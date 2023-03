Splashtop committeert zich aan het channel om te voldoen aan de groeiende vraag naar veilige remote access en support-oplossingen

Er is een groeiende behoefte bij organisaties van elke omvang en in alle sectoren aan veilige oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand. Om aan deze behoefte te voldoen heeft Splashtop zijn wereldwijde kanaalstrategie verdubbeld. Het bedrijf heeft onlangs nieuwe kanaalleiders toegevoegd voor Noord- en Zuid-Amerika en EMEA en is bezig met het opzetten van nieuwe programma's om partnerschappen met VAR's, MSPs, distributeurs en technologiepartners te bevorderen.

Het feit is dat hybride werken, thuiswerken en afstandsonderwijs niet langer louter trends zijn die door de pandemie werden veroorzaakt. Ze zijn het nieuwe normaal.

Hoewel veel bedrijven nog steeds aan het uitzoeken zijn wanneer en of ze zullen terugkeren naar het fysieke kantoor, blijft de lijst met bedrijven die thuiswerken ondersteunen, groeien. Tijdens de Code Conference in september zei Salesforce-CEO Marc Benioff tegen het publiek: "Het spijt me voor al mijn vrienden, maar we gaan niet allemaal weer terug."

In het onderwijs blijft de vraag naar mogelijkheden voor leren op afstand toenemen. Tussen juli en september 2021, bleek in een evaluatie van 100 grote Amerikaanse schoolsystemen, de vraag naar leren op afstand meer dan verdubbeld. In een Splashtop-onderzoek van augustus 2021 onder 500 studenten, verwachtten bijna alle studenten (92 procent) dat hun hogescholen en universiteiten remote access tot computers op de campus zouden blijven bieden, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week.

Amerika Kanaal

In Amerika kondigde Splashtop onlangs de toevoeging aan van Justin Windsor als eerste kanaalchef van het bedrijf. Hij was eerder channel manager bij Zadara, dat Compute en Storage as a Service aanbiedt.

Justin's visie voor channelpartners is om wederzijdse inkomsten te genereren voor Splashtop en zijn toegewijde partners. En dat alles terwijl meer en meer organisaties worden beschermd met Splashtops remote access en support portfolio. Toen hij het over partners had, zei hij: "Mensen werken met mensen die ze vertrouwen. Ik wil het vertrouwen van onze partners winnen om hen vervolgens te helpen inkomsten te genereren en tegelijkertijd de productiviteit op het gebied van onderwijs en de werkplek te verbeteren in de hybride wereld waarin we leven. We willen partnerschappen – gebaseerd op verantwoordelijkheid van beide kanten.”

in een recent interview met eChannel News kunt u kunt Justin zien praten over zijn werk en hoe hij van plan is om het partnerprogramma van Splashtop op te bouwen.

EMEA-kanaal

De snelle opkomst van werken op afstand heeft Splashtop ook in EMEA wereldwijd aanzienlijk uitgebreid. Om de toename van de vraag aan te pakken, kondigde het bedrijf onlangs Nickey Ikelaar aan als Splashtop's Head of Channel voor de regio.

"Met een roadmap voor snelle groei en de beste Net Promoter Score in de branche, bevindt Splashtop zich momenteel in een ongelooflijk sterke positie", legt Nickey uit. "We zijn verheugd dit succes te kunnen delen met een nieuwe markt van resellers: samen kunnen we de volgende generatie remote access en support naar EMEA brengen en klanten helpen om bij te blijven met de nieuwe realiteit van werk."

Word zelf lid van het EMEA-channelteam van Splashtop op de Managed Services Summit op 2 november in Amsterdam. Hoor over de nieuwste markttrends (waaronder cybersecurity, hybride werken en leren op afstand) in onze breakout-sessie om 11:55 uur. Leer bovendien hoe u met Splashtop kunt werken om de winstgevendheid te vergroten.

Waarom samenwerken met Splashtop?

Het toevoegen van Splashtop-producten aan uw portfolio is de beste manier om uw klanten te ondersteunen met hun hybride oplossingen of oplossingen voor werken op afstand, IT-support en opleidingsvereisten. Naast het bieden van een snelle en effectieve oplossing voor uw klanten, biedt Splashtop winstgevende marges voor zijn partners.

Beveiliging is een topprioriteit bij Splashtop. Nu de toename van werken op afstand de cybersecurityrisico's vergroot, hebben IT-teams een veilig en goed werkend alternatief voor VPN nodig. Het bedrijf heeft zwaar geïnvesteerd in de security-infrastructuur en heeft een adviesraad voor beveiliging gevormd met de meest vooraanstaande cybersecurityexperts van vandaag. Onze oplossingen zijn veiliger dan op VPN gebaseerde oplossingen. En onze remote access en remote support-oplossingen voldoen aan of ondersteunen naleving van industrie- en overheidsnormen en -regelgeving, waaronder SOC 2, AVG, CCCPA en HIPAA.

Als Splashtop-partner heeft u ook toegang tot sales- en marketingtools, waaronder co-branded materiaal en gezamenlijke ondersteuning voor klantevenementen. Splashtop remote desktop-oplossingen, waaronder Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS, Splashtop Enterprise, Splashtop On-Prem en Splashtop Personal stellen mensen in staat om via hun mobiele apparaten toegang te krijgen tot hun favoriete apps, bestanden en gegevens en deze te beheren.

Splashtop wordt vertrouwd door 200.000 organisaties, waaronder partners zoals Academia en Asystel, om veilige, snelle, betaalbare en betrouwbare verbindingen te leveren. Meer dan 30 miljoen gebruikers hebben Splashtop gedownload in app stores. Productiepartners, waaronder HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en anderen hebben Splashtop-software op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Interesse om channelpartner te worden? Meld u hier aan.