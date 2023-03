Splashtop haalt $50 miljoen aan nieuwe financiering binnen en bereikt unicorn-status door de waardering van $1 miljard

Next-generation remote access provider wordt nieuwste tech unicorn en boekt opmerkelijke winstgevendheid en klanttevredenheidscijfers

SAN JOSE, Californië, 27 januari 2021—Splashtop Inc., een snelgroeiende leverancier van toonaangevende oplossingen voor remote access en support, heeft een financieringsronde van 50 miljoen dollar succesvol afgerond. Daarmee stijgt de waardering van het bedrijf boven de 1 miljard dollar en bereikt Splashtop de unicorn-status.Geleid door bestaande investeerder Sapphire Ventures, omvat de laatste ronde ook deelname van andere jarenlange Splashtop-investeerders Storm Ventures, NEA en DFJ DragonFund.

"Onze aanhoudende winstgevendheid en groei, die versneld werden tijdens de COVID-19-pandemie, bevestigen dat Splashtops moderne benadering van remote access echt een verschil maakt in hoe, waar en wanneer mensen de digitale middelen kunnen gebruiken die ze nodig hebben om te werken, te leren en vermaakt te worden," aldus Mark Lee, medeoprichter en CEO van Splashtop. "We werven nu fondsen op basis van onze unicorn-waardering om ons merk en momentum te versterken, zodat we talent kunnen aantrekken, onze aanwezigheid in onze bedrijfstak kunnen uitbreiden en onze mondiale expansie kunnen versnellen en zo klanten overal blij te maken."

Unicorn-status bevestigt behaalde prestaties en wereldwijde marktvisie

In tegenstelling tot de overgrote meerderheid van de unicorns, die financiële verliezen negeren als ze hoge groei nastreven, is Splashtop al winstgevend sinds 2015, zelfs tijdens de snelle groei van het bedrijf. Het huidige groeipercentage van 160% en de winst van 60% staan voor een uitzonderlijk prestatieniveau.

“Splashtop is hét voorbeeld van een efficiënt en wendbaar technologiebedrijf dat bijzondere resultaten heeft laten zien, waaronder snelle groei, indrukwekkende klanttevredenheid en aantrekkelijke winstmarges”, zegt Jai Das, president en partner bij Sapphire Ventures. “We verwachten dat steeds meer bedrijven gebruik gaan maken van de diensten van Splashtop. De oplossing die zij bieden voor veilige toegang op afstand was cruciaal voor de continuïteit van bedrijven tijdens de pandemie. We verwachten dat dit met de opkomst van hybride werken ook in de toekomst zo zal blijven.”

Bij het identificeren van de "toptrends die infrastructuur en operaties beïnvloeden voor 2021," noemt onderzoeks- en adviesbureau Gartner Inc. als trend nr. 1: Anywhere Operations. "Gartner verwacht dat 48% van de werknemers thuis zal werken, ook na de pandemie, vergeleken met 30% vóór de pandemie. Deze verschuiving zal IT-managers dwingen om flexibele en veerkrachtige organisaties te ontwikkelen die medewerkers in staat stellen overal te werken, klanten overal toegang geven tot diensten, en de inzet van bedrijfsdiensten over gedistribueerde infrastructuren beheren."*

In het afgelopen jaar heeft Splashtop 85% van de Fortune 500 bedrijven bediend - waaronder FedEx, GE, Marriott en Toyota - plus overheids- en onderwijsinstellingen zoals de U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Harvard University, Stanford Healthcare, en een onderzoekslaboratorium dat COVID-19 vaccinonderzoek door grote farmaceutische bedrijven mogelijk maakt.

"Adobe-klanten, die onze toonaangevende Creative Cloud-producten gebruiken voor radio- en televisiemedia, grafisch ontwerpen, wetenschappelijk onderzoek, engineering, onderwijs en meer, moeten productief blijven wanneer ze op afstand werken, iets dat velen vanaf het begin van de pandemie moesten doen,” zegt Sue Skidmore, hoofd partnerrelaties, Adobe Video. "De remote desktop-oplossing van Splashtop is zeer waardevol gebleken voor veel makers van videocontent. Zij kunnen Adobe software nu op elk apparaat gebruiken, net alsof ze echt achter hun high-end werkcomputers zitten."

“Zoals we hebben gezien bij de wereldwijde pandemie, is remote access cruciaal voor het succes van elk bedrijf en we zijn verheugd om samen te werken met Splashtop. Hun betrouwbaarheid, prestaties en klantenondersteuning waren uitzonderlijk omdat ze ons, onze klanten en medewerkers de nodige tools hebben geboden om belangrijk werk vooruit te helpen, zelfs op afstand, ”aldus Joel Nichols, vice-president Information Systems bij Quanterix, een bedrijf voor biomarkeranalyse dat maakt nieuwe inzichten mogelijk in de biologie van gezondheid en ziekte. "Onze revolutionaire technologie helpt onderzoekers over de hele wereld om de wetenschap van precisiegeneeskunde vooruit te helpen."

De Splashtop blog geeft meer details over Splashtop's weg naar de unicorn status, en een gerelateerd persbericht, ook vandaag uitgegeven, vertelt over enkele mijlpalen van het bedrijf in 2020. De nieuwste financiering komt tien jaar na de eerdere financiering van Splashtop: vier ronden die in totaal $49 miljoen opbrachten.

*Gartner Persbericht, Gartner identificeert de toptrends die infrastructuur en operaties beïnvloeden voor 2021.

Over Splashtop

Splashtop Inc. gevestigd in Silicon Valley, levert next-gen software en services voor remote access en remote support voor ondernemingen, academische en onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, kleine bedrijven, MSPs, IT-afdelingen en particulieren.Splashtops cloudgebaseerde, veilige en gemakkelijk te beheren benadering van remote access, vervangt in toenemende mate traditionele benaderingen zoals virtual private networks (VPN's). Het behaalde daarmee een verbluffende Net Promoter Score (NPS) van 93, een standaard voor het beoordelen van klanttevredenheid.Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Bezoek www.splashtop.com voor meer informatie.