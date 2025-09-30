Splashtop Remote Support Named Top MSP Software by Software Advice

Splashtop Remote Support is uitgeroepen tot een best beoordeelde softwareoplossing in het onlangs uitgebrachte FrontRunners-rapport van Software Advice voor Top MSP- software van 2023.
Het rapport evalueert geverifieerde beoordelingen van eindgebruikers, waarbij de best scorende producten worden gepositioneerd op basis van hun bruikbaarheid en klanttevredenheidsbeoordelingen voor kleine bedrijven. (Kijk hier voor meer informatie over de methodiek)
Splashtop Remote Support heeft een ongelooflijke algemene beoordeling van 4,4 (van de 5) gekregen. Splashtop kreeg een 4,5 uit 5 in de volgende categorieën:
Gebruiksgemak
Klantenservice
Waar voor uw geld
Functionaliteit
Splashtop Remote Support is de ideale oplossing voor MSPs om endpoints op afstand te bewaken, beheren en ondersteunen vanwege de robuuste functieset, kosteneffectiviteit en naadloze integratiemogelijkheden. U kunt de beoordelingen van Splashtop Remote Support bekijken op Software Advice.
Wat Software Advice reviewers zeiden over Splashtop Remote Support
“We hebben verschillende producten voor ons bedrijf beoordeeld, maar pas met Splashtop konden we onze primaire behoefte om onze werkcomputers op afstand te kunnen ondersteunen, vervullen. Een van de grootste pluspunten was de mogelijkheid voor werknemers om op afstand toegang te krijgen tot hun pc's - vooral in deze tijden van thuiswerken! Uiteindelijk hebben we een aanzienlijk bedrag bespaard dankzij de consolidatie van een remote supporttool voor IT en een remote accesstool voor werknemers in één product." - Ryan
“Ik hou van het installatiegemak en het gebruik van Splashtop. Als het eenmaal is ingesteld op de computer van de klant, is het slechts een kwestie van een paar klikken om bij de externe computer binnen te komen. Ik denk dat de verbindingen veilig zijn. Voor de prijs is het een geweldig alternatief voor veel andere remote controlsoftware." - Patrick
“Alle pro's. Ik migreerde ons bedrijf van LogMeIn Central naar Splashtop en ben daar heel gelukkig mee. Supereenvoudig in te stellen, te implementeren en te onderhouden. De kosten waren erg belangrijk, maar dit paste goed in mijn budget... Zeer betaalbaar in de wereld van remote supporttools.” - Shawn
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Splashtop Remote Support is de ideale remote supportoplossing voor MSPs. De kosteneffectiviteit en schaalbaarheid maken het aantrekkelijk voor organisaties die hun remote supportservices willen stroomlijnen en de klanttevredenheid willen vergroten.
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