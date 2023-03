Splashtop Business Nieuwe functies - april/mei 2020

Tussen eind maart en begin mei 2020 werden nieuwe versies van de Splashtop Business Apps and Streamers uitgebracht. Deze nieuwe releases bevatten nieuwe functies zoals ondersteuning voor het streamen op hoge resolutie, Single Sign-On, extra ondersteunde Linux-distributies en nog veel meer bij gebruik van de nieuwste versies Splashtop Business-apps met een in aanmerking komend Splashtop Business Access- , Remote Support- of SOS- abonnement. De nieuwe app- en streamerversies en beschikbaarheid zijn:

Splashtop Business App 3.3.8.1 uitgebracht op 21 april 2020.

Splashtop Business App 3.4.2.8 voor Android uitgebracht op 9 mei 2020

Splashtop Business App 3.3.8.0 voor Mac uitgebracht op 21 april 2020

Splashtop Business App update voor iOS uitgebracht op 19 mei 2020

Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 voor Linux uitgebracht in maart

Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 voor Windows uitgebracht op 21 april 2020

Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 voor Mac uitgebracht op 14 mei 2020

Nieuwe functies in de nieuwste release van de Splashtop Business apps en streamers zijn onder andere:

Sneller streamen in hoge resolutie met lager CPU-gebruik in Splashtop Business

Splashtop Business Toegang, Splashtop Remote Support en Splashtop SOS met de 3.3.8.0-apps maken 4K-streaming met meerdere monitoren mogelijk met 40 frames per seconde (fps) en iMac Pro Retina 5K-streaming met lage latentie. Dit is met name handig voor videobewerking, videogamedesigners, architecten, grafisch ontwerpers en anderen die op afstand naar systemen met hoge resolutie herschikken om ontwerp- en bewerkingssoftware te gebruiken.

Bekijk deze tips om hardwareversnelling in de Splashtop Streamer in teschakelen en hardwareversnelling in de Splashtop Business-app in te schakelen.

Ondersteuning voor Eenmalige Aanmelding in Splashtop Business Toegang Pro en Splashtop SOS

SSO-integraties zijn beschikbaar voor Splashtop Business Access Pro en Splashtop SOS-abonnementen. Informatie over prijzen is beschikbaar door contact op te nemen met Splashtop Sales (Business Access contact verkoopformulier, SOS contact verkoopformulier). Deze add-ons vereisen de 3.3.8.0 versies van de Splashtop Business apps en streamers.

Organisaties en ondernemingen gebruiken SSO zodat werknemers hun bestaande SAML-compatibele identiteitsreferenties kunnen gebruiken om in te loggen. Op deze manier kunnen organisaties ervoor zorgen dat de wachtwoorden van werknemers voldoen aan de eisen voor naleving en beveiliging. Geïntegreerd met SSO ondersteunt Splashtop zowel apparaatverificatie als tweefactorauthenticatie, waardoor klanten enterprise-class beveiliging krijgen. Ondersteunt Azure, Okta en ADFS.

Lees meer over SSO met Splashtop.

SOS-verhogingsgegevens kunnen nu worden ingevoerd door gebruikers op afstand

Wanneer u op afstand naar een computer gaat voor een snelle Splashtop SOS-ondersteuningssessie en beheerdersrechten nodig heeft, kan de eindgebruiker van de computer nu veilig zijn inloggegevens invoeren, zodat u taken op een hoger niveau op de computer kunt voltooien (als u geen eigen beheerderaccount hebt op die computer).

Ondersteuning voor toegang tot meer Linux desktop platforms

Nieuwe versies van de Splashtop Streamer zijn beschikbaar voor Linux, zodat je toegang kunt krijgen tot computers met andere Linux desktop platforms:

Nieuw! CentOS 7 en 8

Nieuw! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1

Nieuw! Fedora 29-31

Ubuntu desktop 16.04 en 18.04

De Linux-streamers ondersteunen nog niet de volledige functieset van de Windows- en Mac-streamers. Je kunt een video bekijken op https://www.splashtop.com/linux . Als u toegang wilt tot een Windows-, Mac- of Linux-systeem, probeer dan de Splashtop Business-app voor Chrome in uw Chrome-browser op Linux. De Chrome-browserapp heeft ook niet de volledige functieset van de Windows- en Mac-apps. Windows-client-apps staan op onze toekomstige roadmap, een releaseplanning is niet aangekondigd.

Andere nieuwe functies

Nieuwe optie: Hardwareversnelling (ondersteuning Intel IQSV/NVIDIA CUDA/AMD AMF) in de Splashtop Business App voor Windows.

Nieuwe optie: Schermrand panning kan aan/uit worden gezet in de Splashtop Business App voor Windows

Nieuwe functies zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige oudere versies van producten die niet meer worden verkocht maar nog wel worden ondersteund voor abonnementsvernieuwingen.