Remote access en supportprovider Splashtop lanceert nieuwe channelstrategie in EMEA

PartnerConnect zal de aanhoudende snelle wereldwijde groei ondersteunen

Partnervoordelen zijn onder meer security-advies, support en een partneradviesraad

Programma geleid door nieuwe strategische aanwinst Nickey Ikelaar

Amsterdam, Nederland, 5 oktober 2021 - Splashtop, de leider in next-generation remote access en remote support software, heeft vandaag de lancering aangekondigd van PartnerConnect, haar nieuwe partnerstrategie voor EMEA. Onder leiding van Nickey Ikelaar, Splashtop's onlangs aangenomen Head of Channel EMEA, zal PartnerConnect de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning van het bedrijf naar de EMEA-kanaalgemeenschap brengen. Voortbouwend op de recente snelle groei van Splashtop in de regio, zal de strategie partnerschappen koesteren met VAR's, MSPs, en distributeurs als aanvulling op de bestaande relaties met technologiepartners.

De recente opkomst van werken op afstand heeft geleid tot een aanzienlijke wereldwijde uitbreiding voor Splashtop, waaronder de vestiging van zowel een regionaal hoofdkantoor in Amsterdam als een cloud-datacenter in Duitsland. Het platform wordt nu vertrouwd door 200.000 organisaties, waaronder partners als Academia en Asystel, om veilige, snelle, betaalbare en betrouwbare verbindingen te leveren voor 30.000.000 gebruikers wereldwijd. PartnerConnect markeert een belangrijke stap in de ambitie van Splashtop om tegemoet te komen aan de snel groeiende behoeften van klanten.

"Met een roadmap voor sterke groei en de beste Net Promoter Score in de branche bevindt Splashtop zich op dit moment in een ongelooflijk sterke positie," legt Ikelaar uit. "We zijn verheugd dit succes te delen met een nieuwe markt van wederverkopers: samen kunnen we de volgende generatie van toegang op afstand en ondersteuning naar EMEA brengen en klanten helpen gelijke tred te houden met de nieuwe realiteit van het werk."

PartnerConnect introduceert een tweeledig partnerprogramma, waarbij Silver- en Gold-partners profiteren van marketingfondsen, rapporten over trends en inzichten, en speciale begeleiding op het gebied van security en compliance, en het recht om Splashtops next-gen remote access en remote support software door te verkopen. Naarmate leden uitgroeien tot Gold Partners, zullen zij verder profiteren van hogere marges, meer marketingondersteuning en toegang tot een adviesraad voor partners.

"Ik ben verheugd dat Nickey haar uitgebreide kanaalervaring naar Splashtop heeft gebracht; samen hebben we een partnerschapsprogramma gecreëerd dat echt gericht is op onze partners," voegt Alexander Draaijer, General Manager EMEA bij Splashtop, toe. "We weten dat we veel te leren hebben en veel kennis te delen terwijl we deze reis met onze wederverkopers maken. De adviesraad is een geweldige weerspiegeling van Splashtop's principes van transparantie en flexibiliteit, en ik ben enthousiast om te zien wat we hier samen met de kanaalgemeenschap kunnen opbouwen."

De strategie wordt op gang gebracht door een reeks webinars in verschillende talen waarin alle details van het partnerschapsprogramma worden toegelicht. Geïnteresseerde VAR's, MSP's en distributeurs kunnen zich nu registreren (verlopen evenement) om meer te weten te komen over de producten en de wederverkoopstructuur van Splashtop, evenals:

Hoe de Security Advisory Council partners zal helpen te voldoen aan beveiligingsnormen en voorschriften, waaronder GDPR, HIPAA, SOC 2 en PCI.

Hoe Splashtop markttrends en inzichten deelt, samen met previews van productroadmaps, evenementen, webinars en meer.

Hoe Splashtops beste support en een NPS-score van +93 aanzienlijke waarde bieden voor klanten en inkomstenmogelijkheden voor resellers.

In een reactie op de aankondiging zei Neil Boia, Creative Arts & Industries Business Manager bij de bestaande Splashtop-partner Academia: "Dit is een echte kans voor de kanaalgemeenschap in EMEA. De snelheid en flexibiliteit van Splashtop heeft een waardevolle impuls gegeven aan de manier waarop we onze klanten bedienen, en onze samenwerking is vanaf de eerste dag zeer effectief geweest. Dat Splashtop zijn profiel in EMEA ziet groeien is zeer welkom."

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en Amsterdam en levert software en diensten voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand van de volgende generatie voor ondernemingen, academische en onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, kleine bedrijven, MSP's, IT-afdelingen en particulieren. Splashtop's cloud-gebaseerde, veilige en gemakkelijk te beheren benadering van toegang op afstand vervangt steeds meer oude benaderingen zoals virtuele privé netwerken (VPN's), terwijl het een verbluffende 93 Net Promoter Score (NPS) verdient, een standaard voor het beoordelen van klanttevredenheid. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Bezoek www.splashtop.com voor meer informatie.

