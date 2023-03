Splashtop lanceert nieuwe antivirusmogelijkheden powered by Bitdefender

Beschermt bedrijven van elke omvang verder met geavanceerde, uniforme endpointsecurity

CUPERTINO, Californië, 2 februari 2023 —Splashtop, een toonaangevend bedrijf in veilige remote IT-oplossingen die de 'work anywhere wereld' vereenvoudigen en ondersteunen, heeft vandaag de lancering aangekondigd van Splashtop Antivirus powered by Bitdefender. De bekroonde cybersecuritytechnologie is nu beschikbaar voor verschillende Splashtop-producten, waardoor MSPs en IT-teams hun endpoints het beste kunnen beschermen tegen bedreigingen middels een gecentraliseerde managementconsole.

Deze nieuwste mogelijkheid vergroot de inzet van Splashtop om gebruikers op meerdere fronten te beschermen. Van het beveiligen van endpoints tot het mogelijk maken van veilige remote access vanaf elk apparaat. Splashtop Antivirus powered by Bitdefender, biedt de antimalware-, antivirus- en andere krachtige beveiligingsmogelijkheden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de zakelijke endpoints van vandaag worden beschermd tegen moderne cyberdreigingen. De geïntegreerde functionaliteit is beschikbaar als add-on voor Splashtop-abonnementen en maakt het voor organisaties, van kleine en middelgrote bedrijven tot grote ondernemingen, nog eenvoudiger om hun IT-strategieën, beheer en kosten te consolideren met Splashtop.

"Bedrijven sterker maken met een combinatie van endpointsecurity, remote access en support die eenvoudig kan worden beheerd, is een krachtige strategie om IT te vereenvoudigen", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Door onze uitgebreide samenwerking met Bitdefender zijn we verheugd om een topoplossing voor endpointsecurity te kunnen leveren, die nu nog toegankelijker is voor onze klanten."

"Ransomware, identiteitsdiefstal, phishing-campagnes worden allemaal steeds geavanceerder en frequenter naarmate het bedreigingslandschap evolueert", zegt Jose Lopez, Vice President, Technology Licensing and Service Providers bij Bitdefender. “Voorkomen dat bedreigingen omgevingen binnendringen, is de eerste en meest cruciale maatregel voor een sterke cyberverdediging. We zijn verheugd om samen te werken met Splashtop om bedrijven te helpen hun digitale activa te beschermen via onze toonaangevende cybersecurity-technologieën.”

Splashtop Antivirus powered by Bitdefender, ondersteunt de toewijding van het bedrijf om een 'single pane of glass'-oplossing te bouwen, waar klanten alles wat ze nodig hebben direct in de Splashtop-webconsole kunnen zien. Het stelt klanten in staat om de beveiligingsmogelijkheden te verbeteren, zonder de noodzaak om extra websites of consoles te gebruiken om toegang te krijgen tot verschillende oplossingen, waardoor de last voor IT-personeel wordt verlicht. Ingebouwde functies die allemaal worden beheerd binnen de enkele webconsole van Splashtop zijn onder meer:

Scannen tegen malware: plan snelle scans, voer volledige scans op aanvraag uit en schakel scannen bij toegang in voor real-time bescherming tegen malware.

Beveiliging van webverkeer: Maak gebruik van firewall, anti-phishing en scans van webverkeer om ongeoorloofde verbindingspogingen te blokkeren en gebruikers te beschermen tegen frauduleuze websites of schadelijke inhoud zoals spyware of virussen.

Geavanceerd bedreigingsbeheer: bewaak apps en processen continu, met behulp van het heuristische scoringsalgoritme van Bitdefender om bedreigingen al te detecteren voordat ze officieel worden geïdentificeerd.

Antiviruswaarschuwingen en logregistratie: bekijk de beveiligingsstatus en geregistreerde bedreigingen voor elk apparaat en ontvang in realtime een melding wanneer een bedreiging wordt gedetecteerd of geblokkeerd.

Apparaat scannen: Voorkom het lekken van gevoelige gegevens en malware-infecties van externe USB-apparaten en cd/dvd-media.

Beleidstoewijzing: Pas antivirusbeleid aan voor specifieke computers en groepen om tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende klanten en organisaties.

Beschikbaarheid

Splashtop Antivirus powered by Bitdefender is nu beschikbaar in Splashtop Enterprise, Splashtop SOS+, Splashtop Remote Support en Splashtop Business Access Pro en Legacy-producten.

Over Splashtop

Splashtop is toonaangevend in oplossingen die de 'work-anywhere wereld' vereenvoudigen en stroomlijnen. Onze oplossingen voor thuis en op kantoor werken, onderwijs en IT-support bieden een ervaring die even snel, eenvoudig en veilig is als op een computer op locatie. Splashtop levert hoge prestaties met 4k-kwaliteit en 60fps; geavanceerde beveiligingsfuncties en compliance; één applicatie voor toegang en ondersteuning voor alle apparaten en besturingssystemen; en onmiddellijke wereldwijde support met directe toegang tot een expert. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten.

Over Bitdefender

Bitdefender is toonaangevend op het gebied van cybersecurity en levert wereldwijd de beste oplossingen voor preventie, detectie en reactie op bedreigingen. Bitdefender is de bewaker van miljoenen consumenten-, bedrijfs- en overheidsomgevingen en is een van de meest vertrouwde experts in de branche voor het elimineren van bedreigingen, het beschermen van privacy, digitale identiteit en data, en het mogelijk maken van cyberweerbaarheid. Met grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling ontdekt Bitdefender Labs elke minuut honderden nieuwe bedreigingen en valideert het dagelijks miljarden bedreigingsvragen. Het bedrijf is een pionier op het gebied van baanbrekende innovaties op het gebied van antimalware, IoT-beveiliging, gedragsanalyse en kunstmatige intelligentie en zijn technologie is in licentie gegeven aan meer dan 150 van 's werelds meest erkende technologiemerken. Bitdefender, opgericht in 2001, heeft klanten in meer dan 170 landen met kantoren over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar www.bitdefender.com.