Splashtop Business Nieuwe functies - april/mei 2020

Tussen eind maart en begin mei 2020 zijn er nieuwe versies van de Splashtop Business Apps en Streamers uitgebracht. Deze nieuwe releases bevatten nieuwe functies zoals ondersteuning voor hoge-resolutie streaming, Single Sign-On, extra ondersteunde Linux-distributies en nog veel meer wanneer u de nieuwste versies van Splashtop Business apps gebruikt met een in aanmerking komend Splashtop Remote Access of Remote Support abonnement. De nieuwe app- en streamerversies en beschikbaarheid zijn:
Splashtop Business App 3.3.8.1 uitgebracht op 21 april 2020.
Splashtop Business App 3.4.2.8 voor Android uitgebracht op 9 mei 2020
Splashtop Business App 3.3.8.0 voor Mac uitgebracht op 21 april 2020
Splashtop Business App update voor iOS uitgebracht op 19 mei 2020
Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 voor Linux uitgebracht in maart
Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 voor Windows uitgebracht op 21 april 2020
Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 voor Mac uitgebracht op 14 mei 2020
Nieuwe functies in de nieuwste release van de Splashtop Business apps en streamers zijn onder andere:
Sneller streamen in hoge resolutie met lager CPU-gebruik in Splashtop Business
Splashtop Remote Access en Splashtop Remote Support met de versie 3.3.8.0, zullen multi-monitor 4K streaming met 40 frames per seconde (fps) en iMac Pro Retina 5K streaming met lage latency mogelijk maken. Dit is vooral handig voor videobewerking, ontwikkelaars van videogames, architecten, grafisch ontwerpers en anderen die op afstand werken op systemen met hoge resolutie met ontwerp- en bewerkingssoftware.
Bekijk deze tips om hardwareversnelling in de Splashtop Streamer in te schakelen en hardwareversnelling in de Splashtop Business-app in te schakelen.
Single Sign-On ondersteuning in Splashtop Remote Access Pro en Splashtop Remote Support
SSO-integraties zijn beschikbaar voor Splashtop Remote Access Pro en Splashtop Remote Support abonnementen. Informatie over prijzen is beschikbaar door contact op te nemen met de verkoopafdeling van Splashtop (Contactformulier Remote Access, Contactformulier Remote Support). Deze add-ons vereisen de 3.3.8.0 versies van de Splashtop Business apps en streamers.
Organisaties en ondernemingen gebruiken SSO zodat werknemers hun bestaande SAML-compatibele identiteitsreferenties kunnen gebruiken om in te loggen. Op deze manier kunnen organisaties ervoor zorgen dat de wachtwoorden van werknemers voldoen aan de eisen voor naleving en beveiliging. Geïntegreerd met SSO ondersteunt Splashtop zowel apparaatverificatie als tweefactorauthenticatie, waardoor klanten enterprise-class beveiliging krijgen. Ondersteunt Azure, Okta en ADFS.
Lees meer over SSO met Splashtop.
Remote Support elevation-credentials kunnen nu worden ingevoerd door externe gebruikers
Wanneer u op afstand verbinding maakt met een computer voor een supportsessie met Splashtop Remote Support en u heeft beheerdersrechten nodig, dan kan de eindgebruiker van de computer nu veilig zijn gegevens invoeren, zodat u taken op een hoger niveau op de computer kunt uitvoeren (indien u niet uw eigen beheerdersaccount op die computer heeft).
Ondersteuning voor toegang tot meer Linux desktop platforms
Nieuwe versies van de Splashtop Streamer zijn beschikbaar voor Linux, zodat je toegang kunt krijgen tot computers met andere Linux desktop platforms:
Nieuw! CentOS 7 en 8
Nieuw! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1
Nieuw! Fedora 29-31
Ubuntu desktop 16.04 en 18.04
De Linux-streamers ondersteunen nog niet de volledige functieset van de Windows- en Mac-streamers. Je kunt een video bekijken op https://www.splashtop.com/linux . Als u toegang wilt tot een Windows-, Mac- of Linux-systeem, probeer dan de Splashtop Business-app voor Chrome in uw Chrome-browser op Linux. De Chrome-browserapp heeft ook niet de volledige functieset van de Windows- en Mac-apps. Windows-client-apps staan op onze toekomstige roadmap, een releaseplanning is niet aangekondigd.
Andere nieuwe functies
Nieuwe optie: Hardwareversnelling (ondersteuning Intel IQSV/NVIDIA CUDA/AMD AMF) in de Splashtop Business App voor Windows.
Nieuwe optie: Schermrand panning kan aan/uit worden gezet in de Splashtop Business App voor Windows
Nieuwe functies zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige oudere versies van producten die niet meer worden verkocht maar nog wel worden ondersteund voor abonnementsvernieuwingen.