto en San Francisco, is Sapphire goed in staat om bedrijven en durfkapitaalfondsen te helpen opschalen en mondiale marktleiders te laten worden. Bezoek sapphireventures.com voor meer informatie over Sapphire Ventures.