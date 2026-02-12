De staat van het onderwijs - eBook
Afstandsonderwijs gaat niet meer verdwijnen en technologie speelt een cruciale rol
Uit ons recente onderzoek blijkt dat 92% van de studenten verwacht 24/7 toegang te hebben tot campuscomputers. 83% zegt dat een mix van online en op de campus leren de toekomst is voor het onderwijs.
Is uw technologie klaar voor de definitieve overstap naar hybride onderwijs?
Hybride leren is alleen mogelijk als studenten op afstand toegang hebben tot hun lessen en computerruimtes en IT-professionals over de tools beschikken die ze nodig hebben om hen op afstand te helpen.
De oplossing? Snelle, betrouwbare en veilige remote access.
Lees dit informatieve eBook en leer meer, zoals
De resultaten van een enquête onder 500 studenten over hun verwachtingen omtrent hybride leren.
Drie trends die vorm zullen geven aan de volgende generatie hybride onderwijs:
Voorbeelden van hoe grote universiteiten oplossingen voor remote access gebruiken om hybride leren te ondersteunen.